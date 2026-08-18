КАФРСКИЕ (ПОГРАНИЧНЫЕ) ВОЙНЫ

Кафрские (пограничные) войны — военные конфликты между южноафриканским народом коса и англо-бурскими колонизаторами в XVIII—XIX вв.

В ходе первой войны (1779—1781) голландским колонистам удалось захватить часть территорий коса, и в качестве восточной границы Капской колонии была определена река Грейт-Фиш. В результате второй (1789—1793) и третьей (1799—1803) войн коса удалось частично вернуть потерянные земли. Восстановили контроль над ними уже британские власти в 1811—1812. С этого времени начинается новый натиск на земли коса, что привело к нескольким войнам и аннексии значительной части их территории — Британской Кафрарии. В ходе двух войн с Капской колонией в 1846—1847 и 1850—1853 коса снова утратили земли, лишились части скота, захваченного колонистами. В 1856 распространилось пророчество Нонгг’авусе, которой якобы явились посланники предков. Они велели передать, что мертвые готовятся восстать, чтобы изгнать захватчиков и «очистить» землю, но для этого нужно убить весь скот, так как он стал «нечистым», перестать возделывать землю и уничтожить запасы. Большинство коса безоговорочно поверили этим предсказаниям. От последовавшего голода умерло около 40 тыс. человек. Воспользовавшись ситуацией, британская администрация захватила две трети территорий, принадлежавших африканцам в Британской Кафрарии. Последняя попытка коса отстоять свои земли была предпринята в 1877—1879 в ходе девятой кафрской войны. Ее итогом стала ликвидация самостоятельности Транскея и его присоединение к Капской колонии.

Лит.: Давидсон А. Б. Южная Африка // История национально-освободительной борьбы народов Африки в новое время. М., 1976; Peires J. The House of Phalo: A History of the Xhosa People in the Days of Their Independence. Berkeley etc., 1982; Peires J. The Dead Will Arise: Nongqawuse and the Great Xhosa Cattle-Killing Movement of 1856—1857. Johannesburg, 1989; Stapleton T. J. Maqoma: Xhosa Resistence to Colonial Advance. 1798—1873. Johannesburg, 1994.