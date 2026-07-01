КАБИНЕТ ЕГО (ЕЕ) ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Кабинет Его (Ее) Императорского Величества — связанное лично с монархом центральное государственное учреждение в России в 1704—1727, 1741—1917.

Создан Петром I 5 октября 1704 как личная канцелярия монарха. Упразднен 27 мая 1727, восстановлен 14 декабря 1741. К. Е. И. В. вел переписку монарха, рассматривал поступавшие на его имя челобитные и доносы (до 1786); руководил личными средствами монарха («комнатной суммой»), кабинетскими землями и обслуживающими двор предприятиями. В 1826 вошел в состав министерства императорского двора; состоял из вице-президента и трех членов, министр считался главой К. Е. И. В., но фактически Кабинетом руководил вице-президент (1826—1856), председатель (1857—1863), управляющий (1882—1917). В 1827 К. Е. И. В. разделен на 5 отделений. В 1888 ему переданы функции канцелярии министерства императорского двора (восстановлена в 1897). К. Е. И. В. упразднен с падением монархии 26 февраля 1917.

Лит.: 200-летие Кабинета Его Императорского Величества. 1704—1904. СПб., 1911; Государственные учреждения России в XVIII в., М., 1960; Обзор деятельности Кабинета Его Императорского Величества за 1906—1915. Петроград, 1916.