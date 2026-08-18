КАБАКОВ ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ
КАБАКОВ ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ - российский график, живописец, автор инсталляций.
Ведущий представитель русского постмодернизма, глава московской концептуальной школы 1970-1980-х годов.
Окончил графический факультет МХИ (1957), в 1950-1970-е годы иллюстрировал преимущественно детские книги. С 1989 года живёт и работает в Западной Европе и США. Ранние станковые рисунки и картины Кабакова изображают на пустом фоне банальные предметы, между которыми при помощи фраз или линий установлены абсурдные причинно-следственные связи.
Композиционные закономерности (центр-периферия и другие) осмыслены как выражение культурных иерархий; искуство трактовано как способ оформления логических структур.
Центральная работа Кабакова 1970-х годов - серия альбомов «10 персонажей» (1970-1974 годы, частично - Национальный музей современного искуства, Париж), в каждом из которых прокомментирована история «чудака», завершающаяся его растворением в белом фоне. Кабаков берёт за основу «бюрократическую» эстетику (смотрите Психология искусства), осмысляя её как образ трагикомического отсутствия реальности и тем самым прочитывая опыт авангарда через традицию русской литературы XIX века (прежде всего Н.В. Гоголя).
Эта линия была продолжена в текстовых картинах-стендах конца 1970-1980-х годов («ЖЭКовская серия»), иногда с использованием реальных предметов («Кухонная серия»); затем та же проблематика предстала в пространстве (инсталляция «16 верёвок», 1986 год).
В 1990-е годы Кабаков пришёл к практике «тотальной инсталляции» - театрализованного целостного пространства, развёрнутого во времени зрительского восприятия: «Красный вагон» (1991 год) - пластическая метафора сценария коммунистической утопии, развивающегося от патетического начала до катастрофического падения энергии строительства (использован типичный для Кабакова мотив мусора); «Большой архив» (1993 год) - тематизация «кафкианского» универсума; «Случай в музее» (1992 год), «Красный павильон» (1993 год) и другие, воплощающие прежде всего категорию времени и сопряжённый с ней эффект неожиданности. В ряде инсталляций используются голоса и звуки.
Иллюстрация:
И.И. Кабаков. «Упавшая люстра». Инсталляция. 2000-е гг. Цюрих. Архив БРЭ.