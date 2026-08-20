КАЛЬДЕРОН ДЕ ЛА БАРКА, Педро (исп. Pedro Calderon de la Barca)

Испанский поэт и драматург эпохи барокко , чье творчество завершает испанский Золотой век.

Писать Кальдерон начал в 13 лет. До наших дней дошли 120 его комедий, 78 ауто и два десятка интермедий.

Уроженец Мадрида. Происходил из дворянской семьи; отец занимал должность секретаря королевского казначейства. В восемь лет Кальдерон поступил на обучение в иезуитский колледж, затем, готовясь по желанию матери к духовной карьере, посещал университет Алкала де Энарес и Саламанский университет. Однако по семейным обстоятельствам вынужден был прервать обучение и вернуться в столицу, где поступил на военную службу. В 1623 – 1625 участвовал в военных походах в Италии и Фландрии.

Вернувшись в Испанию, посвятил себя театру. К 1630 годам становится одним из лучших драматургов страны. В 1635 получил звание придворного драматурга. В 1637 посвящен в рыцари ордена Св. Иакова.

В 1640 – 1642 гг. принимал участие в подавлении восстания в Каталонии . На фоне личных утрат, возрастания влияния церкви, ужесточения цензуры и запрета на постановку комедий, Кальдерон, склонный к религиозному мистицизму, принял решение стать священнослужителем. В 1651 г. он прекратил создавать пьесы светского содержания. Основным жанром его творчества стали ауто – одноактные религиозные пьесы. В 1653 г. Кальдерон назначается придворным капелланом .

Наиболее известные произведения: «Стойкий принц» (1629), «Жизнь как сон» (1635), «Саламейский алькальд» (1645).

Издания:

Obras completas de Don Pedro Calderón de la Barca, Madrid, Aguilar, 1959;

Кальдерон де ла Барка П. Драмы. В двух книгах. - М.: наука, 1989.

Иллюстрации:

Портрет Педро Кальдерона де ля Барка. Гравирован Р. Химено с оригинала М. Бранди,1791.

Автор статьи: Е. Е. Крылова