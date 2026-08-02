КА-Д’ ОРО
КА-Д’ ОРО - один из наиболее значительных памятников светской готической архитектуры в Венеции.
Расположен на Большом канале. Своё название получил благодаря фасаду, некогда богато украшенному позолотой. Возведён по заказу купца М. Контарини в 1422-1440 годах итальянскими архитекторами Марко д’Амадио (проект), Дж. и Б. Бон (архитектура), М. Раверти (элементы пластического декора); декоративное оформление фасада выполнено французским мастером Ж. Шарлье.
План дворца с лоджией-пристанью, внутренним двором и примыкающим к нему портиком восходит к более ранней постройке. Отличительной особенностью здания стал фасад с его ярко выраженной асимметрией. 3-ярусная лоджия (5 арочных пролётов её 1-го яруса имеют полукруглые завершения, арки двух верхних этажей - стрельчатые с переплётами в виде квадрифолиев) смещена влево от центральной оси, в то время как правая часть фасада, оформленная мраморными панелями тёплых тонов, прорезана 6 окнами стрельчатых очертаний. Здание венчает пластически проработанный карниз с чередой разновысотных шпилей.
Впоследствии дворец неоднократно перестраивался. В 1894 году приобретён бароном Дж. Франкетти, который отреставрировал его (в это время был создан мозаичный пол нижнего этажа) и разместил в нём свою коллекцию произведений европейского, преимущественно итальянского, искусства.
Живопись - произведения А. Мантеньи, В. Карпаччо, Джорджоне, Тициана; скульптура, шпалеры, мебель). С 1927 года музей, носит название галерея Дж. Франкетти (Galleria Giorgio Franchetti alla Ca d’Oro).
Иллюстрация:
Ка-д’Оро в Венеции. Внутренний дворик. 1422-1440. Фото Е. П. Игошиной. Архив БРЭ.