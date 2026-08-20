КААБА

КААБА - главное свя­ти­ли­ще ис­ла­ма в Мек­ке, в сто­ро­ну ко­то­ро­го му­суль­ма­не об­ра­ща­ют­ся при мо­лит­ве (кыб­ла).

Еже­год­ное па­лом­ни­че­ст­во к Каабе (хадж) счи­та­ет­ся од­ним из пя­ти стол­пов ве­ры в ис­ла­ме.

Рас­по­ло­же­на в цен­тре аль-Масд­жид аль-Ха­рам (За­по­вед­ной ме­че­ти, вос­хо­дит в современном ви­де к 1570 году) и пред­став­ля­ет со­бой ка­мен­ное пря­мо­уголь­ное в пла­не зда­ние вы­со­той около 15 м. В восточный угол Каабы на высоте 1,5 м вмон­ти­ро­ван за­клю­чён­ный в се­реб­ря­ное об­рам­ле­ние «чёр­ный ка­мень» (из 3 чер­но­ва­то-крас­ных кус­ков, ве­ро­ят­но, ме­тео­рит­но­го про­ис­хо­ж­де­ния) - главынй объект по­кло­не­ния в Каабе.

Со­глас­но му­сульманскому пре­да­нию, пер­во­на­чаль­но «чёр­ный ка­мень» был бе­лым яхон­том из рая (по­чер­нев­шим впо­след­ст­вии из-за гре­хов ми­ра), по­слан­ным Ал­ла­хом в Мек­ку Ада­му, ко­то­рый со­ору­дил над кам­нем пер­вую Каабу, раз­ру­шен­ную вско­ре по­сле по­то­па и вновь по­стро­ен­ную по при­ка­зу Ал­ла­ха Иб­ра­хи­мом (Ав­раа­мом). В северо-восточной сте­не Каабы на высоте около 2 м про­де­ла­на дверь (рез­ная, с се­реб­ря­ны­ми на­клад­ка­ми), к ко­то­рой в дни по­се­ще­ний па­лом­ни­ка­ми при­став­ля­ет­ся ле­ст­ни­ца. Внут­ри пол и ниж­няя часть стен вы­ло­же­ны мра­мо­ром, вы­ше сте­ны и по­то­лок оби­ты крас­ным шёл­ком. Сна­ру­жи Кааба по­кры­та чёр­ным по­лот­ни­щем (кис­ва), на ко­то­ром зо­ло­том вы­ши­ты ко­ра­ни­че­ские ая­ты.

Кис­ву еже­год­но ме­ня­ют во вре­мя хад­жа. На­про­тив две­ри в Каабе на­хо­дит­ся ка­мень, на ко­то­ром, по му­сульманскому пре­да­нию, сто­ял Иб­ра­хим, ко­гда стро­ил Каабу (Ма­кам Иб­ра­хим). Воз­ле «чёр­но­го кам­ня» на­хо­дит­ся свя­щен­ный ко­ло­дец Зем­зем.

Кааба не­од­но­крат­но пе­ре­страи­ва­лась. До­ис­лам­ская Кааба бы­ла язы­че­ским свя­ти­ли­щем, сна­ча­ла в ви­де ог­ра­ды, с идо­ла­ми бо­жеств и рос­пи­ся­ми, уб­ран­ны­ми из неё по­сле за­хва­та му­суль­ма­на­ми Мек­ки в 630 году. По­сте­пен­но во­круг му­сульманской Каабы воз­ник­ло мно­же­ст­во раз­ных со­ору­же­ний, сне­сён­ных в середине XX века.

Кааба бы­ла и ос­та­ёт­ся сим­во­лом един­ст­ва мусульман (смотри пророк Мохаммед ).

Иллюстрация:

Каа­ба и Ма­кам Иб­ра­хим. Мек­ка. Фо­то. Начало XXI в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)