КАИДА

Каид (араб. «предводитель», мн. ч. — куввад) — обозначение военного руководителя у арабов .

В доисламской Аравии К., наряду с сайидом или шайхом, командовал в походе или набеге. В эпоху арабских завоеваний К. обозначались и неарабские вожди (например, дехканы в Иране). С распространением ислама функции К. упорядочились, хотя его полномочия не обозначались четко. В аль-Андалусе достоинство К. присваивалось главнокомандующему. В Марокко при Филалидах К. именовался управитель, назначавшийся султаном из местной племенной знати; такое словоупотребление определило использование термина в колониальном Магрибе — как воинского звания и должности французской администрации.