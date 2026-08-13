КАКЭЯ

Какэя — в Японии XVII—XIX вв. ответственные за управление расходами и поступлениями от продаж товаров из кладовых центрального правительства и княжеств в Осакае и Эдо.

Со 2-й половины XVII в. эту должность занимали богатые купцы. Зачастую совмещая эту деятельность с самими закупками и продажами, а также предоставляя крупные займы воинам, они фактически руководили финансовыми делами княжеств. Так, дом Коноикэ управлял делами пяти княжеств с общей суммой дохода 2,5 млн коку риса. Несмотря на сословную принадлежность к купцам, ввиду значимости выполнявшейся работы к К. относились как к воинам. Князья, направлявшиеся в Эдо в рамках системы санкин котай специально заезжали в Осаку, чтобы приветствовать К.

Лит.: Лещенко Н. Ф. Япония в период Токугава. М., 2010; Кураясики но кэнкю. Коноикэ кэ но кэнкю (Исследования кладовых. Исследования дома Коноикэ) / Под. ред. Матадзи Миямото. Осака, 1970.