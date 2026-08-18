КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Привилегированное среднее военно-учебное заведение закрытого интернатского типа.
Ведут своё начало от прус. кадетских школ, созданных во 2-й пол. 17 в. для подготовки детей дворян к воен. службе. Позднее кадетские школы (корпуса) появились во Франции и Дании. В России в 18–20 вв. К. к. служили для подготовки детей дворян к воен. и гос. службе. В 1-й пол. 20 в. К. к. имелись в Германии, Японии и Черногории.
В России прообразом К. к. являлись специализир. школы, созданные в нач. 18 в. по указанию Петра I для подготовки дворянской молодёжи к наиболее сложным воен. профессиям (штурман, артиллерист, инженер и др.). Первый К. к. был учреждён в 1731, а официально открыт в С.-Петербурге в 1732 под назв. Корпус кадет (с 1743 Сухопутный шляхетный К. к., с 1800 – 1-й К. к.). В 1752 основан Морской К. к. В 1762 создан Арт. и инж. шляхетный К. к. (с 1802 – 2-й К. к.). В 1775 по инициативе директора при этом корпусе была учреждена Гимназия чужестранных единоверцев, с 1792 – Корпус чужестранных единоверцев. В 1795 на базе Шкловского благородного уч-ща создан Гродненский (с 1806 Смоленский, с 1837 – 1-й Московский) К. к. В 1802 из-за необходимости подготовки офицеров для гв. частей (см. Российская императорская лейб-гвардия) Пажеский корпус реорганизован в учебное заведение по типу К. к. В 1830–40-е гг. в С.-Петербурге, Москве и 10 губернских городах открылись новые К. к., из которых были образованы 3 округа воен. образования: С.-Петербургский, Московский и Западный. В сер. 19 в. в России действовало 16 К. к. В них принимались дети дворян и офицеров в возрасте 6–10 лет. В адм. отношении корпуса делились на роты (по возрасту). Из общих предметов воспитанники изучали математику, историю, географию, языки, музыку и др.; из воен. дисциплин – арт. дело, фортификацию, тактику, топографию, строевую и стрелк. подготовку. Полный курс обучения составлял 10 лет (с 1836 – 8 лет) и состоял из подготовительного, общего и спец. курсов. Распределение выпускников К. к. в войска и присвоение им званий проходило в зависимости от результатов учёбы: отличники направлялись в гвардию прапорщиками или в армию поручиками, а остальные – в артиллерию и инж. войска прапорщиками или в армию подпоручиками. Окончившие Пажеский корпус пользовались преимущественным правом службы в гвардии и получали чин подпоручика (в кавалерии – корнета). В Мор. корпусе курс обучения включал кадетский и гардемаринский классы и продолжался 4–6 лет. После окончания корпуса и года плавания на кораблях ВМФ гардемарины сдавали экзамены и производились в мичманы. В стенах К. к. получили образование видные гос., воен. и культурные деятели России: А. А. Аракчеев, Ф. Ф. Беллинсгаузен, В. И. Висковатов, А. А. Вяземский, Ф. Н. Глинка, С. Е. Гурьев, А. Д. Засядко, М. В. Каховский, И. Ф. Крузенштерн, М. И. Кутузов, М. П. Лазарев, П. И. Меллер-Закомельский, А. М. Обресков, В. А. Озеров, А. А. Прозоровский, К. Ф. Рылеев, П. А. Румянцев-Задунайский, Д. Н. Сенявин, А. П. Сумароков, Ф. Ф. Ушаков, М. М. Херасков и др.
В ходе военных реформ 1860–70-х гг. К. к. были преобразованы в воен. гимназии, но в 1880–82 им вновь вернули прежние наименования и организацию. В кон. 19 – нач. 20 вв. количество К. к. увеличилось, а в отд. провинциальные корпуса, наряду с детьми дворян и офицеров, стали принимать детей чиновников, духовенства, казаков. К нач. 1-й мировой войны в ведении Гл. управления воен.-учебных заведений Военного министерства находилось 30 К. к. (включая Мор. корпус и младшие классы Пажеского корпуса; всего ок. 15 тыс. кадетов). Программа обучения по общеобразоват. дисциплинам соответствовала курсу средних гражд. учебных заведений (см. Реальное училище). После Февр. революции 1917 К. к. были переименованы в гимназии воен. ведомства, а в 1918 (в связи с ликвидацией рос. имп. армии) закрыты. В Гражд. войну 1917–22 некоторые К. к. действовали на территориях, занятых Белыми армиями. В 1920–1944 в Югославии, Тунисе, Египте, Китае и Франции действовали до 10 рус. К. к. В СССР, как аналоги К. к., в 1943 были созданы суворовские училища и нахимовские училища.
В 1993 К. к. были воссозданы в составе МО РФ. Обучение в К. к. в течение 2–7 лет проходят несовершеннолетние граждане мужского пола по общеобразоват. программам основного общего, среднего (полного) общего образования и по дополнит. программам, предусматривающим проф. ориентацию по профилю воен. образоват. учреждения вида Вооруж. Сил РФ или рода войск. К. к. существуют также в составе ФСБ и др. Кроме этого, в ведении Мин-ва образования РФ и субъектов РФ имеются учебные заведения, носящие название К. к. и кадетских школ-интернатов.
Исторические источники:
Директивы ВКП(б) и постановления Советского правительства о народном образовании. Сборник документов за 1917–1947 гг. М.; Л., 1947. Вып. 1–2.
Иллюстрации:
Кадеты: 1 – 1-го кадетского корпуса. 1812; 2 – Новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса. 1856; 3 – Морского корпуса. 1860. Архив БРЭ;
Нагрудные знаки кадетских корпусов (нач. 20 в.): 1 – Морской кадетский корпус; 2 – 1-й Московский императрицы Екатерины II кадетский корпус. Архив БРЭ.
Автор статьи: С. Л. Ташлыков.