КАЛЬДЕРА РОДРИГЕС РАФАЭЛЬ

КАЛЬДЕРА РОДРИГЕС РАФАЭЛЬ - государственный и политический деятель Венесуэлы.

В 1939 году окон­чил юри­дический факультет Центрального университета Ве­не­су­элы. За­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью, в 1943-1945 годах профессор Центрального университета, в 1953-1968 годах профессор Ка­то­лического университета Ан­д­ре­са Бе­льо . В 1941-1944, 1948 и 1959-1964 годах де­пу­тат Национального кон­грес­са. В 1945-1946 годах ге­не­раль­ный про­ку­рор. В 1946 году уча­ст­во­вал в соз­да­нии кон­сер­ва­тив­ной Со­ци­ал-хри­сти­ан­ской пар­тии (КОПЕЙ), в 1948-1969 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь КОПЕЙ. В 1937 и 1957 годах под­вер­гал­ся аре­стам. Бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та в 1947, 1958, 1963 годах. На вы­бо­рах 1968 года одер­жал по­бе­ду.

На по­сту пре­зи­ден­та (11.03.1969 года - 11.03.1974 года) осу­ще­ст­вил ряд пре­об­ра­зо­ва­ний в рам­ках т. н. де­мо­кра­тического на­цио­на­лиз­ма - про­вёл об­ра­зо­вательную ре­фор­му, на­цио­на­ли­зи­ро­вал га­зо­вую промышленность и др., нор­ма­ли­зо­вал от­но­ше­ния с ря­дом латино-американских стран, в т. ч. с Ку­бой, уре­гу­ли­ро­вал спор­ные по­гра­нич­ные во­про­сы с Гай­а­ной, обес­пе­чил при­сое­ди­не­ние Ве­не­су­элы к Анд­ско­му пак­ту (1973 год), рас­торг До­го­вор о взаи­мо­вы­год­ной тор­гов­ле с США. С 1974 года се­на­тор Национального кон­грес­са. В 1979-1983 годах гла­ва Все­мир­но­го меж­пар­ла­мент­ско­го сою­за. В 1983 году по­тер­пел по­ра­же­ние на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. В 1993 году вы­шел из КОПЕЙ, ос­но­вал по­ли­тическую пар­тию Национальная кон­вер­ген­ция, поль­зо­вав­шую­ся под­держ­кой ле­вых сил. В том же го­ду из­бран пре­зи­ден­том Ве­не­су­элы (за­ни­мал эту долж­ность 02.02.1994 года - 02.02.1999 года). Ам­ни­сти­ро­вал уча­ст­ни­ков вос­ста­ния 1992 года во гла­ве с У. Ча­ве­сом, пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку пре­одо­леть фи­нан­со­вый и эко­но­мический кри­зис.

Сочинения:

Derecho social y legislación del trabajo. Caracas, 1947;

As­pectos sociológicos de la cul­tu­ra en Venezuela. Caracas, 1960;

Temas de so­ciología venezola­na. Caracas, 1973;

А. Бельо. М., 1995.