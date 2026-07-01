КАБУЛ

КАБУЛ - сто­ли­ца Аф­га­ни­ста­на, административный центр ви­лая­та Ка­бул.

Население 2436,1 тыс. человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на вос­то­ке Аф­га­ни­ста­на, в до­ли­не реки Ка­бул, в оа­зи­се (на высоте 1791 м). Узел шос­сей­ных до­рог, ко­то­рые свя­зы­ва­ют его с Па­ки­ста­ном и Ин­ди­ей (че­рез Дже­ла­ла­бад и Хай­бер­ский про­ход), Ира­ном (че­рез Кан­да­гар и Ге­рат), Тад­жи­ки­ста­ном; коль­це­вая ав­то­трас­са Ка­бул - Кан­да­гар - Ге­рат - Мей­ме­не - Ма­за­ри-Ша­риф - Хульм - Ка­бул. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Ру­ко­вод­ст­ве по гео­гра­фии» Пто­ле­мея (II век) под названием Ка­бур (Ка­рур). Вхо­дил в Ку­шан­ское цар­ст­во, за­тем до VI века на­хо­дил­ся под вла­стью эф­та­ли­тов. В VI - первой половине VII века Кабулом управ­ля­ли ме­ст­ные пра­ви­те­ли (Ка­бул-ша­хи). В пе­ри­од араб­ских за­вое­ва­ний Кабул и его ре­ги­он (Ка­бу­ли­стан) бы­ли лишь но­ми­наль­но под­чи­не­ны (661-680-е годы) и вхо­ди­ли в со­став Ха­ли­фа­та. В IX веке Кабул за­вое­ва­ли Саф­фа­ри­ды; по­сле их па­де­ния в 900 году го­ро­дом по­сле­до­ва­тель­но вла­де­ли Са­ма­ни­ды, Газ­не­ви­ды, Гу­ри­ды, Ти­му­ри­ды. В 1504 году Ба­бур за­вое­вал Кабул и сде­лал его сто­ли­цей сво­их вла­де­ний. В 1738 году Кабул был взят На­дир-ша­хом, а с 1747 года на­хо­дил­ся в со­ста­ве Дур­ра­ний­ской дер­жа­вы; при Ти­мур-ша­хе Дур­ра­ни (1773-1793 годы) был её сто­ли­цей. С 1818 года центр Ка­буль­ско­го княжества, во­круг ко­то­ро­го сфор­ми­ро­ва­лось Афганское государство.

Во вре­мя 1-й и 2-й анг­ло-аф­ган­ских войн ок­ку­пи­ро­ван анг­ли­ча­на­ми и силь­но раз­ру­шен. В феврале 1919 года в Кабуле про­шла ко­ро­на­ция эми­ра Ама­нул­лы-хана. С 1940-х годов стал раз­ви­вать­ся как промышленный центр. По­сле Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1978 года и вво­да советских войск в Аф­га­ни­стан (смотрите Аф­ган­ский кон­фликт 1979-1989 годов) в Кабуле рас­по­ла­гал­ся штаб ко­ман­до­ва­ния ог­ра­ни­чен­ным кон­тин­ген­том советских войск в Аф­га­ни­ста­не. По за­вер­ше­нии вы­во­да советских войск (февраль 1989 года) в го­ро­де и его ок­ре­ст­но­стях про­ис­хо­ди­ли ожес­то­чён­ные столк­но­ве­ния ме­ж­ду различными от­ря­да­ми афганской оп­по­зи­ции и си­ла­ми ре­жи­ма На­род­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Аф­га­ни­ста­на. В апреле 1992 года оп­по­зиционные груп­пи­ров­ки за­ня­ли Кабул без боя. В 1996 году Кабул был взят фор­ми­ро­ва­ния­ми дви­же­ния «Та­ли­бан». По­сле втор­же­ния войск США в Аф­га­ни­стан (октябрь 2001 года) от­ря­ды «Та­ли­бан» по­ки­ну­ли го­род. 20.12.2001 года он был про­воз­гла­шён ре­зи­ден­ци­ей Временной ад­ми­ни­ст­ра­ции Аф­га­ни­ста­на.

Ста­рая часть Кабула, на пра­вом бе­ре­гу реки Ка­бул, зна­чи­тель­но ре­кон­ст­руи­ро­ва­на (ге­не­раль­ные пла­ны: 1965 год, архитектор Ис­ма­тул­ла Се­радж; 1978 год; оба пла­на - при уча­стии советских спе­циа­ли­стов), но ещё со­хра­ни­лись уз­кие ули­цы, за­стро­ен­ные гли­но­бит­ны­ми и фах­вер­ко­вы­ми до­ма­ми. На хол­мах - ос­тат­ки кре­по­ст­ных стен (воз­мож­но, середина VII века), кре­пость Ба­ла-Хис­сар (сте­ны пред­по­ло­жи­тель­но с V века до н. э.; мно­го­крат­но пе­ре­страи­ва­лись). Со­хра­ни­лись са­до­во-пар­ко­вые ан­самб­ли: с двор­цом Че­хель-Су­тун (конец XIX века, ре­кон­ст­рук­ция - 1956 год); сад Баги Ба­бур с гроб­ни­цей Ба­бу­ра (XVI век), ме­че­тью Шаха Джа­ха­на (бе­лый мра­мор, 1646 год, вос­ста­нов­ле­на в XX веке), са­до­вым па­виль­о­ном и двор­цом ко­ро­ле­вы (оба конец XIX века) и др.

В центре го­ро­да: гроб­ни­цы брать­ев Ашу­ха­на и Аре­фа­на (начало XVIII века, ре­кон­ст­рук­ция 1970-х годов), ме­четь Пули Хиш­ти (конец XVIII века, пе­ре­строе­на в 1960-х годах), на бе­ре­гу ре­ки - не­до­стро­ен­ная гроб­ни­ца Ти­мур-ша­ха (1793 год), мав­зо­лей Ами­ра Абд уль-Рах­ма­на в пар­ке Зар­не­гар (пе­ре­стро­ен в начале XX века из двор­ца конца XIX века). В конце XIX - начале XX веков со­ору­же­на боль­шая празд­нич­ная ме­четь Ид-Гах.

На восточной ок­раи­не - руи­ны буд­дий­ско­го мо­на­сты­ря (III-IV века, скульп­ту­ра) и мав­зо­лей Му­хам­ме­да На­дир-ша­ха (1930-е годы). В конце 1920-х годов под ру­ко­во­дством французского архитектора А. Го­да­ра спро­ек­ти­ро­ван но­вый район Дар-уль-Аман (зда­ния пар­ла­мен­та, Национального му­зея). В но­вых рай­онах, рас­по­ло­жен­ных гл. обр. на ле­вом бе­ре­гу реки Ка­бул: бывшая ко­ро­лев­ская ре­зи­ден­ция, зда­ние Министерства иностранных дел (оба XX век), гос­ти­ни­ца «Ин­тер­кон­ти­нен­таль» (1960-е годы), По­ли­тех­нический институт (1969 год, архитектор П. Г. Сте­ню­шин и др.), ан­самбль зда­ний Медицинского университета (1970-е годы; афганские и болгарские ар­хи­тек­то­ры); по ген­пла­ну 1978 года афганскими и советскими ар­хи­тек­то­ра­ми со­вме­ст­но по­строе­ны ком­плек­сы те­ле­цен­тра, гос­пи­та­ля с пар­ком (оба 1970-е годы), Дом советской нау­ки и куль­ту­ры (1982 год), дуб­ляж­ный ком­плекс «Аф­ган­филь­ма» (1984 год), ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (1980-е годы). В начале XXI века го­род раз­ви­ва­ет­ся по пла­ну ре­кон­ст­рук­ции архитектора Хи­ша­ма Н. Аш­ку­ри. Мо­ну­мен­ты: Не­за­ви­си­мо­сти (Му­на­ри-Ис­тик­ляль, 1919 год), Ос­во­бо­ж­де­ния (Му­на­ри-Не­джат, 1929 год), в честь по­бе­ды при Май­ван­де в 1880 год (1958 год, архитектор Ис­ма­тул­ла Се­радж).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Национальная Академия науки (1979 год), Ближ­не­во­сточ­ный институт (1946 год), Институт по ос­ве­ще­нию вой­ны и ми­ра, ре­гио­наль­ный ис­сле­до­ва­тель­ский центр изу­че­ния Аф­га­ни­ста­на (2006 год). Уни­вер­си­те­ты: медицинский (1368 год; современный ста­тус с 2004 года), Ка­буль­ский (от­крыт в 1932 году; в 1992-2002 годах за­крыт), по­ли­тех­нический (1951 год; современный ста­тус с 1963 года), пе­да­го­гический (2002 год), аме­ри­кан­ский (2006 год); Национально-во­енная ака­де­мия, Сельскохозяйственный институт (1924 год), несколько кол­лед­жей. Библиотека Министерства об­ра­зо­ва­ния (1920 год), Пуб­лич­ная библиотека (1920 год), библиотека Департамента пе­ча­ти и ин­фор­ма­ции (1931 год) и др. Национальный му­зей (1922 год; в середине 1990-х годов - 2001 году за­крыт), Национальная кар­тин­ная га­ле­рея. Национальный те­атр.

До на­ча­ла во­енных дей­ст­вий в 1979 году ве­ду­щим сек­то­ром эко­но­ми­ки Кабула бы­ла сфе­ра ус­луг (основные от­рас­ли - государственное управ­ле­ние, тор­гов­ля, ту­ризм). Дей­ст­во­ва­ли пред­при­ятия тек­стиль­ной, ко­же­вен­но-обув­ной, ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой промышленности, строй­ин­ду­ст­рии; бы­ло раз­ви­то ков­ро­тка­че­ст­во. Промышленный по­тен­ци­ал го­ро­да в ре­зуль­та­те во­енных дей­ст­вий был прак­ти­че­ски унич­то­жен. В начале XXI века име­ют­ся не­боль­шие пред­при­ятия по про­изводству во­енных сна­ря­же­ния, хлоп­ча­то­бу­маж­ных и шер­стя­ных тка­ней, оде­ж­ды, ме­бе­ли, мы­ла, сжи­жен­но­го га­за, ков­ров, про­дук­тов пи­та­ния (в т. ч. са­ха­ра). В про­грам­ме вос­ста­нов­ле­ния го­ро­да основной ак­цент де­ла­ет­ся на раз­ви­тие сфе­ры ус­луг и лёг­кой промышленности. По­строе­ны за­вод по производству про­хла­дительных на­пит­ков ком­па­нии «Coca-Cola» (2006 год), ряд гос­ти­ниц, современный тор­го­вый центр; ра­бо­та­ют 14 бан­ков. В при­го­ро­де Кабула соз­да­ёт­ся промышленная зо­на. (смотрите Предпринимательская деятельность )

Близ Кабула - руи­ны ка­мен­ных ступ (II век), брах­ма­ни­ст­ско­го хра­ма Хайр­ха­на (IV-VII века), буд­дий­ские ко­лон­ны Сурх-Ми­нар и Ми­нар-Чак­ри.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)