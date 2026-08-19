КАЛАБРИЯ

Калабрия — историческая и административная область Италии, занимающая юго-западную оконечность Апеннинского п-ова.

В древности, еще до I тысячелетия н. э. ее населяли индоевропейские племена авзонов, луканов и бруттиев. Эту область, по словам античных писателей, называли также Авзонией и Италией по имени легендарного царя Итала. В VIII в. до н. э. выходцы из разных частей Греции основали известные впоследствии города Регий, Мессину (на Сицилии), Сибарис, Кротон, Пестум и другие, которые стали частью так называемой Великой Греции. Греческие колонии вели войны друг с другом и с местным населением, пока около 270 до н. э. юг Италии не оказался под властью Рима. В результате Пунических войн конца III в. до н. э. эта власть упрочилась. При римлянах в К. были построены дороги Виа Попилия и Виа Траянея, ведущие вдоль западного побережья к Неаполю. С распространением христианства в К. появились монастыри греческого обряда. Главным городом и затем центром византийской фемы в это время был Регий (Реджо). С V в. н. э. К. стала ареной столкновений византийцев и пришлых завоевателей — вестготов, лангобардов , позднее мусульман, чьи набеги продолжались с IX по XVIII вв., и норманнов. Выходцы из семьи Отвилей основали здесь в XI в. герцогство, подвассальное папе; при них местные монастыри были в основном подчинены Риму. В правление императора Фридриха II Гогенштауфена юг Италии сделался центром его владений, в К. были заново построены Норманно-швабский замок и собор в Козенце.

После свержения Швабской династии анжуйцами и изгнания последних из Сицилии К. вошла в состав Неаполитанского королевства . С середины до конца XV в. ею управляли потомки Альфонса Арагонского, затем в ходе Итальянских войн территории Юга отошли к испанским королям. В этот период область делилась на К. по эту сторону р. Нето, или Латинскую, с центром в Козенце, и К. по ту сторону Нето, или Греческую с центром в Реджо, затем в Катандзаро (до этого на так называемые джустициераты, судебно-административные округа). В начале XVIII в. юг Италии перешел под власть австрийских Габсбургов , а в 1735 здесь было образовано Королевство Обеих Сицилий во главе с испано-итальянской ветвью Бурбонов. Ее владычество продолжалось вплоть до объединения Италии в 1861 с перерывами во время Наполеоновских войн в 1799—1815. Столетия иноземного господства закрепили в К. архаичные способы ведения хозяйства, и в ХХ в. она оставалась одним из отсталых регионов Италии с преобладанием аграрной экономики. Выходцами из К. были выдающиеся мыслители Иоахим Флорский , Бернардино Телезио и Томмазо Кампанелла .

Лит.: Caridi G. La Calabria nella storia del Mezzogiorno: secoli XI—XIX; testi e documenti. Reggio Calabria, 2013. Dalena P. Calabria medievale: ambiente e istituzioni (secoli XI—XV). Bari, 2015. Genua M. Calabria. La storia, la cultura, l’arte. Cosenza, 2015; Storia della Calabria / A cura di G. Cingari, A. Placanica. Roma-Reggio Calabria, 1987—2005 (многотомное. издание); Turano C. Calabria d’altri secoli: scritti storico-geografici. Roma, 2013.