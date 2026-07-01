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КАБУНГСУВАН ШАРИФ МУХАММАД
КАБУНГСУВАН ШАРИФ МУХАММАД - религиозно-политический деятель XVI века.
По рождению принадлежал к аристократии Джохора. После захвата Малакки португальцами в 1511 году перебрался в Бруней, в 1515 году - на остров Минданао. Будучи потомком пророка Мухаммеда (на что указывал титул шериф), обращал в ислам жителей долины реки Пуланги. Свои политические позиции укреплял посредством заключения семейных союзов с вождями местных племён. Согласно преданию, положил начало правящей династии султаната Магинданао, самого влиятельного мусульманского государства доиспанских Филиппин.
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