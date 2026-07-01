КАБАНЕЛЬ АЛЕКСАНДР
КАБАНЕЛЬ АЛЕКСАНДР - французский живописец. Член Института Франции (1863 год).
Учился в Школе изящных искусств в Париже (1840-1845 годы) у Ф. Э. Пико; в 1845 году получил Римскую премию. Стажировался в Риме (1846-1851 годы), где копировал произведения Рафаэля и Микеланджело. Один из главных представителей французского салонного искусства, Кабанель прославился полотнами на мифологические и литературные сюжеты.
Для его картин характерны выписанность деталей, достоверная передача фактуры тканей; композиции Кабанеля с обнажённой моделью отмечены эротизмом. Среди работ: «Рождение Венеры» (1862 год, Музей Орсе, Париж); гигантское полотно «Утраченный рай» (по заказу короля Людовика II Баварского, 1867 год, Максимилианум, Мюнхен), «Смерть Франчески да Римини и Паоло Малатеста» (1870 год, Музей Пикардии, Амьен), «Федра» (1880 год, Музей Фабра, Монпелье).
Выполнил ряд монументально-декоративных работ - 12 панно («Месяцы») для парижской Ратуши (1852-1853 годы; погибли в 1871 году), для отелей Перейр (1858-1864 годы) и Сэ (1861 год); «Жизнь святого Людовика» для Пантеона (1875-1878 годы; все - в Париже).
Как портретист, Кабанель успешно соперничал с Ф. К. Винтерхальтером (портреты А. Брюйа́, 1846 год, Музей Фабра, Монпелье; Наполеона III, 1865 год; Автопортрет, 1871 год, галерея Уффици, Флоренция). В качестве члена жюри Салонов (с 1868 года) активно выступал против импрессионистов. Награждён орденом Почётного легиона (1855 год).
Иллюстрация:
А. Кабанель. «Клеопатра, испытывающая яд на приговорённыхк смерти». 1887. Королевский музей изящных искусств (Антверпен). Архив БРЭ.