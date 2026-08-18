КАБАКОВ ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ

КАБАКОВ ИЛЬЯ ИОСИФОВИЧ - российский гра­фик, жи­во­пи­сец , ав­тор ин­стал­ля­ций.

Ве­ду­щий пред­ста­ви­тель русского по­стмо­дер­низ­ма, гла­ва московской кон­цеп­ту­аль­ной шко­лы 1970-1980-х годов.

Окон­чил гра­фический факультет МХИ (1957), в 1950-1970-е годы ил­лю­ст­ри­ро­вал пре­имущественно дет­ские кни­ги. С 1989 года жи­вёт и ра­бо­та­ет в Западной Ев­ро­пе и США. Ран­ние стан­ко­вые ри­сун­ки и кар­ти­ны Кабакова изо­бра­жа­ют на пус­том фо­не ба­наль­ные пред­ме­ты, ме­ж­ду ко­то­ры­ми при по­мо­щи фраз или ли­ний ус­та­нов­ле­ны аб­сурд­ные при­чин­но-след­ст­вен­ные свя­зи.

Ком­по­зиционные за­ко­но­мер­но­сти (центр-пе­ри­фе­рия и другие) ос­мыс­ле­ны как вы­ра­же­ние куль­тур­ных ие­рар­хий; искуство трак­то­ва­но как спо­соб оформ­ле­ния ло­гических струк­тур.

Центральная ра­бо­та Кабакова 1970-х годов - се­рия аль­бо­мов «10 пер­со­на­жей» (1970-1974 годы, час­тич­но - Национальный му­зей современного искуства, Па­риж), в ка­ж­дом из ко­то­рых про­ком­мен­ти­ро­ва­на ис­то­рия «чу­да­ка», за­вер­шаю­щая­ся его рас­тво­ре­ни­ем в бе­лом фо­не. Кабаков бе­рёт за ос­но­ву «бю­ро­кра­ти­че­скую» эс­те­ти­ку (смотрите Психология искусства ), ос­мыс­ляя её как об­раз тра­ги­ко­мического от­сут­ст­вия ре­аль­но­сти и тем са­мым про­чи­ты­вая опыт аван­гар­да че­рез тра­ди­цию русской литературы XIX века (пре­ж­де все­го Н.В. Го­го­ля).

Эта ли­ния бы­ла про­дол­же­на в тек­сто­вых кар­ти­нах-стен­дах конца 1970-1980-х годов («ЖЭ­Ковская се­рия»), ино­гда с ис­поль­зо­ва­ни­ем ре­аль­ных пред­ме­тов («Ку­хон­ная се­рия»); за­тем та же про­бле­ма­ти­ка пред­ста­ла в про­стран­ст­ве (ин­стал­ля­ция «16 ве­рё­вок», 1986 год).

В 1990-е годы Кабаков при­шёл к прак­ти­ке «то­таль­ной ин­стал­ля­ции» - те­ат­ра­ли­зованного це­ло­ст­но­го про­стран­ст­ва, раз­вёр­ну­то­го во вре­ме­ни зри­тель­ско­го вос­при­ятия: «Крас­ный ва­гон» (1991 год) - пла­стическая ме­та­фо­ра сце­на­рия ком­му­ни­стической уто­пии, раз­ви­ваю­ще­го­ся от па­те­тического на­ча­ла до ка­та­ст­ро­фического па­де­ния энер­гии строи­тель­ст­ва (ис­поль­зо­ван ти­пич­ный для Кабакова мо­тив му­со­ра); «Боль­шой ар­хив» (1993 год) - те­ма­ти­за­ция «каф­ки­ан­ско­го» уни­вер­су­ма; «Слу­чай в му­зее» (1992 год), «Крас­ный па­виль­он» (1993 год) и другие, во­пло­щаю­щие пре­ж­де все­го ка­те­го­рию вре­ме­ни и со­пря­жён­ный с ней эф­фект не­ожи­дан­но­сти. В ря­де ин­стал­ля­ций ис­поль­зу­ют­ся го­ло­са и зву­ки.

Иллюстрация:

И.И. Ка­ба­ков. «Упав­шая люс­т­ра». Ин­стал­ля­ция. 2000-е гг. Цю­рих. Архив БРЭ.