КА-Д’ ОРО

КА-Д’ ОРО - один из наиболее значительных памятников светской готической архитектуры в Венеции.

Рас­по­ло­жен на Боль­шом ка­на­ле. Своё на­зва­ние по­лу­чил бла­го­да­ря фа­са­ду, не­ко­гда бо­га­то ук­ра­шен­но­му по­зо­ло­той. Воз­ве­дён по за­ка­зу куп­ца М. Кон­та­ри­ни в 1422-1440 годах итальянскими ар­хи­тек­то­ра­ми Мар­ко д’Ама­дио (про­ект), Дж. и Б. Бон (ар­хи­тек­ту­ра), М. Ра­вер­ти (эле­мен­ты пла­стического де­ко­ра); де­ко­ра­тив­ное оформ­ле­ние фа­са­да вы­пол­не­но французским мас­те­ром Ж. Шар­лье.

План двор­ца с лод­жией-при­ста­нью, внутренним дво­ром и при­мы­каю­щим к не­му пор­ти­ком вос­хо­дит к бо­лее ран­ней по­строй­ке. От­ли­чительной осо­бен­но­стью зда­ния стал фа­сад с его яр­ко вы­ра­жен­ной асим­мет­ри­ей. 3-ярус­ная лод­жия (5 ароч­ных про­лё­тов её 1-го яру­са име­ют по­лу­круг­лые за­вер­ше­ния, ар­ки двух верх­них эта­жей - стрель­ча­тые с пе­ре­плё­та­ми в ви­де квад­ри­фо­ли­ев) сме­ще­на вле­во от центральной оси, в то вре­мя как пра­вая часть фа­са­да, оформ­лен­ная мра­мор­ны­ми па­не­ля­ми тё­п­лых то­нов, про­ре­за­на 6 ок­на­ми стрель­ча­тых очер­та­ний. Зда­ние вен­ча­ет пла­сти­че­ски про­ра­бо­тан­ный кар­низ с че­ре­дой раз­но­вы­сот­ных шпи­лей.

Впо­след­ст­вии дво­рец не­од­но­крат­но пе­ре­страи­вал­ся. В 1894 году при­об­ре­тён ба­ро­ном Дж. Фран­кет­ти, ко­то­рый от­рес­тав­ри­ро­вал его (в это вре­мя был соз­дан мо­за­ич­ный пол ниж­не­го эта­жа) и раз­мес­тил в нём свою кол­лек­цию про­из­ве­де­ний ев­ро­пей­ско­го, пре­имущественно итальянского, искусства.

Живо­пись - про­из­ве­де­ния А. Ман­те­ньи, В. Кар­пач­чо, Джорд­жо­не, Ти­циа­на; скульп­ту­ра, шпа­ле­ры, ме­бель). С 1927 года му­зей, но­сит на­зва­ние га­ле­рея Дж. Фран­кет­ти (Galleria Giorgio Franchetti alla Ca d’Oro).

Иллюстрация:

Ка-д’Оро в Ве­не­ции. Внут­рен­ний дво­рик. 1422-1440. Фото Е. П. Игошиной. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)