КАИРСКИЕ ВОССТАНИЯ 1804‒1805

Каирские восстания 1804—1805 — восстания горожан Каира , вспыхнувшие в условиях острого политического и экономического кризиса.

После ухода французских войск из Египта в 1801 в Каире началась борьба за влияние между мамлюками и османскими воинскими подразделениями. И те, и другие притесняли жителей, вызывая своим поведением сильное недовольство. Сменявшие друг друга османские наместники Каира были неспособны полностью контролировать ситуацию в столице. Политическая нестабильность обострялась периодическими бунтами солдат, которые требовали выплаты задержанного жалования. После очередного такого выступления и повышения налогового бремени для жителей города в марте 1804 население Каира восстало.

Это привело к отмене чрезмерного налога и усилению позиции вставшего на сторону жителей Мухаммада Али , командира албанских подразделений, изгнавших мамлюков из города. Новым губернатором Каира был назначен Хуршид-паша, который привел свои воинские отряды из Сирии. В мае 1805 они предавались бесчинствам, что спровоцировало еще одно восстание жителей Каира. Горожане вооружались и вступали в ожесточенные уличные бои с солдатами. Во главе с улама они требовали, чтобы губернатором был назначен Мухаммад Али. В конце июня 1805 гонец из Порты привез официальный фирман, провозглашавший Мухаммада Али губернатором Египта. Однако Хуршид-паша не спешил отдавать пост. Улама, признав власть Мухаммада Али, взывали к умиротворению, но бои между горожанами и османскими воинскими подразделениями продолжались. Лишь 8 июля Хуршид-паша со своими отрядами согласился покинуть город.

Ист.: ал-Джабарти Абд ар-Рахман. Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий. Т. 4. Египет под властью Мухаммада Али (1806—1821) / Пер., предисл. и прим. Х. И. Кильберг. М., 1963.

Лит.: Afaf Lutfi Al-Sayyid Marsot. Egypt in the Reign of Muhammad Ali. Cambridge, 1984.