КАБИНЕТ ЕГО (ЕЁ) ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
КАБИНЕТ ЕГО (ЕЁ) ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА - государственное учреждение в России в 1704-1727 годах и 1741-1918 годах.
До 1826 года самостоятельный орган, затем в составе Министерства императорского двора и уделов (в 1852-1856 годах в составе Министерства уделов). Образован царём Петром I в качестве личной канцелярии (до 1721 года назывался Царский кабинет или Кабинет Его Царского Величества), упразднён решением Верховного тайного совета, восстановлен с прежними функциями императрицей Елизаветой Петровной.
Вёл личную переписку монарха, до 1786 года рассматривал подававшиеся монарху прошения и доносы. Заведовал личными денежными средствами монархов («комнатная», или «кабинетная», сумма) и обширным имуществом короны - кабинетскими землями с находившимися на них рудниками и предприятиями, а также предприятиями в Европейской части России: Императорским фарфоровым заводом, зеркальными заводами и (до 1858 года) Шпалерной мануфактурой в Санкт-Петербурге, стекольными заводами в Санкт-Петербурге и (до 1860 года) в Выборге, Петергофскими гранильной и бумажной фабриками, а также Екатеринбургской гранильной фабрикой и др. Занимался также заготовлением и продажей драгоценностей и мехов, сбором (с 1763 года) ясака с инородцев Сибири.
На средства Кабинета приобретались произведения искусства для Эрмитажа, а затем и для Русского музея императора Александра III в Санкт-Петербурге. Кабинет составлял сметы и годовые отчёты Министерства императорского двора и уделов, выдавал единовременные пособия и ссуды, пожалованные императором. Камеральное отделение Кабинета хранило завещания членов императорской фамилии, императорские регалии, а также коронные драгоценности (находились в т. н. Бриллиантовой комнате Зимнего дворца в Санкт-Петербурге), занималось приобретением, обработкой, реставрацией и заменой драгоценностей, принадлежавших короне и императору. С 1817 года Кабинет руководил строительством и ремонтом императорских резиденций, великокняжеских дворцов, придворных театров и церквей. С 1834 года в Кабинете хранилась и велась родословная книга императорского дома.
После Февральской революции 1917 года передан в подчинение Министерства финансов, ликвидирован 26.02.1918 года.