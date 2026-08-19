КАБИНЕТ ЕГО (ЕЁ) ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

КАБИНЕТ ЕГО (ЕЁ) ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА - государственное уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии в 1704-1727 годах и 1741-1918 годах.

До 1826 года са­мо­сто­ятельный ор­ган, за­тем в со­ста­ве Ми­ни­стер­ст­ва им­пе­ра­тор­ско­го дво­ра и уде­лов (в 1852-1856 годах в со­ста­ве Министерства уде­лов). Об­ра­зо­ван царём Пет­ром I в ка­че­ст­ве лич­ной кан­це­ля­рии (до 1721 года на­зы­вал­ся Цар­ский ка­би­нет или Ка­би­нет Его Цар­ско­го Ве­ли­че­ст­ва), уп­разд­нён ре­ше­ни­ем Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та, вос­ста­нов­лен с преж­ни­ми функ­ция­ми императрицей Ели­за­ве­той Пет­ров­ной .

Вёл лич­ную пе­ре­пис­ку мо­нар­ха, до 1786 года рас­смат­ри­вал по­да­вав­шие­ся мо­нар­ху про­ше­ния и до­но­сы. За­ве­до­вал лич­ны­ми де­неж­ны­ми сред­ст­ва­ми мо­нар­хов («ком­нат­ная», или «ка­би­нет­ная», сум­ма) и об­шир­ным иму­ще­ст­вом ко­ро­ны - ка­би­нет­ски­ми зем­ля­ми с на­хо­див­ши­ми­ся на них руд­ни­ка­ми и пред­при­ятия­ми, а так­же пред­при­ятия­ми в Ев­ропейской час­ти Рос­сии: Им­пе­ра­тор­ским фар­фо­ро­вым за­во­дом, зер­каль­ны­ми за­во­да­ми и (до 1858 года) Шпа­лер­ной ма­ну­фак­ту­рой в Санкт-Пе­тер­бур­ге, сте­коль­ны­ми за­во­да­ми в Санкт-Пе­тер­бур­ге и (до 1860 года) в Вы­бор­ге, Пе­тер­гоф­ски­ми гра­ниль­ной и бу­маж­ной фаб­ри­ка­ми, а так­же Ека­те­рин­бург­ской гра­ниль­ной фаб­ри­кой и др. За­ни­мал­ся так­же за­го­тов­ле­ни­ем и про­да­жей дра­го­цен­но­стей и ме­хов, сбо­ром (с 1763 года) яса­ка с ино­род­цев Си­би­ри.

На сред­ст­ва Ка­би­не­та при­об­ре­та­лись про­из­ве­де­ния ис­кус­ст­ва для Эр­ми­та­жа , а за­тем и для Русского му­зея императора Алек­сан­д­ра III в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Ка­би­нет со­став­лял сме­ты и го­до­вые от­чё­ты Министерства императорского дво­ра и уде­лов, вы­да­вал еди­но­вре­мен­ные по­со­бия и ссу­ды, по­жа­ло­ван­ные им­пе­ра­то­ром. Ка­ме­раль­ное от­де­ле­ние Ка­би­не­та хра­ни­ло за­ве­ща­ния чле­нов им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии, императорские ре­га­лии, а так­же ко­рон­ные дра­го­цен­но­сти (на­хо­ди­лись в т. н. Брил­ли­ан­то­вой ком­на­те Зим­не­го двор­ца в Санкт-Пе­тер­бур­ге), за­ни­ма­лось при­об­ре­те­ни­ем, об­ра­бот­кой, рес­тав­ра­ци­ей и за­ме­ной дра­го­цен­но­стей, при­над­ле­жав­ших ко­ро­не и им­пе­ра­то­ру. С 1817 года Ка­би­нет ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом и ре­мон­том императорских ре­зи­ден­ций, ве­ли­ко­кня­же­ских двор­цов, при­двор­ных те­ат­ров и церк­вей. С 1834 года в Ка­би­не­те хра­ни­лась и ве­лась ро­до­слов­ная кни­га императорского до­ма.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года пе­ре­дан в под­чи­не­ние Министерства фи­нан­сов, ли­к­ви­ди­ро­ван 26.02.1918 года.

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