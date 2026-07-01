ИЗЮМ-БАРВЕНКОВСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Наступательная операция соединений Юго-Западного фронта 17-27 июля 1943 года, составная часть Курской битвы .

Обстановка на начало операции и подготовка к ней

План Изюм-Барвенковской операцией, разработанный Ставкой Верховного Главнокомандования, предусматривал нанесение удара из района города Изюма Харьковской области в направлении городов Барвенково и Красноармейское (ныне – Покровск Донецкой области). Разработан он был в преддверии начала сражения на Курской дуге. Проводимое силами Юго-Западного фронта наступление должно было окружить и разгромить крупные силы противника на Донбассе, лишив его возможности оперировать резервными соединениями, что имело огромную важность в условиях тяжелейших боёв под Курском.

К операции привлекались 1-я (командующий – генерал-полковник В. И. Кузнецов), 3-я (командующий – генерал-майор Г. И. Хетагуров) и 8-я (командующий – гвардии генерал-лейтенант В. И. Чуйков ) гвардейские армии. 1-й и 8-й гвардейским армиям предстояло наносить основной удар, 3-я гвардейская армия должна была наступать в направлении города Артёмовска (ныне - Бахмут). В дальнейшем предполагалось наступать в направлении города Сталино (ныне – Донецк ), совместно с частями Южного фронта, проводившими в это же время Миусскую операцию, замкнуть кольцо окружения вокруг крупной группировки противника, дислоцировавшейся на Донбассе. Кроме того, в операции были задействованы части 12-й армии (командующий – генерал-майор А. И. Данилов).

Немецкие войска обустроили на данном участке сильную оборону, использовав особенности рельефа – крутой берег реки Северский Донец и многочисленные высоты. Здесь находилась 1-я танковая армия (командующий – генерал-полковник Э. Макензен), насчитывавшая 2 танковых и 1 армейские корпуса, а также армейская группа «Кемпф» (командующий – генерал танковых войск В. Кемпф).

Ход операции

Рано утром 17 июля 1943 года после массированной артиллерийской подготовки и авиационных налётов на позиции противника в наступление перешли пехотные части 1-й и 8-й гвардейских армий, которые в течение дня переправились через реку Северский Донец и создали на вражеском берегу ряд плацдармов. На некоторых участках советским частям удалось вклиниться в немецкую оборону на расстояние до 5 километров. Однако дальнейшее продвижение забуксовало – противник отчаянно сопротивлялся и непрерывно контратаковал, а ко второму дню боёв подтянул 3 танковых дивизии из резерва.

Ожесточённые бои продолжались на протяжении 10 дней, однако поставленных задач армии достичь не смогли. Поняв, что прорвать немецкую оборону не удастся, советское командование приняло решение расширить и объединить плацдармы на Северском Донце. В результате ожесточённых боёв частям 1-й и 8-й гвардейских армий удалось занять территорию до 30 километров по фронту и 10-12 километров в глубину. Действия 3-й гвардейской армии оказались безуспешными.

Результаты операции

Несмотря на то, что поставленных советским командованием задач достичь не удалось, определённый эффект от проведённой операции был. В разгар оборонительного этапа Курской битвы противник был вынужден бросить на Донбасс значительные силы – 5 танковых и 1 моторизованную дивизию, облегчив положение частей, державших оборону на Курской дуге. В тех боях погибли более 10 тысяч советских бойцов и командиров, более 20 тысяч получили ранения.