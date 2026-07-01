КАЛЬДЕРА РОДРИГЕС РАФАЭЛЬ
КАЛЬДЕРА РОДРИГЕС РАФАЭЛЬ - государственный и политический деятель Венесуэлы.
В 1939 году окончил юридический факультет Центрального университета Венесуэлы. Занимался преподавательской деятельностью, в 1943-1945 годах профессор Центрального университета, в 1953-1968 годах профессор Католического университета Андреса Бельо. В 1941-1944, 1948 и 1959-1964 годах депутат Национального конгресса. В 1945-1946 годах генеральный прокурор. В 1946 году участвовал в создании консервативной Социал-христианской партии (КОПЕЙ), в 1948-1969 годах генеральный секретарь КОПЕЙ. В 1937 и 1957 годах подвергался арестам. Баллотировался на пост президента в 1947, 1958, 1963 годах. На выборах 1968 года одержал победу.
На посту президента (11.03.1969 года - 11.03.1974 года) осуществил ряд преобразований в рамках т. н. демократического национализма - провёл образовательную реформу, национализировал газовую промышленность и др., нормализовал отношения с рядом латино-американских стран, в т. ч. с Кубой, урегулировал спорные пограничные вопросы с Гайаной, обеспечил присоединение Венесуэлы к Андскому пакту (1973 год), расторг Договор о взаимовыгодной торговле с США. С 1974 года сенатор Национального конгресса. В 1979-1983 годах глава Всемирного межпарламентского союза. В 1983 году потерпел поражение на президентских выборах. В 1993 году вышел из КОПЕЙ, основал политическую партию Национальная конвергенция, пользовавшуюся поддержкой левых сил. В том же году избран президентом Венесуэлы (занимал эту должность 02.02.1994 года - 02.02.1999 года). Амнистировал участников восстания 1992 года во главе с У. Чавесом, предпринял неудачную попытку преодолеть финансовый и экономический кризис.
Сочинения:
Derecho social y legislación del trabajo. Caracas, 1947;
Aspectos sociológicos de la cultura en Venezuela. Caracas, 1960;
Temas de sociología venezolana. Caracas, 1973;
А. Бельо. М., 1995.