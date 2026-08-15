КАЛАШНИКОВА Наталья Владимировна
Родилась 08.06.1976. Окончила Ставропольский государственный университет в 1999 г.
Кандидатская диссертация: Образование Совета Европы, его структура и основные направления деятельности (2004).
Работала доцентом Ставропольского государственного университета (в настоящее время Северо-Кавказский федеральный университет)
Область интересов: Европейская интеграция, международные организации
Сочинения: СССР, Россия и Совет Европы: эволюция взаимоотношений // Западноевропейская цивилизация и Россия: общее и особенное: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (16-18 октября 2003 г. СГУ). Ставрополь – Москва, 2003;
Истоки и эволюция идеи единой Европы // Ставропольский альманах общества интеллектуальной истории. Вып. 2. Ставрополь, 2002;
Образование Совета Европы как один из этапов европейской интеграции // Historia – magistra vitae: (Межвузовский сб. науч. тр., посвященный 60-летию проф. Аникеева А.А.). Пятигорск, 2002;
Реализация прав человека в Европе после Второй мировой войны // Проблемы повседневности в истории: образ жизни, сознание и методология изучения: Сб. материалов межрегионального науч. семинара. Ставрополь, 2001;
Совет Европы и Россия // Западноевропейская цивилизация и Россия: пути взаимодействия: Материалы научной конференции (2 февраля 2001 г.). Ставрополь – Москва, 2001.