КАБАЛЕТТА
КАБАЛЕТТА - в опере XVIII века - небольшая ария.
Характерны простая песенная мелодия, повторяющийся ритмический рисунок, многократное возвращение варьированной основной темы.
Один из ранних образцов кабалетты - Париса «Прекрасный образ» в опере «Парис и Елена» К.В. Глюка (1770 год). В XIX веке Кабалетта - заключительный виртуозный раздел арии или дуэта в итальянских операх и ораториях, в котором используется приём стретты (ускорение движения, сопровождающееся динамическим нарастанием).
Наиболее известные образцы: кабалетта Виолетты (I акт оперы «Травиата» Дж. Верди), Кабалетта Амины (I акт оперы «Сомнамбула» В. Беллини), Кабалетта Арнольда с хором (IV акт оперы «Вильгельм Телль» Дж. Россини), Кабалетта Манрико с хором (III акт оперы «Трубадур» Дж. Верди), Кабалетта Энн (I акт оперы «Похождения повесы» И.Ф. Стравинского) и другие.