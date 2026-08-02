КАДАМБЫ

КАДАМБЫ - средневековая индийская династия IV - начала VII века.

Вла­де­ла тер­ри­то­рия­ми к се­ве­ро-вос­то­ку от Май­су­ра ( северная часть современного индийского шта­та Кар­на­та­ка ). По пре­да­нию, про­ис­хо­ди­ла из Северной Ин­дии. Ле­ген­дар­ным ос­но­ва­те­лем ди­на­стии счи­та­ет­ся Май­ю­ра­сар­мин. Наи­боль­ше­го мо­гу­ще­ст­ва го­су­дар­ст­во Кадамбы дос­тиг­ло в первой половине VI века при пра­ви­те­ле Ра­ви­вар­ма­не, за­тем на­хо­ди­лось в за­ви­си­мо­сти от го­су­дар­ст­ва Пал­ла­вов. В 1347 году при­сое­ди­не­но к дер­жа­ве Вид­жая­на­гар.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)