КАГОСИМА
КАГОСИМА - город в Японии.
Население 607,7 тыс. человек (2008 год). Расположен на юге острова Кюсю, на побережье залива Кагосима. Транспортный узел. Скоростной автострадой «Кюсю» соединён с городом Китакюсю. От Кагосима начинается южный отрезок линии «Кюсю» (Кагосима - Син-Яцусиро, 127 км; будет продлена до Фукуоки, 2011 год) высокоскоростной железной дороги «Синкансен». Международный аэропорт. Морской порт (паромное сообщение с островами Рюкю).
В период Токугава (1603-1867 годы) центр феодального владения клана Симадзу (княжество Сацума). С появлением в Японии европейцев (XVI век) стал центром христианской миссионерской деятельности (церковь Святого Франциска Ксавьера). В 1863 году подвергнут британским флотом массированному обстрелу. Статус города с 1889 года.
Руины замка Цурумару (XVIII век), каменные мосты. НИИ промышленной технологии префектуры Кагосима (1987 год). Университет Кагосима (1949 год; государственный), Международный университет (1932 год; частный), Национальный технологический колледж.
Музеи: Городской художественный, префектуры Кагосима, современной литературы, реставрации Мэйдзи. Океанариум (1997 год). Ландшафтный парк в японском стиле «Сэнган-эн». Ботанический сад (1971 год). Зоопарк Хиракава. Парк развлечений «Jungle Park». Памятники лидерам реставрации Мэйдзи Т. Сайго и Т. Окубо. Центр производства керамики (с XIII века), фаянса сацума (с XVI века) и фарфора (с XIX века). Машиностроение, предприятия химической, деревообрабатывающей, текстильной, пищевой промышленности. Штаб-квартиры региональных банков «Kagoshima» и «Minami-Nippon».
В 40 км к северо-западу от Кагосима - АЭС «Сендай» (1984 год; 2 реактора, 1780 МВт). На полуострове Осуми (около 50 км к юго-востоку от Кагосима) - космический центр Утиноура (1962 год; в 1970 году осуществлён запуск первого японского спутника «Осуми»). В 9 км к востоку от Кагосима - действующий вулкан Сакурадзима (высота 1118 м; последнее извержение в 1960 году).