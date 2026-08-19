КАБИНЕТ МИНИСТРОВ
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ - официальное наименование правительства в ряде государств.
1) официальное наименование правительства в ряде государств (США, Японии и др.). В некоторых странах (Великобритания, Индия) в состав Кабинета министров входят не все члены правительства, а только премьер-министр и министры, возглавляющие наиболее важные правительств. ведомства (обороны, иностранных дел, финансов, внутренних дел и др.).
2) Кабинет министров СССР, государственное учреждение, высший государственный исполнительно-распорядительный орган СССР. Образован 26.12.1990 года вместо Совета министров СССР в соответствии с Законом СССР «Об изменениях Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы государственоого управления». Подчинялся Президенту СССР и формировался им с учётом мнения Совета Федерации и по согласованию с ВС СССР. Кабинет министров СССР возглавил премьер-министр В. С. Павлов.
Компетенция, порядок деятельности и отношения с др. государственными органами определены Законом СССР «О Кабинете Министров СССР» (принят 20.03.1991 года). Кабинет министров СССР был правомочен решать вопросы государственного управления, отнесённые к ведению СССР, не входящие, согласно Конституции СССР, в компетенцию Съезда народных депутатов СССР, ВС СССР и Совета Федерации. Его постановления и распоряжения могли быть отменены только ВС СССР и Президентом СССР.
Кабинет министров СССР приступил к работе в условиях нарастающего спада экономики, сокращения отчислений в бюджет со стороны союзных республик (прежде всего РСФСР) и усиления их конфронтации с союзным руководством. Провёл непопулярную и неэффективную денежную реформу конфискационного характера (смотрите в статье Денежные реформы). После августовского кризиса 1991 года ВС СССР выразил недоверие (28 августа) всему составу.
Кабинет министров СССР в связи с участием его главы в попытке государственного переворота. До формирования нового состава Кабинета министров СССР был создан временный орган государственной власти - Комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР. 05.09.1991 года Кабинет министров СССР упразднён на основании Закона СССР «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период». Вместо него образован Межреспубликанский экономический комитет.