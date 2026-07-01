КАДХУДА

Кадхуда (катхода; новоперс. кадхудай — «домовладыка», из среднеперс. катакхвадай) — в доисламском Иране и ираноязычной Центральной Азии глава большесемейной общины (типа латинского pater familiae).

После арабских завоеваний термин приобрел значения «домоправитель» или «управляющий хозяйством» того или иного представителя царствующей династии, а после монгольских завоеваний стал обозначать старшину селения или городского квартала, реже — просто домохозяина или богача (которых на селе могло быть несколько). В эпоху Сефевидов и Каджаров и вплоть до середины XX в. применялся к деревенскому старосте (у райятов) или главе мелкого родоплеменного подразделения (у илятов ).