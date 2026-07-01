КАЦУРА‒ТАФТА СОГЛАШЕНИЕ

Кацура-Тафта соглашение — протокол конфиденциальной беседы, состоявшейся в Токио 29 июля 1905 между премьер-министром Японии Т. Кацура и военным министром США У. Тафтом, представлявшим президента Т. Рузвельта; впервые опубликован в 1924 c согласия Тафта.

В ходе обмена мнениями, отражавшими позиции обоих правительств, стороны согласились, что США признают за Японией право взять под контроль внешние сношения Кореи, а Япония заинтересована в сохранении на Филиппинах американского управления. В ответ на пожелание Кацура установить «фактический союз» между Японией, Великобританией и США для сохранения мира на Дальнем Востоке Тафт ответил, что Япония и Великобритания могут рассчитывать на согласованные действия со стороны США без заключения какого-либо договора. Ряд историков считают К.—Т. с. не соглашением, но лишь меморандумом, зафиксировавшим содержание беседы.

Публ.: Dennett T. President Roosevelt’s Secret Pact with Japan // The Current History. Vol. XXI (October 1924).

Лит.: Esthus R. A. The Taft-Katsura Agreement: Reality or Myth? // Journal of Modern History. Vol. 31. № 1 (1959. March).