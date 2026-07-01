«КАИДА», «АЛЬ-КАИДА»

«Каида», «аль-Каида» (араб. ал-Ка’ида — «основа, правило») — одна из крупнейших радикальных международных террористических организаций, созданная в 1988 Усамой бен Ладеном.

Формирование «К.» в конце Войны в Афганистане служило ответом США на действия советских войск. Афганские моджахеды и наемники из других мусульманских стран объединились и объявили СССР джихад , а США оказали им финансовую помощь. «К.» стала одной из самых сильных группировок моджахедов, с наиболее четкой структурой, иерархией, идеологией и системой вербовки.

После 1989 организация продолжала бороться с коррупцией и иностранным присутствием в регионе. Были сформулированы основные задачи: свержение светских режимов в исламских странах, создание единого Халифата, борьба с США и их союзниками.

В 1991 глава организации Усама бен Ладен перебирается в Судан, где у власти находились исламисты, и формирует там лагеря для подготовки боевиков. В 1996 руководство «К.» перебазировалось в Афганистан, где открыто действовало вплоть до 2001. В этот период были совершены самые громкие террористические акты: нападения на посольства США в Кении и Танзании (1998), подрыв американского эсминца в Аденском заливе (2000), атака на башни Всемирного торгового центра и Пентагон в США (2001).

После объявления войны терроризму со стороны США многие члены организации были вынуждены скрываться. «К.» перестала представлять собой единую структуру, и по всему мусульманскому региону раскинулась широкая сеть ее ячеек и аффилированных движений. Одно из них, «а.-К. в Междуречье», впоследствии стало базой для формирования «Исламского государства Ирака и Леванта» («ИГИЛ», затем «ИГ» — «Исламское государство», организация запрещена в РФ).

В мае 2011 отряды спецназа США уничтожили Усаму бен Ладена, скрывавшегося в пакистанском городе Абботтабад, и «К.» возглавил Айман аз-Завахири. В настоящее время организация и аффилированные с ней группировки активно участвуют во всех возможных конфликтах в ближневосточном регионе, однако на фоне «ИГ» роль «К.» зачастую недооценивается или не так заметна.

Лит.: Bennett A. M. Islamic History & Al-Qaeda: A Primer to Understanding the Rise of Islamist Movements in the Modern World // Pace International Law Review Online Companion, 2013. Vol. 3, № 10. P. 316—370; Жданов Н. В., Игнатенко А. А. Ислам на пороге XXI века. М., 1989; Райт Л. Аль-Каида / Пер. с англ. С. Голованова. М., 2010; Куделев В. В. «Аль-Каида»: структуры, союзники и покровители. М., 2008. Bakker E., Boer L. The Evolution of Al-Qaedaism. Ideology, Terrorists, and Appeal. Netherlands Institute of International Relations, 2007. Blanchard Ch. Al-Qaeda: Statements and Evolving Ideology // Congressional Research Service report for Congress. RS21973, 2004. Rollins J. Al-Qaeda and Affiliates: Historical Perspective, Global Presence, and Implications for U.S. Policy // Congressional Research Service report for Congress. R41070, 2015.