КАБУЛ
КАБУЛ - столица Афганистана, административный центр вилаята Кабул.
Население 2436,1 тыс. человек (2008 год). Расположен на востоке Афганистана, в долине реки Кабул, в оазисе (на высоте 1791 м). Узел шоссейных дорог, которые связывают его с Пакистаном и Индией (через Джелалабад и Хайберский проход), Ираном (через Кандагар и Герат), Таджикистаном; кольцевая автотрасса Кабул - Кандагар - Герат - Меймене - Мазари-Шариф - Хульм - Кабул. Международный аэропорт.
Впервые упоминается в «Руководстве по географии» Птолемея (II век) под названием Кабур (Карур). Входил в Кушанское царство, затем до VI века находился под властью эфталитов. В VI - первой половине VII века Кабулом управляли местные правители (Кабул-шахи). В период арабских завоеваний Кабул и его регион (Кабулистан) были лишь номинально подчинены (661-680-е годы) и входили в состав Халифата. В IX веке Кабул завоевали Саффариды; после их падения в 900 году городом последовательно владели Саманиды, Газневиды, Гуриды, Тимуриды. В 1504 году Бабур завоевал Кабул и сделал его столицей своих владений. В 1738 году Кабул был взят Надир-шахом, а с 1747 года находился в составе Дурранийской державы; при Тимур-шахе Дуррани (1773-1793 годы) был её столицей. С 1818 года центр Кабульского княжества, вокруг которого сформировалось Афганское государство.
Во время 1-й и 2-й англо-афганских войн оккупирован англичанами и сильно разрушен. В феврале 1919 года в Кабуле прошла коронация эмира Амануллы-хана. С 1940-х годов стал развиваться как промышленный центр. После Апрельской революции 1978 года и ввода советских войск в Афганистан (смотрите Афганский конфликт 1979-1989 годов) в Кабуле располагался штаб командования ограниченным контингентом советских войск в Афганистане. По завершении вывода советских войск (февраль 1989 года) в городе и его окрестностях происходили ожесточённые столкновения между различными отрядами афганской оппозиции и силами режима Народно-демократической партии Афганистана. В апреле 1992 года оппозиционные группировки заняли Кабул без боя. В 1996 году Кабул был взят формированиями движения «Талибан». После вторжения войск США в Афганистан (октябрь 2001 года) отряды «Талибан» покинули город. 20.12.2001 года он был провозглашён резиденцией Временной администрации Афганистана.
Старая часть Кабула, на правом берегу реки Кабул, значительно реконструирована (генеральные планы: 1965 год, архитектор Исматулла Серадж; 1978 год; оба плана - при участии советских специалистов), но ещё сохранились узкие улицы, застроенные глинобитными и фахверковыми домами. На холмах - остатки крепостных стен (возможно, середина VII века), крепость Бала-Хиссар (стены предположительно с V века до н. э.; многократно перестраивались). Сохранились садово-парковые ансамбли: с дворцом Чехель-Сутун (конец XIX века, реконструкция - 1956 год); сад Баги Бабур с гробницей Бабура (XVI век), мечетью Шаха Джахана (белый мрамор, 1646 год, восстановлена в XX веке), садовым павильоном и дворцом королевы (оба конец XIX века) и др.
В центре города: гробницы братьев Ашухана и Арефана (начало XVIII века, реконструкция 1970-х годов), мечеть Пули Хишти (конец XVIII века, перестроена в 1960-х годах), на берегу реки - недостроенная гробница Тимур-шаха (1793 год), мавзолей Амира Абд уль-Рахмана в парке Зарнегар (перестроен в начале XX века из дворца конца XIX века). В конце XIX - начале XX веков сооружена большая праздничная мечеть Ид-Гах.
На восточной окраине - руины буддийского монастыря (III-IV века, скульптура) и мавзолей Мухаммеда Надир-шаха (1930-е годы). В конце 1920-х годов под руководством французского архитектора А. Годара спроектирован новый район Дар-уль-Аман (здания парламента, Национального музея). В новых районах, расположенных гл. обр. на левом берегу реки Кабул: бывшая королевская резиденция, здание Министерства иностранных дел (оба XX век), гостиница «Интерконтиненталь» (1960-е годы), Политехнический институт (1969 год, архитектор П. Г. Стенюшин и др.), ансамбль зданий Медицинского университета (1970-е годы; афганские и болгарские архитекторы); по генплану 1978 года афганскими и советскими архитекторами совместно построены комплексы телецентра, госпиталя с парком (оба 1970-е годы), Дом советской науки и культуры (1982 год), дубляжный комплекс «Афганфильма» (1984 год), международный аэропорт (1980-е годы). В начале XXI века город развивается по плану реконструкции архитектора Хишама Н. Ашкури. Монументы: Независимости (Мунари-Истикляль, 1919 год), Освобождения (Мунари-Неджат, 1929 год), в честь победы при Майванде в 1880 год (1958 год, архитектор Исматулла Серадж).
Среди научных учреждений - Национальная Академия науки (1979 год), Ближневосточный институт (1946 год), Институт по освещению войны и мира, региональный исследовательский центр изучения Афганистана (2006 год). Университеты: медицинский (1368 год; современный статус с 2004 года), Кабульский (открыт в 1932 году; в 1992-2002 годах закрыт), политехнический (1951 год; современный статус с 1963 года), педагогический (2002 год), американский (2006 год); Национально-военная академия, Сельскохозяйственный институт (1924 год), несколько колледжей. Библиотека Министерства образования (1920 год), Публичная библиотека (1920 год), библиотека Департамента печати и информации (1931 год) и др. Национальный музей (1922 год; в середине 1990-х годов - 2001 году закрыт), Национальная картинная галерея. Национальный театр.
До начала военных действий в 1979 году ведущим сектором экономики Кабула была сфера услуг (основные отрасли - государственное управление, торговля, туризм). Действовали предприятия текстильной, кожевенно-обувной, металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, стройиндустрии; было развито ковроткачество. Промышленный потенциал города в результате военных действий был практически уничтожен. В начале XXI века имеются небольшие предприятия по производству военных снаряжения, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, одежды, мебели, мыла, сжиженного газа, ковров, продуктов питания (в т. ч. сахара). В программе восстановления города основной акцент делается на развитие сферы услуг и лёгкой промышленности. Построены завод по производству прохладительных напитков компании «Coca-Cola» (2006 год), ряд гостиниц, современный торговый центр; работают 14 банков. В пригороде Кабула создаётся промышленная зона. (смотрите Предпринимательская деятельность)
Близ Кабула - руины каменных ступ (II век), брахманистского храма Хайрхана (IV-VII века), буддийские колонны Сурх-Минар и Минар-Чакри.
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