ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ - конфискация церковных имуществ, производимая в пользу государства или, реже, частного лица.

Изъятия церковных ценностей име­ли ме­сто уже в прак­ти­ке ран­ней Церк­ви. Император Дио­кле­ти­ан в 303 году по­ве­лел кон­фи­ско­вы­вать иму­ще­ст­во хри­сти­ан. Император Юс­ти­ни­ан I по­зво­лял про­да­вать свя­щен­ные со­су­ды для вы­ку­па плен­ных. В российской ис­то­рии из­вест­ны по­доб­ные при­ме­ры, ко­гда император Пётр I изы­мал ко­ло­ко­ла для пе­ре­плав­ки на артиллерийские ору­дия, а императрица Ека­те­ри­на II про­во­ди­ла се­ку­ля­ри­за­цию цер­ков­ных зе­мель.

Мас­со­вы­ми ре­прес­сия­ми со­про­во­ж­да­лось изъ­я­тие цер­ков­ных цен­но­стей боль­ше­ви­ка­ми во вре­мя го­ло­да 1921-1922 годов. Цер­ковь вы­сту­пи­ла с ини­циа­ти­вой ока­за­ния по­мо­щи го­ло­даю­щим и на­ча­ла сбор средств, од­на­ко, по пред­ло­же­нию В. И. Ле­ни­на , вла­сти ре­ши­ли ис­поль­зо­вать го­лод для про­ве­де­ния кам­па­нии по унич­то­же­нию цер­ков­ных ин­сти­ту­тов и ду­хо­вен­ст­ва. Ру­ко­во­дил кам­па­ни­ей Л. Д. Троц­кий. 12.11.1921 года Сов­нар­ком соз­дал Ко­мис­сию по учё­ту и со­сре­до­то­че­нию цен­но­стей. 16.02.1922 года Пре­зи­ди­ум ВЦИК при­нял по­ста­нов­ле­ние «О по­ряд­ке изъ­я­тия цер­ков­ных цен­но­стей», в ре­зуль­та­те че­го изъ­я­тие ста­ло про­хо­дить в фор­ме на­силь­ст­вен­ных кон­фи­ска­ций и гра­бе­жа.

На са­мых жё­ст­ких ме­рах про­тив Церк­ви на­стаи­вал председатель ГПУ Ф. Э. Дзер­жин­ский. Бы­ла соз­да­на Центральная ко­мис­сия по изъ­я­тию цер­ков­ных цен­но­стей, фор­маль­но воз­глав­ляе­мая М. И. Ка­ли­ни­ным , фак­ти­че­ски - заместителем нар­ко­ма внутренних дел А. Г. Бе­ло­бо­ро­до­вым. При изъ­я­тии власть 1414 раз при­бе­га­ла к ору­жию, на­ча­лись про­цес­сы про­тив пред­ста­ви­те­лей Церк­ви, в т. ч. 1-й мо­с­ков­ский (26.04 - 08.05.1922 года), 2-й мо­с­ков­ский (27.11-13.12.1922 года), пет­ро­град­ский (29.05-05.07.1922 года). Су­ды вы­но­си­ли край­не жес­то­кие при­го­во­ры, в т. ч. и смерт­ные. 26.05.1922 года По­лит­бю­ро за­кры­ло Ко­мис­сию, но на мес­тах изъ­я­тие шло до осе­ни 1922 года. Об­щая оцен­ка изъ­я­то­го (без 964 пред­ме­тов, при­знан­ных ан­тик­вар­ны­ми) со­ста­ви­ла 4650810 рублей 67 копеек (в зо­ло­тых руб­лях).

Ис­точники:

Ар­хи­вы Крем­ля. По­лит­бю­ро и Цер­ковь 1922–1925 гг. Но­во­сиб., М., 1997–1998. Кн. 1–2;

След­ст­вен­ное де­ло Пат­ри­ар­ха Ти­хо­на. Сб. до­ку­мен­тов. М., 2000;

Пет­ров С. До­ку­мен­ты де­ло­про­из­вод­ст­ва По­лит­бю­ро ЦК РКП(б) как ис­точ­ник по ис­то­рии Рус­ской церк­ви. М., 2004;

Изъ­я­тие цер­ков­ных цен­но­стей в Мо­ск­ве в 1922 г. Сб. до­ку­мен­тов из фон­да Рев­во­ен­со­ве­та Рес­пуб­ли­ки. М., 2006.

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