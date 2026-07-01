КАЛЪАТ-СИМЪАН
КАЛЪАТ-СИМЪАН - Калат-Симан, христианский монастырский комплекс в Сирии.
Расположен на отвесной западной стороне гор Симъан (Симеон), на высоте около 560 м. Возник во 2-й половине V века вокруг колонны святого Симеона Столпника Старшего при значительном содействии императора Зенона. Пострадал от землетрясений в 526, 528 годах (возможно, обрушился купол). Укреплён в 979 году: построены крепостные стены с 13 башнями. Частично разрушен в 985 году. Предположительно действовал до XII века. Центр паломничества (до конца XVI века). В 1902 году российскими археологами обнаружена мозаика пола церкви.
Ансамбль бывшего монастыря, возведённого в последней четверти V - начале VI века, включает: руины церкви (476-491 годы) с 8-угольным центральным помещением [28 м в диаметре; возможно, было перекрыто куполом; в центре - основание колонны святого Симеона (диаметр около 1,1 м; высота, согласно епископу Феодориту Кирскому, достигала 16,2 м)] и 4 базиликальными трёхнефными рукавами (восточный рукав завершён апсидами, южный рукав имеет нартекс VI века), образующими в плане крест; руины 3-этажного здания келий с двором и часовней; некрополь (все - конец V века). Идея центрической христианской церкви с крестообразно расходящимися равновеликими базиликальными помещениями возникла на территории Древней Сирии в IV веке (мартириум сщмч. Вавилы в Антиохии - 380-е годы; ныне Антакья, Турция). К юго-западу от главной церкви расположены: купольный баптистерий (476-496 годы) с примыкающей с юга церковью (конец V века), гостиницы (конец V - начало VI веков). Из ближайшей деревни Теланисс (ныне Дейр-Симъан; здесь святой Симеон поселился около 412 года; руины монастырей и церквей конца V-VI веков, гостиниц 470-х годов) вела паломническая дорога с сохранившимися руинами триумфальной арки (V-VI века).
Близ монастыря, в горах Симъан, - древнеримские храмы I-II веков, более 30 ансамблей монастырей (некоторые с башнями отшельников) и церквей преимущественно базиликального типа IV - начала VII веков [церкви Хараб-Шамс (IV-V века), Фафертин - одна из древнейших датированных христианских церквей в Сирии (372 год); монастырь близ Брад с руинами базилики конца IV - начала V веков и предположительно захоронением святого Марона - основателя движения маронитов; церкви Аль-Мушаббак (V век), Святого Фоки в селе Басуфан (491 год)].
Иллюстрация:
Калъат-Симъан. Четырёхбазиликальная церковь. 476–491. Архив БРЭ.