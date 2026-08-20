КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 1731‒1741 годов
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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 1731-1741 годов - высший государственный орган в Российской империи.
Образован указом императрицы Анны Ивановны от 10(21). 11.1731 года как совет при императрице. Состоял из трёх кабинет-министров (в 1737 году - из двух). В него постоянно входили А. И. Остерман и А. М. Черкасский (оба в 1731-1741 годах), а также поочерёдно Г. И. Головкин (1731-1734 годы), П. И. Ягужинский (1735-1736 год), А. П. Волынский (1738-1740 годы), А. П. Бестужев-Рюмин (1740 год), М. Г. Головкин (1740-1741 год). На назначение Волынского и Бестужева-Рюмина кабинет-министрами оказал влияние Э. И. Бирон. В ноябре 1740 года - марте 1741 года четвёртым членом Кабинета министров был Х. А. Миних.
Кабинет министров готовил проекты решений по поручениям императрицы, объявлял её именные указы и резолюции, руководил деятельностью Сената, Синода, коллегий и др. учреждений. В подчинении Кабинета министров были Счётная кригс-комиссариатская комиссия, Счётная провиантская комиссия (обе - с 1732 года), Главная полицеймейстерская канцелярия (январь - июнь 1734 года, затем законодательно было уточнено, что эта канцелярия подчиняется Кабинету министров только по вопросам строений в Санкт-Петербурге). Некоторые центральные учреждения (Военная коллегия, Камер-коллегия и др.) были обязаны посылать в Кабинет министров копии поступавших к ним именных указов, реестры дел и др. сведения. Ежемесячно Сенат должен был предоставлять Кабинету министров краткое изложение ведомостей всех центральных и местных учреждений. Указ от 9(20).06.1735 года приравнял подписи министров Кабинета министров к подписи императрицы. С этого времени Кабинет министров стал издавать свои указы.
Согласно указу императора Ивана VI Антоновича (подписан его матерью - правительницей Анной Леопольдовной) от 28.01(08.02). 1741 года, функции Кабинета министров впервые были распределены между министрами: Х. А. Миних отвечал за состояние армии, ландмилиции, Кадетского корпуса, рекрутских наборов, А. И. Остерман ведал иностранными делами, содержанием Адмиралтейств-коллегии, флота, всех портов и доков в России, в ведении А. М. Черкасского и М. Г. Головкина находились дела Сената, Синода, коллегий и др. учреждений.
Кабинет министров ликвидирован после восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны согласно её манифесту от 12(23).12.1741 года.
Источники:
Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны. 1731–1740 гг. // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 104, 106, 108, 111, 114, 117, 120, 124, 126, 130, 138, 146.