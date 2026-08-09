КАДМ ИЗ МИЛЕТА (др.-греч. Κάδμος ὁ Μιλήσιος)

Древнегреческий историк-логограф .

Кадм из Милета, сын Пандиона, считается древнейшим греческим историком, в древности назывался первым прозаиком. Ему принадлежало сочинение «Об основании Милета и всей Ионии»; словарь Суды сообщает, что он жил младше Орфея, а некоторые приписывали ему создание греческого алфавита. Очевидно, что уже сами древние имели о Кадме очень смутные сведения, именно поэтому Кадм Милетский связывается с введением алфавита – деянием, которое традиция обычно приписывала легендарному Кадму – основателю Фив. То, что создание первого исторического и первого прозаического произведения оказывается связано именно с Милетом, показывает важность малоазийских полисов в культурном развитии древней Греции в архаический период.