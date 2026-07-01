КАЛЪАТ-СИМЪАН

КАЛЪАТ-СИМЪАН - Калат-Симан, христианский монастырский комплекс в Сирии.

Рас­по­ло­жен на от­вес­ной западной сто­ро­не гор Симъ­ан (Си­ме­он), на высоте около 560 м. Воз­ник во 2-й половине V века во­круг ко­лон­ны святого Си­ме­о­на Столп­ни­ка Стар­ше­го при зна­чительном со­дей­ст­вии императора Зе­но­на. По­стра­дал от зем­ле­тря­се­ний в 526, 528 годах (воз­мож­но, об­ру­шил­ся ку­пол). Ук­ре­п­лён в 979 году: по­строе­ны кре­пост­ные сте­ны с 13 баш­ня­ми. Ча­стич­но раз­ру­шен в 985 году. Пред­по­ло­жи­тель­но дей­ст­во­вал до XII века. Центр па­лом­ни­че­ст­ва (до конца XVI века). В 1902 году российскими ар­хео­ло­га­ми об­на­ру­же­на мо­заи­ка по­ла церк­ви.

Ан­самбль бывшего мо­на­сты­ря, воз­ве­дён­но­го в по­след­ней четверти V - начале VI века, вклю­ча­ет: руи­ны церк­ви (476-491 годы) с 8-уголь­ным центральным по­ме­ще­ни­ем [28 м в диа­мет­ре; воз­мож­но, бы­ло пе­ре­кры­то ку­по­лом; в цен­тре - ос­но­ва­ние ко­лон­ны святого Си­ме­о­на (диа­метр около 1,1 м; вы­со­та, со­глас­но епископу Фео­до­ри­ту Кир­ско­му, дос­ти­га­ла 16,2 м)] и 4 ба­зи­ли­каль­ны­ми трёх­не­ф­ны­ми ру­ка­ва­ми (восточный ру­кав за­вер­шён ап­си­да­ми, южный ру­кав име­ет нар­текс VI века), об­ра­зую­щи­ми в пла­не крест; руи­ны 3-этаж­но­го зда­ния ке­лий с дво­ром и ча­сов­ней; нек­ро­поль (все - конец V века). Идея цен­трической хри­сти­ан­ской церк­ви с кре­сто­об­раз­но рас­хо­дя­щи­ми­ся рав­но­ве­ли­ки­ми ба­зи­ли­каль­ны­ми по­ме­ще­ния­ми воз­ник­ла на тер­ри­то­рии Древ­ней Си­рии в IV веке (мар­ти­ри­ум сщмч. Ва­ви­лы в Ан­ти­охии - 380-е годы; ны­не Ан­та­кья, Тур­ция). К юго-за­па­ду от главной церк­ви рас­по­ло­же­ны: ку­поль­ный бап­ти­сте­рий (476-496 годы) с при­мы­каю­щей с юга цер­ко­вью (конец V века), гос­ти­ни­цы (конец V - начало VI веков). Из бли­жай­шей деревни Те­ла­нисс (ны­не Дейр-Симъ­ан; здесь святой Си­ме­он по­се­лил­ся около 412 года; руи­ны мо­на­сты­рей и церквей конца V-VI веков, гостиниц 470-х годов) ве­ла па­лом­ническая до­ро­га с со­хра­нив­ши­ми­ся руи­на­ми три­ум­фаль­ной ар­ки (V-VI века).

Близ монастыря, в го­рах Симъ­ан, - древнеримские хра­мы I-II веков, бо­лее 30 ан­самб­лей мо­на­сты­рей (не­ко­то­рые с баш­ня­ми от­шель­ни­ков) и церк­вей пре­имущественно ба­зи­ли­каль­но­го ти­па IV - начала VII веков [церк­ви Ха­раб-Шамс (IV-V века), Фа­фер­тин - од­на из древ­ней­ших да­ти­ро­ван­ных хри­сти­ан­ских церк­вей в Си­рии (372 год); мо­на­стырь близ Брад с руи­на­ми ба­зи­ли­ки конца IV - начала V веков и пред­по­ло­жи­тель­но за­хо­ро­не­ни­ем святого Ма­ро­на - ос­но­ва­те­ля дви­же­ния ма­ро­ни­тов; церк­ви Аль-Му­шаб­бак (V век), Святого Фо­ки в селе Ба­су­фан (491 год)].

Иллюстрация:

Калъ­ат-Симъ­ан. Че­ты­рёх­ба­зи­ли­каль­ная цер­ковь. 476–491. Архив БРЭ.

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