КАБОТ ДЖОН

Итальянец

Точная дата рождения Джона Кабота неизвестна. Одни исследователи указывают время около 1450 г., другие – около 1455 г. Место рождения – Гаэта, по другим данным – Кастильоне-Кьяварезе.

Ориентировочно в начале 1460-х гг. семья К. перебралась в Венецию, где спустя пятнадцать лет (по местным законам) в 1476 г. К. получил гражданство.

Грандиозные планы

Как и многие в те времена К. мечтал отправиться к дальним берегам. Однако на это требовались значительные финансовые средства. Попытки К. заручиться поддержкой монархов Испании и Португалии в достижении страны пряностей через Северную Азию окончились неудачей. Ориентировочно в середине 1495 г. К. перевез семью в Англию, где нашел финансовую поддержку. Он официально был принят на службу.

В исторических источниках К. упоминается в 1496 г. в связи с его предложением английскому королю организовать плавание к новым берегам, как Х. Колумб. Идея дальнего путешествия у К. возникла уже давно, во время его поездок на Ближний Восток за индийскими товарами.

Согласно жалованной грамоте, которую даровал К. 5 марта 1496 г. король Генрих VII, К. и его сыновья могли свободно бороздить Восточное, Западное и Северное моря, следуя под британскими флагами. Экспедиция насчитывала пять кораблей. Король должен был получить пятую часть дохода от экспедиции. Основные подготовительные мероприятия развернулись в Бристоле, где местные купцы выделили средства на нужны экспедиции.

Путешествия

О первом плавании К. сохранилось немного сведений. Предположительно оно состоялось летом 1496 г. и не имело результатов. Скудные сведения сохранились и о плавании 1497 г., которое длилось 35 дней, по итогам которого К. увидел новую землю. Для путешествий К. использовал небольшой корабль «Мэтью», который мог везти на борту продовольствия на семь – восемь месяцев плавания. Экипаж насчитывал по разным данным от 90 до 120 человек.

В ходе второго плавания К. обогнул Ирландию и 24 июня 1497 г. подошел к южной оконечности о. Ньюфаундленд. Земля получила наименование Терранова и была объявлена владением английской короны. Точное место высадки до сих пор вызывает споры. Однако бесспорен факт, что экспедиция К. является первой среди европейских, которая достигла берегов Северной Америки после викингов.

Вглубь земли К. не пошел. Были обнаружены следы аборигенов. Были поставлены венецианское и папское знамена. Изучались берега, обнаружена Большая Ньюфаундлендская банка. Возвратился в Бристоль К. 6 августа 1497 г. Англия посчитала, что К. дошел до Китая.

В Англии высоко оценили заслуги К., который заговорил о новом путешествии. В мае 1498 г. на пяти судах, груженных товарами, К. покинул Бристоль и отправился к Америке. Известно, что в 1498 г. ему удалось добраться до Северной Америки и пройти вдоль ее восточных берегов на юго-запад. Однако о географических достижениях англичан узнали с карт испанцев.

Дальнейшая судьба К. неизвестна. Считается, что он не смог найти путь в огромном океане, по пути умер, а капитанский мостик перешел к его сыну Себастьяну Каботу.