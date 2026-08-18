КАИТБАЙ, АЛЬ-АШРАФ САЙФ АД-ДИН

Каитбай, аль-Ашраф Сайф ад-дин (1416/1418 — 08.08.1496, Каир) — султан Мамлюков государства (1468—1496), из корпорации Бурджитов, черкес по происхождению.

Привезен с Сев. Кавказа в Каир в качестве раба при султане Барсбае (1422—1438). Благодаря личным качествам и притязаниям на происхождение от Айюбидов сделал карьеру в военной иерархии и занял трон в результате компромисса между эмирами. Упрочил свою власть, усилив корпус султанских мамлюков и выстроив систему противовесов между мамлюкскими фракциями. Подавил в 1469 — 1473 мятеж тюркского правителя Шахсувара в Вост. Анатолии и неудачно действовал против Ак-Коюнлу в Верхней Месопотамии (1480). Поддерживал против Османской империи своих ставленников в буферных княжествах Рамазанидов и Зулкадиритов на юге Малой Азии, а также претендента на престол Османов Джема (1481—1482). Война 1485—1491 увенчалась впечатляющими успехами войск К. против османских сил под Аданой (1486 и 1488), но изнуренный противоборством Мамлюкский султанат не смог развить их.

Победы повысили престиж К. в мусульманском мире, чему не помешал союз с Фердинандом II (1488 – 1491). Репутации защитника ислама способствовало активное строительство мечетей, медресе , фонтанов и странноприимных домов в Египте , Сирии и Хиджазе, и восстановление после пожара мечети и могилы Мухаммада в Медине . По приказанию К. на месте руин Александрийского маяка была построена цитадель (1480). В последние годы жизни К. тяжело болел. Масштабное строительство, войны и эпидемия чумы (1492) истощили казну, целые области были опустошены. На фоне ослабления центр. власти разгорелись междоусобицы.

Лит.: Garcin J.-C. The Regime of the Circassian Mamluks // The Cambridge History of Egypt. Vol. I. Cambridge, 1998. Petry C. F. Twilight of Majesty: the Reigns of the Mamluk Sultans al-Ashraf Qaytbay and Qansuh al-Ghawry in Egypt. Seattle, 1993.