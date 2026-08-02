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КАДАМБЫ
КАДАМБЫ - средневековая индийская династия IV - начала VII века.
Владела территориями к северо-востоку от Майсура (северная часть современного индийского штата Карнатака). По преданию, происходила из Северной Индии. Легендарным основателем династии считается Майюрасармин. Наибольшего могущества государство Кадамбы достигло в первой половине VI века при правителе Равивармане, затем находилось в зависимости от государства Паллавов. В 1347 году присоединено к державе Виджаянагар.
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