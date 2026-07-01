КАГАН
КАГАН - титул, символизировавший верховную власть у древних тюрок, создавших в середине VI века крупнейшую для своего времени кочевую империю - Тюркский каганат.
Происхождение титула не вполне ясно; предполагается, что он был заимствован древними тюрками из языка жуань-жуаней (жужаней), в подчинении которых они находились некоторое время. Согласно др. точке зрения, титул каган представляет собой общее заимствование тюрками и жуань-жуанями из китайского языка через посредство сюнну (смотрите в статье Хунну), предводитель которых впервые назван каган в китайских источниках в начале IV века.
В форме «каган» (qayan) встречается в орхоно-енисейских надписях (с конца VII века) и в древнеуйгурских рунических текстах (с VIII века). В согдийских документах с горы Муг 1-й половина VIII века зафиксированы формы «хаган» и «гаган». После распада Тюркского каганата титул кагана носили правители многих тюркоязычных народов - тюргешей, уйгуров, карлуков, кыргызов енисейских, кимаков.
Применительно к правителям народов Восточной и Центральной Европы (авар, хазар, болгар, русов) титул каган в источниках VI-XII веков принимает различные формы: «каган» или «хаган» в древне-еврейских памятниках; «хаган» (χαγάνος) - в греческих; «хакан» (chacanus), «хаган» (chaganus), «каган» (caganus), «какан» (cacanus), «гаган» (gaganus) и др. - в латиноязычных; «хакан» - в арабо-персидских; «хакан» - в древнеармянских; «хакани» - в древнегрузинских источниках; в Древнерусском государстве употреблялись формы «каганъ» и «коганъ» (позднее в источниках XVI века также «хаганъ»), в прочих же славянских языках известна лишь сокращённая форма этого титула - «хан», относящаяся к периоду не ранее середины XIII века.
Выявлен следующий круг источников, упоминающих о кагане русов: сообщение Бертинских анналов (IX век; упоминается в записи 839 года); письмо франкского императора и итальянского короля Людовика II византийскому императору Василию I Македонянину (871 год); сочинения арабских и персидских авторов X-XII веков; древнерусские памятники, где некоторые русские князья XI-XII веков названы каганами, - «Слово о законе и благодати» и «Исповедание веры» киевского митрополита Илариона, «Слово о полку Игореве», а также граффито 2-й половины XI века на стене Софийского собора в Киеве.