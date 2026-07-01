КАБАЛЬНЫЕ КНИГИ

Кабальные книги — в России в XVI—XVII вв. рукописные книги, предназначенные для регистрации сделок (купли-продажи, передачи по наследству, в приданое и т. д.) в отношении кабальных холопов .

Способы записи служилых кабал были не одинаковы. Обычно записывали сначала сам текст служилой кабалы, имена присутствовавших при составлении акта лиц, приметы вступавшего в холопство. Новгородские К. к. всегда включали в себя показания вступавшего в холопство о том, к какому классу общества он принадлежал ранее, где жил и чем занимался до захолопления. Фиксирование в К. к. всех актов заключения кабалы стало обязательным с 1597. К. к. являются поэтому важнейшим источником изучения социально-экономических отношений в России в XVI—XVII вв.

Ист.: Новгородская кабальная книга за 7100 (1597) год. СПб., 1894.

Лит.: Корецкий В. И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине XVI в. М., 1970; Панеях В. М. Холопство в XVI — начале XVII века. Л., 1975.