КАЛАМ

КАЛАМ - одно из основных направлений мусульманской мысли.

На­ря­ду с фаль­са­фой и су­физ­мом - од­но из основных на­прав­ле­ний му­сульманской мыс­ли, в рам­ках ко­то­ро­го раз­ра­ба­ты­ва­лись ре­лигиозная фи­ло­со­фия и спе­ку­ля­тив­ное бо­го­сло­вие ис­ла­ма. В средневековой му­сульманской ли­те­ра­ту­ре под «нау­кой ка­ла­ма» (ильм аль-ка­лам) под­ра­зу­ме­ва­лось твор­че­ст­во отдельных бо­го­сло­вов (му­та­кал­ли­мов), а так­же бо­го­сло­вие во­об­ще, вклю­чая тео­ло­гию раз­ных на­прав­ле­ний хри­сти­ан­ст­ва и иу­да­из­ма.

В цен­тре бо­го­сло­вия калама - во­про­сы об ат­ри­бу­тах Бо­га (их ха­рак­те­ре, со­веч­но­сти и со­при­ча­ст­но­сти Его сущ­но­сти); из­веч­но­сти Ко­ра­на (как Сло­ва Бо­жия) или его со­тво­рён­но­сти во вре­ме­ни; о бо­же­ст­вен­ном пре­до­пре­де­ле­нии и че­ло­ве­че­ской ини­циа­ти­ве. Под­чёр­ки­вая аб­со­лют­ную ина­ко­вость Бо­га со­тво­рён­но­му Им ми­ру («нет ни­че­го, по­доб­но­го Ему»), Ко­ран од­но­вре­мен­но со­дер­жит мно­же­ст­во вы­ра­же­ний, до­пус­каю­щих ан­тро­по­морф­ное тол­ко­ва­ние (Бо­жий «лик», «око», «длань», «вос­ше­ст­вие на Пре­стол» и др.). Эти и по­доб­ные им опи­са­ния встре­ча­ют­ся так­же в му­сульманском пре­да­нии (Сун­не) (соз­да­ние Ада­ма «по об­ра­зу» Бо­га, Бо­жии «паль­цы», «но­га» и т. п.). На их ос­но­ве в VII-VIII веках воз­ник­ли различные дог­ма­тические груп­пы, пред­став­ляв­шие Бо­га в че­ло­ве­ко­по­доб­ном об­ра­зе и из­вест­ные как му­шаб­би­хи­ты-ан­тро­по­мор­фи­сты, муд­жас­си­ми­ты-кор­по­ра­ли­сты и ха­ша­ви­ты-бу­к­ва­ли­сты (позд­нее эту тен­ден­цию пред­став­ля­ли пре­ж­де все­го край­ние шии­ты, за­хи­ри­ты и хан­ба­ли­ты). Ряд тео­ло­гов, сре­ди ко­то­рых был Ма­лик ибн Анас (умер 795 год, ос­но­ва­тель и эпо­ним ре­ли­ги­оз­но-пра­во­вой шко­лы ма­ли­ки­тов), от­стаи­ва­ли пра­во­мер­ность ан­тро­по­морф­ных опи­са­ний в Ко­ра­не и ха­ди­сах, од­но­вре­мен­но от­ка­зы­ва­ясь рас­су­ж­дать об их точ­ном смыс­ле [от их ус­та­нов­ки - «би­ля-кайф» (арабский «Не спра­ши­вай как!») - они по­лу­чи­ли на­име­но­ва­ние ба­ля­ки­фи­тов].

Не­од­но­знач­но трак­ту­ет­ся в Ко­ра­не во­прос о сво­бо­де во­ли. В ря­де ая­тов го­во­рит­ся о бо­же­ст­вен­ном пре­до­пре­де­ле­нии все­го су­ще­го в ми­ре, од­на­ко мно­го­чис­лен­ны и те сти­хи, в ко­то­рых че­ло­ве­ку пре­дос­тав­ля­ет­ся сво­бо­да вы­бо­ра и в ко­то­рых под­чёр­ки­ва­ет­ся стро­гое со­от­вет­ст­вие бо­же­ст­вен­но­го воз­дая­ния собственным дея­ни­ям лю­дей. В Сун­не бо­же­ст­вен­ное пре­до­пре­де­ле­ние пред­сто­ит как один из ос­но­во­по­ла­гаю­щих дог­ма­тов ис­ла­ма. Край­ней фор­мой де­тер­ми­низ­ма стал фа­та­лизм джаб­ри­тов, ко­то­рые при­зна­ва­ли Бо­га един­ст­вен­ным под­лин­ным Твор­цом в ми­ре, вклю­чая сфе­ру че­ло­ве­че­ских дея­ний. Сре­ди при­вер­жен­цев это­го те­че­ния бы­ли как ло­яль­ные Омей­я­дам бо­го­сло­вы (ссыл­кой на Бо­жие пре­до­пре­де­ле­ние оп­рав­ды­вав­шие их про­из­вол), так и оп­по­зи­ци­он­ные им джах­ми­ты (сто­рон­ни­ки Джах­ма ибн Саф­ва­на).

Джах­ми­ты и вслед за ни­ми му­та­зи­ли­ты, вы­сту­пав­шие ре­ши­тель­ны­ми про­тив­ни­ка­ми ан­тро­по­мор­физ­ма, пред­став­ля­ли пер­вые круп­ные шко­лы калама. Джах­ми­ты и му­та­зи­ли­ты при­дер­жи­ва­лись оди­на­ко­во­го взгля­да по во­про­су о Бо­ге и Его ат­ри­бу­тах (в ча­ст­но­сти, учи­ли о со­тво­рён­но­сти Ко­ра­на), что по­рой слу­жит ос­но­ва­ни­ем для ото­жде­ст­в­ле­ния обе­их школ, хо­тя му­та­зи­ли­ты за­ни­ма­ли диа­мет­раль­но про­ти­во­по­лож­ную по­зи­цию в во­про­се о сво­бо­де во­ли.

Рас­цвет му­та­зи­лит­ско­го калама при­шёл­ся на 1-ю половину IX века, ко­гда он поль­зо­вал­ся государственной под­держ­кой Аб­ба­си­дов . Му­та­зи­ли­ты обос­но­вы­ва­ли гно­сео­ло­гические прин­ци­пы, ко­то­рые ста­ли ха­рак­тер­ны­ми для все­го калама и слу­жи­ли при­чи­на­ми на­па­док на не­го со сто­ро­ны дог­ма­ти­ков-тра­ди­цио­на­ли­стов, осо­бен­но за­хи­ри­тов и хан­ба­ли­тов. Это при­мат ра­зу­ма над ве­рой; не­об­хо­ди­мость ал­ле­го­рического тол­ко­ва­ния про­ти­во­ре­ча­щих ра­зу­му свя­щен­ных (бо­го­от­кро­вен­ных) тек­стов; от­ри­ца­ние не­кри­тического сле­до­ва­ния ав­то­ри­те­там (так­ли­да) и вся­ких убе­ж­де­ний, при­ня­тие ко­то­рых не пред­ва­ря­ет­ся со­мне­ни­ем в их ис­тин­но­сти. Му­та­зи­лит­ский ра­цио­на­лизм про­яв­лял­ся и в эти­ке - в уче­нии об ав­то­но­мии мо­раль­ных цен­но­стей и прин­ци­пов. «Пре­крас­ное» (доб­ро) и «без­образ­ное» (зло) суть им­ма­нент­ные яв­ле­ни­ям ха­рак­те­ри­сти­ки, а не про­из­воль­ные бо­же­ст­вен­ные ус­та­нов­ле­ния, по­это­му ра­зум спо­со­бен по­сти­гать их до От­кро­ве­ния и не­за­ви­си­мо от не­го. Од­на­ко это не оз­на­ча­ет, что От­кро­ве­ние из­лиш­не - оно при­зва­но по­мо­гать че­ло­ве­ку, ко­то­рый в слу­чае кон­флик­та ме­ж­ду доб­ром и злом час­то де­ла­ет не­пра­виль­ный вы­бор, во­пре­ки сво­ему ра­зум­но­му су­ж­де­нию. Кро­ме то­го, ре­ли­ги­оз­но-куль­то­вые пред­пи­са­ния (например, о мо­лит­ве и по­сте) мо­гут быть по­зна­ны толь­ко че­рез От­кро­ве­ние. Бог по­это­му обя­зан явить лю­дям про­ро­ков, ина­че Его ми­лость к ним не бы­ла бы пол­ной.

По­сле X века в ка­че­ст­ве ве­ду­щих школ калама, при­знан­ных сун­нит­ским ис­ла­мом, ут­вер­ди­лись близ­кие по ду­ху аша­ризм и ма­ту­ри­дизм , в це­лом за­ни­мав­шие сре­дин­ную по­зи­цию ме­ж­ду му­та­зи­ли­та­ми и тра­ди­цио­на­ли­ста­ми. Ес­ли аша­ри­ты на­хо­ди­ли сто­рон­ни­ков пре­ж­де все­го сре­ди пред­ста­ви­те­лей ша­фи­ит­ско­го тол­ка му­сульманского пра­ва, то ма­ту­ри­дизм рас­про­стра­нял­ся пре­имущественно сре­ди ха­на­фи­тов. В тес­ной свя­зи с тео­ло­ги­че­ски­ми те­ма­ми му­та­кал­ли­мы раз­ра­ба­ты­ва­ли во­про­сы он­то­ло­ги­че­ско­го и на­тур­фи­ло­соф­ско­го ха­рак­те­ра. При­род­ный мир они ос­мыс­ли­ва­ли в ка­те­го­ри­ях суб­стан­ции (джау­хар) и ак­ци­ден­ции (арад), обо­зна­чаю­щих со­от­вет­ст­вен­но те­ло (или атом) и его ко­ли­че­ст­вен­но-ка­че­ст­ве­ные свой­ст­ва. Не­ко­то­рые му­та­зи­ли­ты раз­ви­ва­ли уче­ние о по­сто­ян­ном об­нов­ле­нии ак­ци­ден­ции, ко­то­рое ста­ло до­ми­ни­рую­щим на аша­рит­ском эта­пе раз­ви­тия калама. Из воз­ник­но­ве­ния (ху­дус) ак­ци­ден­ций во вре­ме­ни му­та­кал­ли­мы вы­во­ди­ли воз­ник­но­ве­ние всех тел в ми­ре (те­ло не­от­де­ли­мо от ак­ци­ден­ций, а не­от­де­ли­мое от воз­ник­ше­го са­мо есть не­что воз­ник­шее), а из воз­ник­но­вения ми­ра - су­ще­ст­во­ва­ния «да­ри­те­ля воз­ник­но­ве­ния» (мух­дис), Бо­га.

В му­та­зи­лит­ском, а по­том аша­рит­ском (от­час­ти и ма­ту­ри­дит­ском) каламе на­шла своё про­дол­же­ние поч­ти за­бы­тая на хри­сти­ан­ском За­па­де ан­тич­ная ато­ми­сти­че­ская тра­ди­ция. Му­та­кал­ли­мы раз­ви­ва­ли фи­ни­ти­ст­ские кон­цеп­ции ма­те­рии, дви­же­ния, про­стран­ст­ва и вре­ме­ни, во мно­гом спо­соб­ст­во­вав­шие воз­ро­ж­де­нию и раз­ви­тию ато­ми­сти­ки в Ев­ро­пе.

С XII века на­чи­на­ет­ся сбли­же­ние калама с фаль­са­фой, пре­ж­де все­го со шко­лой Ибн Си­ны, ко­то­рое бы­ло под­го­тов­ле­но аль-Га­за­ли, аш-Шах­ра­ста­ни (умер 1153 год) и Фахр ад-Ди­ном ар-Ра­зи (умер 1209 год) и ко­то­рое за­вер­ши­лось слия­ни­ем этих двух на­прав­ле­ний в твор­че­ст­ве аль-Бай­да­ви (умер 1286 год), аль-Ид­жи (умер 1355 год) и ат-Таф­та­за­ни (умер 1390 год). Эн­цик­ло­пе­дические тру­ды по­след­них трёх мыс­ли­те­лей пред­став­ля­ли сво­его ро­да «сум­мы», вслед че­му дан­ный этап в ис­то­рии калама ха­рак­те­ри­зу­ет­ся как сис­те­ма­ти­че­ский ка­лам.

Даль­ней­шее раз­ви­тие калама про­ис­хо­ди­ло в фор­ме ком­мен­ти­ро­ва­ния тру­дов клас­сических му­та­кал­ли­мов ран­не­го и раз­ви­то­го Сред­не­ве­ко­вья. В Но­вое и Но­вей­шее вре­мя калам, пре­ж­де все­го му­та­зи­лит­ская его раз­но­вид­ность, вдох­нов­лял в му­сульманском ми­ре мыс­ли­те­лей ре­фор­ма­тор­ско-мо­дер­ни­ст­ской ори­ен­та­ции.

О ши­ит­ском каламе смотрите в статье Ши­изм.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)