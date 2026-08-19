КАДДАФИ МУАММАР БИН АБУ МИНЬЯР МУХАММАД

Каддафи (аль-Каззафи), Муаммар бин Абу Миньяр Мухаммад (между 1940 и 1943, окрестности Сирта — 20.10.2011, Сирт) — ливийский государственный деятель.

Родился в семье бедуинов племени кададфа (в Триполитании). Выпускник исторического факультета Ливийского университета (1963) и военной академии в Бенгази (1965), в 1966 проходил подготовку в военной школе Боунингтон-Хис (Великобритания).

В 1964 К. создал с сослуживцами организацию «Свободные офицеры — юнионисты-социалисты», которая, по примеру «Свободных офицеров» Г. А. Насера , стремилась к захвату власти революционным путем. После низложения Идриса I в сентябре 1969 избран председателем Совета революционного командования, с января 1970 — верховный главнокомандующий вооруженными силами (в звании полковника, которое сохранял до самой смерти) и глава правительства. В июле 1972, отказавшись от премьерского поста, стал во главе массового объединения Арабский социалистический союз (АСС). После 1974 выступил с лозунгом «исламского социализма», который подытожил его общественно-политические искания, основанные на идеях панарабизма , праве наций на самоопределение, социальной справедливости, черпающей легитимность в шариате. Видя в религии и нации ведущие факторы исторического процесса, К. призывал к преобразованию ислама через «открытие врат иджтихада» (см. Фикх ) при сохранении за Кораном места единственного незыблемого источника права. Исламский реформизм сочетал с антикоммунизмом, что на первых порах принесло ему сдержанную поддержку администрации Р. Никсона . Сокрушив оппозицию в 1975, К. в 1976—1980 обнародовал «Зеленую книгу», где изложил «третью всемирную теорию», которую противопоставил либеральному капитализму и марксистскому коммунизму: она включала введение прямой демократии через всенародно избранные съезды и комитеты («власть масс» — джамахирия). В 1977, уйдя из руководства АСС, К. сосредоточился на работе в качестве генерального секретаря Всеобщего народного конгресса. С марта 1979 — неформальный глава («братский вождь») Революционного руководства.

В целом 1970-е были для К. временем как внешних, так и внутренних успехов. Однако его вклад в прогресс ливийского социума (введение бесплатной медицинской помощи, совершенствование транспортной инфраструктуры, расширение системы образования, с особым вниманием к нуждам женщин) уравновешивался жестокими репрессиями в отношении недовольных. Престижные проекты и «ручное управление» сельским хозяйством и промышленностью привели к нарастанию нефтяной зависимости и упадку аграрного сектора (несмотря на крупномасштабное ирригационное строительство). Все это побудило К. в 1980-е предпринять шаги по экономической либерализации, реформированию администрации и сокращению расходов на вооружение. К. неоднократно объявлялся в Европе и Америке пособником международного терроризма, в связи с участием ливийских спецслужб в подготовке масштабных терактов 1986—1989: нормализация его взаимоотношений с Западом в 2003—2004 последовала за признанием К. частичной ответственности за них. В 2011 К. потерпел поражение в борьбе с массовым движением протеста, получившим поддержку НАТО и Лиги арабских государств : действия ливийского лидера подверглись почти единодушному осуждению членов ООН и Международного уголовного суда, обвинившего его в «преступлениях против человечности». После штурма его оплота — Сирта, К. был захвачен оппозиционерами и без суда убит.

Соч.: Зеленая книга. М., 2000.

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