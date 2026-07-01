КАДМ

КАДМ (др.-греч. Κάδμος) - в древнегреческой мифологии герой, основавший Фивы в Беотии.

Кадм считался сыном финикийского царя Агенора из Тира (Hdt., II, 49, 3; Eurip. Phoen., 639) или, по другой версии, из Сидона, и Телефассы (Apollod., III, 2). По его имени называются фиванцы у Гомера (Καδμεῖοι (Cadmeii): Il., IV, 388; 391; V, 807; X, 288; Od., XI, 276; Καδμείωνες (Cadmeiones): Il., IV, 385; V, 804; XXIII, 680). Широко был распространен в античности миф об основании Кадмом Фив (Eur. Phoen., 638-675; Ovid. Met., III, 1-137; Apollod., III, 4, 1; Paus., IX, 12, 1-4).

Кадм был послан своим отцом Агенором на поиски сестры Европы (которую похитил Зевс, превратившись в быка). После неудачных поисков Кадм обратился за советом к Аполлону в Дельфах и получил пророчество прекратить поиски и последовать за коровой, которую встретит, выйдя из святилища, чтобы основать город там, где животное ляжет отдохнуть. Корова привела его к месту будущих Фив, где ему пришлось сразиться с охранявшим источник священным драконом Ареса, погубившим его спутников. Убив дракона, Кадм, по совету Афины, посеял его зубы, из которых выросли воины (спарты – «посеянные»), перебившие друг друга. Оставшиеся в живых пятеро воинов стали сподвижниками Кадма в строительстве акрополя будущих Фив – Кадмеи – и стали основателями знатных фиванских родов.

После того, как Кадм искупил убийство дракона восьмилетней службой, он получил в жены дочь Ареса и Афродиты Гармонию; на эту свадьбу впервые были приглашены все боги (Pind. Pyth., III, 88-94; Apollod., XIX, 23 sqq.; Diod., IV, 2, 1; V, 49, 1), в приданое Гармонии было дано изготовленное Гефестом прекрасное ожерелье, которое принесло роду Кадма несчастье: многие его потомки погибли страшной смертью. Дети Кадма от Гармонии – сын Полидор (внуком которого был Лай, отец Эдипа ) и четыре дочери: Семела, Ино, Автоноя и Агава (Hes. Theog. 975-978).

Последним из потомков Кадма был Терсандр, сын Полиника. В конце жизни Кадм и Гармония поселились в Иллирии, согласно мифу, они превратились в змей, потом они были перенесены в Элизиум (Eurip. Bacch., 1330-1339; Apoll. Rhod., VI, 516 sqq.; Apollod., III, 5, 4; Ovid. Met., IV, 563-603; Paus., IX, 5, 3). В соответствии с античной традицией, Кадм принес грекам финикийское письмо (Hdt., V, 58), из которого возник греческий алфавит.

Иллюстрации :

1. Кадм и дракон. Чернофигурная амфора из Эвбеи. Ок. 560-550 гг. до н.э. Париж, Лувр.

2. Кадм, сражающийся с драконом. Сторона А краснофигурного кратера из Кампании. Ок. 350-340 гг. до н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова