КАБАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
КАБАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ - российский композитор, педагог, общественный деятель.
Окончил Московскую консерваторию по классу композиции Н.Я. Мясковского (1929 год) и классу фортепиано А.Б. Гольденвейзера (1930 год). В 1932-1980 годах преподавал композицию и теоретические предметы там же (с 1939 года профессор).
Со студенческих лет и до конца жизни преподавал в школах, выступал в печати и по радио, активно популяризируя музыку среди детей. С 1952 года секретарь правления СК СССР, с 1962 года возглавлял комиссию по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества. С 1969 года представитель Научного совета по эстетическому воспитанию при Президиуме АПН СССР.
Из 5 опер Кабалевского наибольшей известностью пользовались лирическая опера «Кола Брюньон» («Мастер из Кламси», по Р. Роллану; I редакция - 1938 год, Ленинградский Малый оперный театр; II редакция - 1970 год, поставлена там же и в театре «Эстония», Таллин; Ленинская проспект, 1972 год; в 1970-е годы выпущен телефильм-опера, в главной роли - Г. Отс) и драматическая опера «Семья Тараса», посвящённая событиям Великой Отечественной войны (по повести Б.Л. Горбатова «Непокорённые»; I редакция - 1947 год, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко; II редация - 1950 год, Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова; Государственная премия СССР, 1951 год).
Вокально-симфонические произведения: «Реквием» (1962 год; Государственная премия РСФСР, 1966 год), оратория «Письмо в ХХХ век» (1972 год; оба - на слова Р.И. Рождественского), кантаты на слова советов поэтов («Песня утра, весны и мира», 1958 год; «Ленинцы», 1959 год; «О родной земле», 1965 год, и другие).
Инструментальные сочинения: 4 симфонии (1932-1956 годы; в их числе - «Реквием памяти Ленина» для оркестра и хора на стихи Н.Н. Асеева, 1933 год); концерты с оркестром [среди них наиболее популярными были 3 «молодёжных» концерта: для скрипки (1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год), № 1 для виолончели (1949 год) и № 3 для фортепиано (1952 год) с оркестром; на протяжении нескольких десятков лет они входили в обязательный юношеский исполнительский репертуар]; Квартет № 2 (1945 год; Государственная премия СССР, 1946 год); множество произведений для фортепиано (в том числе 24 прелюдии, 1945 год) и другие.
Кабалевский - автор обширного репертуара для детей, включающего песни («Наш край» на стихи А. Пришельца; «Пионерское звено», «Про вожатую» на стихи О.И. Высоцкой; «Школьные годы» на стихи Е.А. Долматовского; «Спокойной ночи», «Не только мальчишки», «Артековский вальс» на стихи В.И. Викторова), музыку для фортепиано, для скрипки [для Конкурса юных пианистов Поволжья в Куйбышеве (ныне Конкурс имени Кабалевского, Самара) написаны «Рапсодия на тему песни "Школьные годы"» (1964 год), «Пражский» концерт (1975 год; Государственная премия СССР, 1980) для фортепиано с оркестром].
Автор музыки к кинофильмам («Антон Иванович сердится», 1941 год; «Мусоргский», 1950 год; «Сёстры», 1957 год). Завершил неоконченное Концертино для виолончели с оркестром С.С. Прокофьева (1953 год).
Творчеству Кабалевского посвящены кинофильмы: «Д. Кабалевский», «Д. Кабалевский. Музыка. Размышления. Воспоминания» (оба 1972 год), «Быть нужным людям» (1980 год).
Сочинения:
Избранные статьи о музыке. М., 1963;
Прекрасное пробуждает доброе. М., 1973;
Про трех китов и про многое другое. 3-е изд. М., 1976;
Дорогие мои друзья. М., 1977;
Воспитание ума и сердца. М., 1981;
Как рассказывать детям о музыке. М., 1989.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.