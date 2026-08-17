КАКОНГО

КАКОНГО - раннегосударственное образование на западном побережье Африки.

Сло­жи­лось не позд­нее XVI века (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1535 году). На­се­ля­лось на­ро­да­ми кон­го (ба­кон­го; в XVII веке по­лу­чи­ли от ев­ро­пей­цев название «ви­ли»). Основным за­ня­ти­ем жи­те­лей бы­ло под­сеч­но-ог­не­вое мо­тыж­ное зем­ле­де­лие .

Каконго вхо­ди­ло в со­став государства Кон­го, на­хо­ди­лось так­же в за­ви­си­мо­сти от со­сед­не­го государственных об­ра­зо­ва­ния Ло­ан­го. Ре­зи­ден­ци­ей пра­ви­те­лей Каконго был город Кин­ге­ле, главный ри­ту­аль­ный центр ре­гио­на.

В XVII веке на тер­ри­то­рии Каконго поя­ви­лись пер­вые ев­ро­пей­цы. В XVIII веке морской порт Каконго Ма­лем­бе пре­вра­тил­ся в круп­ный ме­ж­ду­народный центр ра­бо­тор­гов­ли. Во 2-й половине XIX века в ре­зуль­та­те меж­до­усоб­ных войн Каконго рас­па­лось.

По ре­ше­нию Бер­лин­ской кон­фе­рен­ции 1884-1885 годов при­бреж­ная часть Каконго ото­шла к пор­тугальской ко­ло­нии Ан­го­ла, внутренняя тер­ри­то­рия - к бельгийскому «Не­за­ви­си­мо­му го­су­дар­ст­ву Кон­го».

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