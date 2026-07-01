КАИРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943

Каирская конференция 1943 — англо-американо-китайская конференция, проходившая 22—26 ноября накануне Тегеранской конференции антигитлеровской коалиции.

В К. к. приняли участие президент США Ф. Д. Рузвельт , премьер-министр Великобритании У. Черчилль и глава гоминьдановского (см. Гоминьдан ) правительства Китая Чан Кайши. Каирская декларация, опубликованная по результатам переговоров 1 декабря 1943, касалась обязательств по ведению совместных военных действий против Японии и послевоенного устройства Дальневосточного региона. Стороны договорились покарать агрессию Японии и отторгнуть у нее все территории, занятые ею с 1914, в том числе Маньчжурию, Формозу (совр. Тайвань), Пескадорские о-ва и т. д. Было декларировано также предоставление «в должное время» независимости Корее.