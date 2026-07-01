КАБУНГСУВАН ШАРИФ МУХАММАД

КАБУНГСУВАН ШАРИФ МУХАММАД - религиозно-политический деятель XVI века.

По рож­де­нию при­над­ле­жал к ари­сто­кра­тии Джо­хо­ра. По­сле за­хва­та Ма­лак­ки пор­ту­галь­ца­ми в 1511 году пе­ре­брал­ся в Бру­ней, в 1515 году - на остров Мин­да­нао. Бу­ду­чи по­том­ком про­ро­ка Му­хам­ме­да (на что ука­зы­вал ти­тул ше­риф), об­ра­щал в ис­лам жи­те­лей до­ли­ны реки Пу­лан­ги. Свои по­ли­тические по­зи­ции ук­ре­п­лял по­сред­ст­вом за­клю­че­ния се­мей­ных сою­зов с во­ж­дя­ми ме­ст­ных пле­мён. Со­глас­но пре­да­нию, по­ло­жил на­ча­ло пра­вя­щей ди­на­стии сул­та­на­та Ма­гин­да­нао, са­мо­го влия­тель­но­го му­сульманского го­су­дар­ст­ва до­ис­пан­ских Фи­лип­пин.

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