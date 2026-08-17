КАКОНГО
КАКОНГО - раннегосударственное образование на западном побережье Африки.
Сложилось не позднее XVI века (впервые упоминается в 1535 году). Населялось народами конго (баконго; в XVII веке получили от европейцев название «вили»). Основным занятием жителей было подсечно-огневое мотыжное земледелие.
Каконго входило в состав государства Конго, находилось также в зависимости от соседнего государственных образования Лоанго. Резиденцией правителей Каконго был город Кингеле, главный ритуальный центр региона.
В XVII веке на территории Каконго появились первые европейцы. В XVIII веке морской порт Каконго Малембе превратился в крупный международный центр работорговли. Во 2-й половине XIX века в результате междоусобных войн Каконго распалось.
По решению Берлинской конференции 1884-1885 годов прибрежная часть Каконго отошла к португальской колонии Ангола, внутренняя территория - к бельгийскому «Независимому государству Конго».