КАГАН

КАГАН - титул , символизировавший верховную власть у древних тюрок, соз­дав­ших в середине VI века круп­ней­шую для сво­его вре­ме­ни ко­че­вую им­пе­рию - Тюрк­ский ка­га­нат.

Про­ис­хо­ж­де­ние ти­ту­ла не впол­не яс­но; пред­по­ла­га­ет­ся, что он был за­им­ст­во­ван древ­ни­ми тюр­ка­ми из язы­ка жу­ань-жуа­ней (жу­жа­ней), в под­чи­не­нии ко­то­рых они на­хо­ди­лись не­ко­то­рое вре­мя. Со­глас­но др. точ­ке зре­ния, ти­тул каган пред­став­ля­ет со­бой об­щее за­им­ст­во­ва­ние тюр­ка­ми и жу­ань-жуа­ня­ми из китайского языка че­рез по­сред­ст­во сюн­ну (смотрите в статье Хун­ну), пред­во­ди­тель ко­то­рых впер­вые на­зван каган в китайских ис­точ­ни­ках в начале IV века.

В фор­ме «ка­ган» (qayan) встре­ча­ет­ся в ор­хо­но-ени­сей­ских над­пи­сях (с конца VII века) и в древ­не­уй­гур­ских ру­нических тек­стах (с VIII века). В со­гдий­ских до­ку­мен­тах с го­ры Муг 1-й половина VIII века за­фик­си­ро­ва­ны фор­мы «ха­ган» и «га­ган». По­сле рас­па­да Тюркского ка­га­на­та ти­тул кагана но­си­ли пра­ви­те­ли многих тюр­коя­зыч­ных на­ро­дов - тюр­ге­шей, уй­гу­ров, кар­лу­ков, кыр­гы­зов ени­сей­ских, ки­ма­ков.

При­ме­ни­тель­но к пра­ви­те­лям на­ро­дов Восточной и Центральной Ев­ро­пы (авар, ха­зар, бол­гар, ру­сов) ти­тул каган в ис­точ­ни­ках VI-XII веков при­ни­ма­ет различные фор­мы: «ка­ган» или «ха­ган» в древне-еврейских па­мят­ни­ках; «ха­ган» (χαγάνος) - в гре­че­ских; «ха­кан» (cha­canus), «ха­ган» (chaganus), «ка­ган» (ca­ganus), «ка­кан» (cacanus), «га­ган» (gaganus) и др. - в ла­ти­ноя­зыч­ных; «ха­кан» - в ара­бо-пер­сид­ских; «ха­кан» - в древ­не­ар­мян­ских; «ха­ка­ни» - в древнегрузинских ис­точ­ни­ках; в Древнерусском государстве упот­реб­ля­лись фор­мы «ка­ганъ» и «ко­ганъ» (позд­нее в ис­точ­ни­ках XVI века так­же «ха­ганъ»), в про­чих же славянских язы­ках из­вест­на лишь со­кра­щён­ная фор­ма это­го ти­ту­ла - «хан», от­но­ся­щая­ся к пе­рио­ду не ра­нее середины XIII века.

Вы­яв­лен сле­дую­щий круг ис­точ­ни­ков, упо­ми­наю­щих о кагане ру­сов: со­об­ще­ние Бер­тин­ских ан­на­лов (IX век; упо­ми­на­ет­ся в за­пи­си 839 года); пись­мо франк­ско­го им­пе­ра­то­ра и итальянского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка II ви­зантийскому императору Ва­си­лию I Ма­ке­до­ня­ни­ну (871 год); со­чи­не­ния арабских и персидских ав­то­ров X-XII веков; древнерусские па­мят­ни­ки, где не­ко­то­рые русские кня­зья XI-XII веков на­зва­ны каганами, - «Сло­во о за­ко­не и бла­го­да­ти» и «Ис­по­ве­да­ние ве­ры» ки­ев­ско­го митрополита Ила­рио­на, «Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве», а так­же граф­фи­то 2-й половины XI века на сте­не Со­фий­ско­го со­бо­ра в Кие­ве.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)