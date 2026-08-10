КАБОШЬЕНОВ ВОССТАНИЕ

КАБОШЬЕНОВ ВОССТАНИЕ - восстание в Париже в 1413 году.

Свя­за­но с борь­бой за власть ар­мань­я­ков и бур­гинь­о­нов, опи­ра­лось на об­ществ. дви­же­ние за ре­фор­мы. Кабошьенов восстание по­лу­чи­ло на­зва­ние по име­ни од­но­го из его наи­бо­лее ак­тив­ных и оди­оз­ных уча­ст­ни­ков, пред­став­ляв­ших ре­мес­лен­но-тор­го­вые кру­ги Па­ри­жа, - жи­во­дё­ра Си­мо­на Ле Ку­те­лье по про­зви­щу Ка­бош (Caboche, буквально - баш­ка). Кабошьенов восстание воз­глав­ля­лось мяс­ни­ка­ми и жи­во­дё­ра­ми Боль­шой па­риж­ской бой­ни, бо­га­той, но не до­пу­щен­ной к вла­сти ре­мес­лен­ной кор­по­ра­ции; уча­стие в нём при­ня­ли так­же ши­ро­кие слои ре­мес­лен­ни­ков и тор­гов­цев, пре­по­да­ва­те­ли и сту­ден­ты Па­риж­ско­го университета и часть ко­ро­лев­ских чи­нов­ни­ков - сто­рон­ни­ков Жа­на Бес­страш­но­го. Под его влия­ни­ем ко­роль Карл VI со­звал 30.01.1413 года в Па­ри­же со­б­ра­ние Ге­не­раль­ных шта­тов Лан­ге­дой­ля, в хо­де ко­то­ро­го бы­ли вы­ска­за­ны тре­бо­ва­ния ре­форм в об­лас­ти управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом.

27-29 апреля вос­став­шим уда­лось за­хва­тить Бас­ти­лию и ре­зи­ден­цию до­фи­на, до­бить­ся от­стра­не­ния от вла­сти и аре­ста 19 чи­нов­ни­ков, вклю­чая пре­во Па­ри­жа Пье­ра дез Эс­са­ра. 9-11 мая вос­ста­ние во­зоб­но­ви­лось с но­вой си­лой; 22 мая тол­па ов­ла­де­ла ко­ро­лев­ским двор­цом Сен-Поль, аре­сто­вав 30 при­бли­жён­ных ко­ро­ле­вы (не­ко­то­рые из них бы­ли каз­не­ны).

Де­пу­та­ты Ге­не­раль­ных шта­тов, уни­вер­си­тет­ские ин­тел­лек­туа­лы и юри­сты вы­ра­бо­та­ли про­грам­му ре­форм (Ка­бошь­ен­ский ор­до­нанс) и пред­ста­ви­ли её на одоб­ре­ние пар­ла­мен­та 26-27 мая. Ре­фор­мы, опи­рав­шие­ся на основные по­ло­же­ния ор­до­нан­сов о пре­об­ра­зо­ва­нии ко­ро­лев­ст­ва (при­ни­ма­лись с 1302 года), бы­ли на­прав­ле­ны на за­кре­п­ле­ние ус­та­нов­лен­ных прин­ци­пов управ­ле­ния (кон­курс­ный от­бор чи­нов­ни­ков, упо­ря­до­че­ние струк­ту­ры государственного ап­па­ра­та, со­кра­ще­ние его чис­лен­но­сти, пре­се­че­ние кор­руп­ции и зло­упо­т­реб­ле­ний). Це­лью ре­форм яв­ля­лось так­же стрем­ле­ние по­ста­вить вер­хов­ную власть под кон­троль Ге­не­раль­ных шта­тов, что фак­ти­че­ски оз­на­ча­ло ус­та­нов­ле­ние ог­ра­ни­чен­ной мо­нар­хии.

На­пу­ган­ные раз­ма­хом Кабошьенов восстание бур­жуа и бед­но­та Па­ри­жа, а так­же чи­нов­ни­ки и пред­ста­ви­те­ли уни­вер­си­те­та ото­шли от не­го. В ав­гу­сте ар­мань­я­ки за­ня­ли Па­риж. Сто­рон­ни­ки Жа­на Бес­страш­но­го бе­жа­ли из го­ро­да, многие уча­ст­ни­ки вос­ста­ния под­верг­лись из­гна­нию. В начале сентября 1413 года вла­сти от­ме­ни­ли и тор­же­ст­вен­но унич­то­жи­ли Ка­бошь­ен­ский ор­до­нанс. Боль­шая па­риж­ская бой­ня бы­ла раз­ру­ше­на и по­те­ря­ла все свои при­ви­ле­гии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)