КАГОСИМА

КАГОСИМА - город в Японии.

Население 607,7 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на юге острова Кю­сю, на по­бе­ре­жье залива Ка­го­си­ма. Транс­порт­ный узел. Ско­ро­ст­ной ав­то­стра­дой «Кю­сю» со­еди­нён с городом Ки­та­кю­сю. От Кагосима на­чи­на­ет­ся южный от­ре­зок ли­нии «Кю­сю» (Кагосима - Син-Яцу­си­ро, 127 км; бу­дет про­дле­на до Фу­куо­ки, 2011 год) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен». Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт. Мор­ской порт (па­ром­ное со­об­ще­ние с острова­ми Рю­кю).

В пе­ри­од То­ку­га­ва (1603-1867 годы) центр феодального вла­де­ния кла­на Си­мад­зу (княжество Са­цу­ма). С по­яв­ле­ни­ем в Япо­нии ев­ро­пей­цев (XVI век) стал цен­тром хри­сти­ан­ской мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти (церковь Святого Фран­ци­ска Ксавь­е­ра). В 1863 году под­верг­нут британским фло­том мас­си­ро­ван­но­му об­стре­лу. Ста­тус го­ро­да с 1889 года.

Руи­ны зам­ка Цу­ру­ма­ру (XVIII век), ка­мен­ные мос­ты. НИИ промышленной тех­но­ло­гии пре­фек­ту­ры Ка­го­си­ма (1987 год). Университет Кагосима (1949 год; государственный), Ме­ж­ду­народный университет (1932 год; ча­ст­ный), Национальный тех­но­ло­гический кол­ледж.

Му­зеи: Городской ху­до­же­ст­вен­ный, пре­фек­ту­ры Ка­го­си­ма, современной ли­те­ра­ту­ры, рес­тав­ра­ции Мэйд­зи. Океа­на­ри­ум (1997 год). Ланд­шафт­ный парк в японском сти­ле «Сэн­ган-эн». Бо­та­нический сад (1971 год). Зоо­парк Хи­ра­ка­ва. Парк раз­вле­че­ний «Jungle Park». Па­мят­ни­ки ли­де­рам рес­тав­ра­ции Мэйд­зи Т. Сай­го и Т. Оку­бо. Центр про­изводства ке­ра­ми­ки (с XIII века), фа­ян­са са­цу­ма (с XVI века) и фар­фо­ра (с XIX века). Ма­ши­но­строе­ние, пред­при­ятия хи­мической, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, тек­стиль­ной, пи­ще­вой промышленности. Штаб-квар­ти­ры ре­гио­наль­ных бан­ков «Kagoshima» и «Mina­mi-Nippon».

В 40 км к се­ве­ро-за­па­ду от Кагосима - АЭС «Сен­дай» (1984 год; 2 ре­ак­то­ра, 1780 МВт). На полуострове Осу­ми (около 50 км к юго-вос­то­ку от Кагосима) - кос­мический центр Ути­но­ура (1962 год; в 1970 году осу­ще­ст­в­лён за­пуск пер­во­го японского спут­ни­ка «Осу­ми»). В 9 км к вос­то­ку от Кагосима - дей­ст­вую­щий вул­кан Са­ку­рад­зи­ма (высота 1118 м; по­след­нее из­вер­же­ние в 1960 году).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)