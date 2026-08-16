КАЧИНЬСКИЙ ЛЕХ АЛЕКСАНДР

Качиньский (пол. Kaczyński), Лех Александр (18.06.1949, Варшава — 10.04.2010, Смоленск) — польский государственный и политический деятель, президент Польши (2005—2010).

Из семьи ученых. В 1971 окончил Варшавский университет, до 2005 преподавал в вузах Гданьска и Варшавы. С 1977 сотрудничал с оппозиционными организациями, с 1980 — в профсоюзе «Солидарность» . После введения военного положения в Польше интернирован (13 декабря 1981 — 15 октября 1982), после освобождения — активист нелегальной «Солидарности». В конце 1980-х близок к Л. Валенсе, привлекался к работе Круглого стола (переговоры представителей власти и оппозиции) в 1989. Член руководства «Солидарности» после ее повторной легализации в 1989. Сенатор (1989—1991), депутат сейма (1991—1993, 2001—2002). В 1991 — сотрудник канцелярии президента Валенсы. В 1992—1995 — председатель Верховной контрольной палаты. В 2000—2001 — министр юстиции и Генеральный прокурор Польши. В 2001—2003 председатель партии «Право и справедливость», созданной совместно с братом Я. Качиньским. В 2002—2005 президент (мэр) Варшавы, в 2005 избран президентом Польши. Сторонник углубления интеграции Польши в Европейский союз (ЕС) и тесного взаимодействия с США, поддержал участие польских вооруженных сил в составе международной коалиции в операциях в Ираке и Афганистане. Погиб в авиационной катастрофе в Смоленске 10 апреля 2010.

Лит.: Лыкошина Л. С. Политическое развитие современной Польши в первом десятилетии XXI в. М., 2011; Ее же. «Польско-польская война». Политическая жизнь современной Польши. М., 2015; Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012; Cenckiewicz S., Piekarska A., Chmielecki A., Kowalski J. Lech Kaczyński. Biografia polityczna 1949—2005. Poznań, 2013; O dwóch takich... Alfabet braci Kaczyńskich. Rozmawiali Michał Karnowski i Piotr Zaremba. Kraków, 2006; Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956—89. Т. 3. Warszawa, 2006. S. 130—132.