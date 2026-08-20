КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 1731‒1741 годов На чтение: 1 минута

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 1731-1741 годов - выс­ший государственный ор­ган в Российской им­пе­рии.

Об­ра­зо­ван ука­зом императрицы Ан­ны Ива­нов­ны от 10(21). 11.1731 года как со­вет при им­пе­рат­ри­це. Со­сто­ял из трёх ка­би­нет-ми­ни­ст­ров (в 1737 году - из двух). В не­го по­сто­ян­но вхо­ди­ли А. И. Ос­тер­ман и А. М. Чер­кас­ский (оба в 1731-1741 годах), а так­же по­оче­рёд­но Г. И. Го­лов­кин (1731-1734 годы), П. И. Ягу­жин­ский (1735-1736 год), А. П. Во­лын­ский (1738-1740 годы), А. П. Бес­ту­жев-Рю­мин (1740 год), М. Г. Го­лов­кин (1740-1741 год). На на­зна­че­ние Во­лын­ско­го и Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на ка­би­нет-ми­ни­ст­ра­ми ока­зал влия­ние Э. И. Би­рон. В но­ябре 1740 года - мар­те 1741 года чет­вёр­тым чле­ном Кабинета министров был Х. А. Ми­них.

Кабинет министров го­то­вил про­ек­ты ре­ше­ний по пору­че­ни­ям им­пе­рат­ри­цы, объ­яв­лял её имен­ные ука­зы и ре­зо­лю­ции, ру­ко­во­дил дея­тель­но­стью Се­на­та, Си­но­да, кол­ле­гий и др. уч­ре­ж­де­ний. В под­чи­не­нии Кабинета министров бы­ли Счёт­ная кригс-ко­мис­са­ри­ат­ская ко­мис­сия, Счёт­ная про­ви­ант­ская ко­мис­сия (обе - с 1732 года), Главная по­ли­цей­мей­стер­ская кан­це­ля­рия (январь - июнь 1734 года, за­тем за­ко­но­да­тель­но бы­ло уточ­не­но, что эта кан­це­ля­рия под­чи­ня­ет­ся Кабинету министров толь­ко по во­про­сам строе­ний в Санкт-Пе­тер­бур­ге). Не­ко­то­рые центральные уч­ре­ж­де­ния (Во­ен­ная кол­ле­гия, Ка­мер-кол­ле­гия и др.) бы­ли обя­за­ны по­сы­лать в Кабинет министров ко­пии по­сту­пав­ших к ним имен­ных ука­зов, рее­ст­ры дел и др. све­де­ния. Еже­ме­сяч­но Се­нат дол­жен был пре­дос­тав­лять Кабинету министров крат­кое из­ло­же­ние ве­до­мо­стей всех центральных и ме­ст­ных уч­ре­ж­де­ний. Указ от 9(20).06.1735 года при­рав­нял под­пи­си ми­ни­ст­ров Кабинета министров к под­пи­си им­пе­рат­ри­цы. С это­го вре­ме­ни Кабинет министров стал из­да­вать свои ука­зы.

Со­глас­но ука­зу императора Ива­на VI Ан­то­но­ви­ча (под­пи­сан его ма­те­рью - пра­ви­тель­ни­цей Анной Лео­поль­дов­ной­) от 28.01(08.02). 1741 года, функ­ции Кабинета министров впер­вые бы­ли рас­пре­де­ле­ны ме­ж­ду ми­ни­ст­ра­ми: Х. А. Ми­них от­ве­чал за со­стоя­ние ар­мии, ланд­ми­ли­ции, Ка­дет­ско­го кор­пу­са, рек­рут­ских на­бо­ров, А. И. Ос­тер­ман ве­дал иностранными де­ла­ми, со­дер­жа­ни­ем Ад­ми­рал­тейств-кол­ле­гии, фло­та, всех пор­тов и до­ков в Рос­сии, в ве­де­нии А. М. Чер­кас­ско­го и М. Г. Го­лов­ки­на на­хо­ди­лись де­ла Се­на­та, Си­но­да, кол­ле­гий и др. уч­ре­ж­де­ний.

Кабинет министров ли­к­ви­ди­ро­ван по­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны со­глас­но её ма­ни­фе­сту от 12(23).12.1741 года.

Ис­точники:

Бу­ма­ги Ка­би­не­та ми­ни­ст­ров им­пе­рат­ри­цы Ан­ны Ио­ан­нов­ны. 1731–1740 гг. // Сбор­ник Им­пе­ра­тор­ско­го Рус­ско­го ис­то­ри­че­ско­го об­ще­ст­ва. Т. 104, 106, 108, 111, 114, 117, 120, 124, 126, 130, 138, 146.

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