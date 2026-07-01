КАБАНЕЛЬ АЛЕКСАНДР

КАБАНЕЛЬ АЛЕКСАНДР - французский жи­во­пи­сец . Член Института Фран­ции (1863 год).

Учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств в Па­ри­же (1840-1845 годы) у Ф. Э. Пи­ко; в 1845 году по­лу­чил Римскую пре­мию. Ста­жи­ро­вал­ся в Ри­ме (1846-1851 годы), где ко­пи­ро­вал про­из­ве­де­ния Ра­фа­эля и Ми­ке­ланд­же­ло . Один из главных пред­ста­ви­те­лей французского са­лон­но­го ис­кус­ст­ва, Кабанель про­сла­вил­ся по­лот­на­ми на ми­фо­ло­гические и литературные сю­же­ты.

Для его кар­тин ха­рак­тер­ны вы­пи­сан­ность де­та­лей, дос­то­вер­ная пе­ре­да­ча фак­ту­ры тка­ней; ком­по­зи­ции Кабанеля с об­на­жён­ной мо­де­лью от­ме­че­ны эро­тиз­мом. Сре­ди ра­бот: «Ро­ж­де­ние Ве­не­ры» (1862 год, Му­зей Ор­се, Па­риж); ги­гант­ское по­лот­но «Ут­ра­чен­ный рай» (по за­ка­зу ко­ро­ля Лю­до­ви­ка II Ба­вар­ско­го, 1867 год, Мак­си­ми­лиа­нум, Мюн­хен), «Смерть Фран­че­ски да Ри­ми­ни и Пао­ло Ма­ла­те­ста» (1870 год, Му­зей Пи­кар­дии, Амь­ен), «Фед­ра» (1880 год, Му­зей Фаб­ра, Мон­пе­лье).

Вы­пол­нил ряд мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ных ра­бот - 12 пан­но («Ме­ся­цы») для па­риж­ской Ра­ту­ши (1852-1853 годы; по­гиб­ли в 1871 году), для оте­лей Пе­рейр (1858-1864 годы) и Сэ (1861 год); «Жизнь святого Лю­до­вика» для Пан­те­о­на (1875-1878 годы; все - в Па­ри­же).

Как порт­ре­тист , Кабанель ус­пеш­но сопер­ни­чал с Ф. К. Вин­тер­халь­те­ром (порт­ре­ты А. Брюйа́, 1846 год, Му­зей Фаб­ра, Мон­пе­лье; На­по­ле­о­на III, 1865 год; Ав­то­порт­рет, 1871 год, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция). В ка­че­ст­ве члена жю­ри Са­ло­нов (с 1868 года) ак­тив­но вы­сту­пал про­тив им­прес­сио­ни­стов. На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1855 год).

Иллюстрация:

А. Ка­ба­нель. «Кле­о­пат­ра, ис­пы­ты­ваю­щая яд на при­го­во­рён­ныхк смер­ти». 1887. Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств (Ан­твер­пен). Архив БРЭ.