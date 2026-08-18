КАБАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

КАБАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ - российский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, об­щественный дея­тель.

Окон­чил Московскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции Н.Я. Мяс­ков­ско­го (1929 год) и клас­су фортепиано А.Б. Голь­ден­вей­зе­ра (1930 год). В 1932-1980 годах пре­по­да­вал ком­по­зи­цию и тео­ре­тические пред­ме­ты там же (с 1939 года профессор).

Со сту­денческих лет и до кон­ца жиз­ни пре­по­да­вал в шко­лах, вы­сту­пал в пе­ча­ти и по ра­дио, ак­тив­но по­пу­ля­ри­зи­руя му­зы­ку сре­ди де­тей. С 1952 года сек­ре­тарь прав­ле­ния СК СССР, с 1962 года воз­глав­лял ко­мис­сию по музыкально-эс­те­тическому вос­пи­та­нию де­тей и юно­ше­ст­ва. С 1969 года представитель На­учного со­ве­та по эс­те­тическому вос­пи­та­нию при Пре­зи­диу­ме АПН СССР.

Из 5 опер Кабалевского наи­боль­шей из­вест­но­стью поль­зо­ва­лись ли­рическая опе­ра «Ко­ла Брюнь­он» («Мас­тер из Клам­си», по Р. Рол­ла­ну; I редакция - 1938 год, Ле­нинградский Ма­лый опер­ный те­атр; II редакция - 1970 год, по­став­ле­на там же и в теат­ре «Эс­то­ния», Тал­лин; Ле­нин­ская проспект, 1972 год; в 1970-е годы вы­пущен те­ле­фильм-опе­ра, в главной ро­ли - Г. Отс) и дра­ма­тическая опе­ра «Се­мья Та­ра­са», по­свя­щён­ная со­бы­ти­ям Великой Отечественной вой­ны (по по­вес­ти Б.Л. Гор­ба­то­ва «Не­по­ко­рён­ные»; I редакция - 1947 год, Музыкальный те­атр имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл.И. Не­ми­ро­ви­ча-Дан­чен­ко; II редация - 1950 год, Ле­нинградский те­атр опе­ры и ба­ле­та имени Ки­ро­ва; Государственная премия СССР, 1951 год).

Во­каль­но-сим­фо­нические про­из­ве­де­ния: «Ре­к­ви­ем» (1962 год; Государственная премия РСФСР, 1966 год), ора­то­рия «Пись­мо в ХХХ век» (1972 год; оба - на сло­ва Р.И. Ро­ж­де­ст­вен­ско­го), кан­та­ты на сло­ва советов по­этов («Пес­ня ут­ра, вес­ны и ми­ра», 1958 год; «Ле­нин­цы», 1959 год; «О род­ной зем­ле», 1965 год, и другие).

Ин­ст­ру­мен­таль­ные со­чи­не­ния: 4 сим­фо­нии (1932-1956 годы; в их чис­ле - «Ре­к­ви­ем па­мя­ти Ле­ни­на» для ор­ке­ст­ра и хо­ра на сти­хи Н.Н. Асее­ва, 1933 год); кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром [сре­ди них наи­бо­лее по­пу­ляр­ны­ми бы­ли 3 «мо­ло­дёж­ных» кон­цер­та: для скрип­ки (1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год), № 1 для вио­лон­че­ли (1949 год) и № 3 для фортепиано (1952 год) с ор­ке­ст­ром; на про­тя­же­нии не­сколь­ких де­сят­ков лет они вхо­ди­ли в обя­зательный юно­ше­ский ис­пол­ни­тель­ский ре­пер­ту­ар]; Квар­тет № 2 (1945 год; Государственная премия СССР, 1946 год); множество про­из­ве­де­ний для фортепиано (в том числе 24 пре­лю­дии, 1945 год) и другие.

Кабалевский - ав­тор об­шир­но­го ре­пер­туа­ра для де­тей, вклю­чаю­ще­го пес­ни («Наш край» на сти­хи А. При­шель­ца; «Пио­нер­ское зве­но», «Про во­жа­тую» на сти­хи О.И. Вы­соц­кой; «Школь­ные го­ды» на сти­хи Е.А. Дол­ма­тов­ско­го; «Спо­кой­ной но­чи», «Не толь­ко маль­чиш­ки», «Ар­те­ков­ский вальс» на сти­хи В.И. Вик­то­ро­ва), му­зы­ку для фортепиано, для скрип­ки [для Кон­кур­са юных пиа­ни­стов По­вол­жья в Куй­бы­ше­ве (ны­не Кон­курс имени Ка­ба­лев­ско­го, Са­ма­ра) на­пи­са­ны «Рап­со­дия на те­му пес­ни "Школь­ные го­ды"» (1964 год), «Праж­ский» кон­церт (1975 год; Государственная премия СССР, 1980) для фортепиано с ор­ке­ст­ром].

Ав­тор му­зы­ки к ки­но­филь­мам («Ан­тон Ива­но­вич сер­дит­ся», 1941 год; «Му­сорг­ский», 1950 год; «Сё­ст­ры», 1957 год). За­вер­шил не­окон­чен­ное Кон­цер­ти­но для вио­лон­че­ли с ор­ке­ст­ром С.С. Про­кофь­е­ва (1953 год).

Твор­че­ст­ву Кабалевского по­свя­ще­ны ки­но­филь­мы: «Д. Ка­ба­лев­ский», «Д. Ка­ба­лев­ский. Му­зы­ка. Раз­мыш­ле­ния. Вос­по­ми­на­ния» (оба 1972 год), «Быть нуж­ным лю­дям» (1980 год).

Сочинения:

Избранные ста­тьи о му­зы­ке. М., 1963;

Пре­крас­ное про­бу­ж­да­ет доб­рое. М., 1973;

Про трех ки­тов и про мно­гое дру­гое. 3-е изд. М., 1976;

До­ро­гие мои дру­зья. М., 1977;

Вос­пи­та­ние ума и серд­ца. М., 1981;

Как рас­ска­зы­вать де­тям о му­зы­ке. М., 1989.

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