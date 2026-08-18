КАДЕТСКИЙ КОРПУС

При­ви­ле­ги­рованное сред­нее во­ен­но-учеб­ное за­ве­де­ние за­кры­то­го ин­тер­нат­ско­го ти­па.

Ве­дут своё на­ча­ло от прус. ка­дет­ских школ, соз­дан­ных во 2-й пол. 17 в. для под­го­тов­ки де­тей дво­рян к во­ен. служ­бе. Позд­нее ка­дет­ские шко­лы (кор­пу­са) поя­ви­лись во Фран­ции и Да­нии. В Рос­сии в 18–20 вв. К. к. слу­жи­ли для под­го­тов­ки де­тей дво­рян к во­ен. и гос. служ­бе. В 1-й пол. 20 в. К. к. име­лись в Гер­ма­нии, Япо­нии и Чер­но­го­рии.

В Рос­сии про­об­ра­зом К. к. яв­ля­лись спе­циа­ли­зир. шко­лы, соз­дан­ные в нач. 18 в. по ука­за­нию Пет­ра I для под­го­тов­ки дво­рян­ской мо­ло­дё­жи к наи­бо­лее слож­ным во­ен. про­фес­си­ям (штур­ман, ар­тил­ле­рист, ин­же­нер и др.). Пер­вый К. к. был уч­ре­ж­дён в 1731, а офи­ци­аль­но от­крыт в С.-Пе­тер­бур­ге в 1732 под назв. Кор­пус ка­дет (с 1743 Су­хо­пут­ный шля­хет­ный К. к., с 1800 – 1-й К. к.). В 1752 ос­но­ван Мор­ской К. к. В 1762 соз­дан Арт. и инж. шля­хет­ный К. к. (с 1802 – 2-й К. к.). В 1775 по ини­циа­ти­ве ди­рек­то­ра при этом кор­пу­се бы­ла уч­ре­ж­де­на Гим­на­зия чу­же­стран­ных еди­но­вер­цев, с 1792 – Кор­пус чу­же­стран­ных еди­но­вер­цев. В 1795 на ба­зе Шклов­ско­го бла­го­род­но­го уч-ща соз­дан Грод­нен­ский (с 1806 Смо­лен­ский, с 1837 – 1-й Мо­с­ков­ский) К. к. В 1802 из-за не­об­хо­ди­мо­сти под­го­тов­ки офи­це­ров для гв. час­тей (см. Рос­сий­ская им­пе­ра­тор­ская лейб-гвар­дия) Па­же­ский кор­пус ре­ор­га­ни­зо­ван в учеб­ное за­ве­де­ние по ти­пу К. к. В 1830–40-е гг. в С.-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве и 10 гу­берн­ских го­ро­дах от­кры­лись но­вые К. к., из ко­то­рых бы­ли об­ра­зо­ва­ны 3 ок­ру­га во­ен. об­ра­зо­ва­ния: С.-Пе­тер­бург­ский, Мо­с­ков­ский и За­пад­ный. В сер. 19 в. в Рос­сии дей­ст­во­ва­ло 16 К. к. В них при­ни­ма­лись де­ти дво­рян и офи­це­ров в воз­рас­те 6–10 лет. В адм. от­но­ше­нии кор­пу­са де­ли­лись на ро­ты (по воз­рас­ту). Из об­щих пред­ме­тов вос­пи­тан­ни­ки изу­ча­ли ма­те­ма­ти­ку, ис­то­рию, гео­гра­фию, язы­ки, му­зы­ку и др.; из во­ен. дис­ци­п­лин – арт. де­ло, фор­ти­фи­ка­цию, так­ти­ку, то­по­гра­фию, строе­вую и стрелк. под­го­тов­ку. Пол­ный курс обу­че­ния со­став­лял 10 лет (с 1836 – 8 лет) и со­сто­ял из под­го­то­ви­тель­но­го, об­ще­го и спец. кур­сов. Рас­пре­де­ле­ние вы­пу­ск­ни­ков К. к. в вой­ска и при­свое­ние им зва­ний про­хо­ди­ло в за­ви­си­мо­сти от ре­зуль­та­тов учё­бы: от­лич­ни­ки на­прав­ля­лись в гвар­дию пра­пор­щи­ка­ми или в ар­мию по­ру­чи­ка­ми, а ос­таль­ные – в ар­тил­ле­рию и инж. вой­ска пра­пор­щи­ка­ми или в ар­мию под­по­ру­чи­ка­ми. Окон­чив­шие Па­же­ский кор­пус поль­зо­ва­лись пре­иму­ще­ст­вен­ным пра­вом служ­бы в гвар­дии и по­лу­ча­ли чин под­по­ру­чи­ка (в ка­ва­ле­рии – кор­не­та). В Мор. кор­пу­се курс обу­че­ния вклю­чал ка­дет­ский и гар­де­ма­рин­ский клас­сы и про­дол­жал­ся 4–6 лет. По­сле окон­ча­ния кор­пу­са и го­да пла­ва­ния на ко­раб­лях ВМФ гар­де­ма­ри­ны сда­ва­ли эк­за­ме­ны и про­из­во­дились в мич­ма­ны. В сте­нах К. к. по­лу­чи­ли об­ра­зо­ва­ние вид­ные гос., во­ен. и куль­тур­ные дея­те­ли Рос­сии: А. А. Арак­че­ев , Ф. Ф. Бел­линс­гау­зен, В. И. Вис­ко­ва­тов, А. А. Вя­зем­ский, Ф. Н. Глин­ка, С. Е. Гурь­ев, А. Д. За­сяд­ко, М. В. Ка­хов­ский, И. Ф. Кру­зен­штерн, М. И. Ку­ту­зов, М. П. Ла­за­рев, П. И. Мел­лер-За­ко­мель­ский, А. М. Об­рес­ков, В. А. Озе­ров, А. А. Про­зо­ров­ский, К. Ф. Ры­ле­ев, П. А. Ру­мян­цев-За­ду­най­ский, Д. Н. Се­ня­вин, А. П. Су­ма­ро­ков, Ф. Ф. Уша­ков, М. М. Хе­ра­сков и др.

В хо­де во­ен­ных ре­форм 1860–70-х гг. К. к. бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в во­ен. гим­на­зии, но в 1880–82 им вновь вер­ну­ли преж­ние на­име­но­ва­ния и ор­га­ни­за­цию. В кон. 19 – нач. 20 вв. ко­ли­че­ст­во К. к. уве­ли­чи­лось, а в отд. про­вин­ци­аль­ные кор­пу­са, на­ря­ду с деть­ми дво­рян и офи­це­ров, ста­ли при­ни­мать де­тей чи­нов­ни­ков, ду­хо­вен­ст­ва, ка­за­ков. К нач. 1-й ми­ро­вой вой­ны в ве­де­нии Гл. управ­ле­ния во­ен.-учеб­ных за­ве­де­ний Во­ен­но­го ми­ни­стер­ст­ва на­хо­ди­лось 30 К. к. (вклю­чая Мор. кор­пус и млад­шие клас­сы Па­же­ско­го кор­пу­са; все­го ок. 15 тыс. ка­де­тов). Про­грам­ма обу­че­ния по об­ще­об­ра­зо­ват. дис­ци­п­ли­нам со­от­вет­ст­во­ва­ла кур­су сред­них гражд. учеб­ных за­ве­де­ний (см. Ре­аль­ное учи­ли­ще). По­сле Февр. ре­во­лю­ции 1917 К. к. бы­ли пе­ре­име­но­ва­ны в гим­на­зии во­ен. ве­дом­ст­ва, а в 1918 (в свя­зи с ли­к­ви­да­ци­ей рос. имп. ар­мии) за­кры­ты. В Гражд. вой­ну 1917–22 не­ко­то­рые К. к. дей­ст­во­ва­ли на тер­ри­то­ри­ях, за­ня­тых Бе­лы­ми ар­мия­ми. В 1920–1944 в Юго­сла­вии, Ту­ни­се, Егип­те, Ки­тае и Фран­ции дей­ст­во­ва­ли до 10 рус. К. к. В СССР, как ана­ло­ги К. к., в 1943 бы­ли соз­да­ны су­во­ров­ские учи­ли­ща и на­хи­мов­ские учи­ли­ща.

В 1993 К. к. бы­ли вос­соз­да­ны в со­ста­ве МО РФ. Обу­че­ние в К. к. в те­че­ние 2–7 лет про­хо­дят не­со­вер­шен­но­лет­ние гра­ж­да­не муж­ско­го по­ла по об­ще­об­ра­зо­ват. про­грам­мам ос­нов­но­го об­ще­го, сред­не­го (пол­но­го) об­ще­го об­ра­зо­ва­ния и по до­пол­нит. про­грам­мам, пре­ду­смат­ри­ваю­щим проф. ори­ен­та­цию по про­фи­лю во­ен. об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ния ви­да Воо­руж. Сил РФ или ро­да войск. К. к. су­ще­ст­ву­ют так­же в со­ста­ве ФСБ и др. Кро­ме это­го, в ве­де­нии Мин-ва об­ра­зо­ва­ния РФ и субъ­ек­тов РФ име­ют­ся учеб­ные за­ве­де­ния, но­ся­щие на­зва­ние К. к. и ка­дет­ских школ-ин­тер­на­тов.

Исторические источники:

Ди­рек­ти­вы ВКП(б) и по­ста­нов­ле­ния Со­вет­ско­го пра­ви­тель­ст­ва о на­род­ном об­ра­зо­ва­нии. Сбор­ник до­ку­мен­тов за 1917–1947 гг. М.; Л., 1947. Вып. 1–2.

Иллюстрации:

Ка­де­ты: 1 – 1-го ка­дет­ско­го кор­пу­са. 1812; 2 – Нов­го­род­ско­го гра­фа Арак­чее­ва ка­дет­ско­го кор­пу­са. 1856; 3 – Мор­ско­го кор­пу­са. 1860. Архив БРЭ;

На­груд­ные зна­ки ка­дет­ских кор­пу­сов (нач. 20 в.): 1 – Мор­ской ка­дет­ский кор­пус; 2 – 1-й Мос­ков­ский им­пе­ра­три­цы Ека­те­ри­ны II ка­дет­ский кор­пус. Архив БРЭ.

Автор статьи: С. Л. Таш­лы­ков.