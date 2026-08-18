ИЗЯСЛАВ ДАВИДОВИЧ

ИЗЯСЛАВ ДАВИДОВИЧ - князь чер­ни­гов­ский (1151-1154, 1155-1157 годы), ки­ев­ский (1154-1155, 1157-1158, 1161 годы).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей, сын Да­ви­да Свя­то­сла­ви­ча . В 1139 году на­прав­лен ки­ев­ским князем Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем про­тив вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча и ту­ров­ско­го князя Вя­че­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча. В 1142 году вме­сте со стар­шим бра­том Вла­ди­ми­ром Да­ви­до­ви­чем и двою­род­ны­ми брать­я­ми - Оль­го­ви­ча­ми на­хо­дил­ся в оп­по­зи­ции Все­во­ло­ду Оль­го­ви­чу, тре­буя от не­го уве­ли­че­ния вла­де­ний. Отой­дя от сою­за с Оль­го­ви­ча­ми, Изяслав по­лу­чил от ки­ев­ско­го кня­зя в со­вме­ст­ное вла­де­ние с бра­том Вла­ди­ми­ром Бе­ре­стье, До­ро­ги­чин, Вщиж и Ор­ми­ну.

Зи­мой 1142/1143 года на­прав­лен Все­во­ло­дом Оль­го­ви­чем вме­сте с га­лиц­ким князем Вла­ди­мир­ком Во­ло­да­ре­ви­чем на по­мощь кра­ков­ско­му князю Вла­ди­сла­ву II, в 1146 году уча­ст­во­вал в по­хо­де на Га­лиц­кое княжество, ор­га­ни­зо­ван­ном ки­ев­ским кня­зем. В 1146-1147 году, при под­держ­ке за­няв­ше­го ки­ев­ский стол Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча, Изяслав и Вла­ди­мир Да­ви­до­вичи ве­ли борь­бу про­тив нов­го­род-се­вер­ско­го князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча. Эта борь­ба за­вер­ши­лась по­ра­же­ни­ем Да­ви­до­ви­чей и пре­да­тель­ст­вом ими Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча. Ве­ро­ят­но, с 1147 года Изяслав вла­дел городом Ста­ро­дуб. В 1147-1148 годах в со­ста­ве коа­ли­ции чер­ни­гов­ских Свя­то­сла­ви­чей Изяслав бо­рол­ся про­тив ки­ев­ского кня­зя, в 1148 году при­ми­рил­ся с ним.

В 1149 году под­дер­жал Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча в про­ти­во­стоя­нии с рос­то­во-суз­даль­ским князем Юри­ем Вла­ди­ми­рови­чем Дол­го­ру­ким, уча­ст­во­вал в про­иг­ран­ном ки­ев­ским кня­зем сра­же­нии у Пе­ре­яс­лав­ля 23.08.1149 года. Ле­том 1150 года вы­сту­пал на сто­ро­не Юрия Дол­го­ру­ко­го про­тив вновь за­няв­ше­го ки­ев­ский стол Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча. По­сле соз­да­ния в Кие­ве «ду­ум­ви­ра­та» Вя­че­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча и Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча (апрель 1151 года) уча­ст­во­вал на их сто­ро­не в Рут­ской бит­ве 1151 года и в ре­зуль­та­те ги­бе­ли в ней бра­та Вла­ди­ми­ра за­нял чер­ни­гов­ский стол.

Осе­нью 1152 года оса­ж­дён в Чер­ни­го­ве вой­ска­ми Юрия Дол­го­ру­ко­го и нов­го­род-се­вер­ско­го князя Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча, од­на­ко вы­дер­жал оса­ду, т. к. его под­дер­жа­ли при­шед­шие в Чер­ни­гов до на­ча­ла оса­ды смо­лен­ский князей Рос­ти­слав Мсти­сла­вич и ста­ро­дуб­ский князь Свя­то­слав Все­во­ло­до­вич, а за­тем по­до­шли вой­ска ки­ев­ских «ду­ум­ви­ров». В начале 1153 года совместно с Изя­сла­вом Мсти­сла­ви­чем и его пле­мян­ни­ком князем Ро­ма­ном Рос­ти­сла­ви­чем оса­ж­дал Нов­го­род-Се­вер­ский, вы­ну­див Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча ра­зор­вать со­юз с Юри­ем Дол­го­ру­ким. В начале 1154 года за­клю­чил со­гла­ше­ние со Свя­то­сла­вом Оль­го­ви­чем, окон­ча­тель­но уре­гу­ли­ро­вав си­туа­цию внут­ри Чер­ни­гов­ско­го княжества. То­гда же на­пра­вил свой полк для уча­стия в по­хо­де ки­ев­ско­го кня­зя на Га­лич.

По­сле смер­ти Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча (в ночь с 13 на 14 но­ября 1154 года) по­до­шёл к Кие­ву, по всей ви­ди­мо­сти, рас­счи­ты­вая за­нять его, но ос­та­вав­ший­ся в го­ро­де Вя­че­слав Вла­ди­ми­ро­вич и при­быв­ший ту­да ра­нее вла­ди­ми­ро-во­лын­ский князь Мсти­слав Изя­сла­вич не пус­ти­ли Изяслава Давидовича в го­род. За­клю­чил со­юз со Свя­тосла­вом Оль­го­ви­чем, в декабре 1154 года под Чер­ни­го­вом при под­держ­ке князя Гле­ба Юрь­е­ви­ча, воз­глав­ляв­ше­го от­ряд по­лов­цев, раз­бил си­лы став­ше­го ки­ев­ским кня­зем Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча и за­нял ки­ев­ский стол.

В бла­го­дар­ность за под­держ­ку дал в кня­же­ние Гле­бу Юрь­е­ви­чу Пе­ре­яс­лав­ское княжество. В мар­те 1155 года Изяслав без со­про­тив­ле­ния ус­ту­пил Ки­ев Юрию Дол­го­ру­ко­му. В ре­зуль­та­те на­ступ­ле­ния войск Юрия Дол­го­ру­ко­го на Чер­ни­гов­ское княжество Изяслав це­ло­вал ему крест, а за­тем на съез­де в Лу­та­ве по­лу­чил от ки­ев­ско­го кня­зя (по всей ви­ди­мо­сти, в ус­лов­ное дер­жа­ние) город Кор­ческ в По­го­рынье. В 1156 году всту­пил в кон­фликт с пле­мян­ни­ком Свя­то­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем, за­хва­тив­шим у не­го по­де­сен­ские го­ро­да. Су­мел вер­нуть свои вла­де­ния при под­держ­ке по­лов­цев и, ве­ро­ят­но, Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча и Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча. В 1157 году лю­ди Изяслава ос­во­бо­ди­ли от­прав­лен­но­го Юри­ем Дол­го­ру­ким в Суз­даль Ива­на Рос­ти­сла­ви­ча Бер­лад­ни­ка.

19.05.1157 года Изяслав вто­рич­но за­нял ки­ев­ский стол. Стре­мил­ся удер­жать за со­бой Чер­ни­гов, од­на­ко со­гла­сил­ся пе­ре­дать его Свя­то­сла­ву Оль­го­ви­чу в со­от­вет­ст­вии с за­клю­чён­ным ра­нее меж­ду ни­ми до­го­во­ром. В 1157 году без­ус­пеш­но пы­тал­ся вер­нуть под свою власть Ту­ров­ское княжество, за­хва­чен­ное Юри­ем Яро­сла­ви­чем. В 1158 году га­лиц­кий князь Яро­слав Вла­ди­ми­ро­вич Ос­мо­мысл, опи­ра­ясь на под­держ­ку многих русских кня­зей, а так­же по­ля­ков и венг­ров, по­тре­бо­вал от Изяслава вы­дать ему Ива­на Бер­лад­ни­ка, но ки­ев­ский князь от­ве­тил от­ка­зом. Изяслав ор­га­ни­зо­вал по­ход на Га­лич, но не про­дви­нул­ся да­лее Бел­го­ро­да, т. к. вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­му князю Мсти­сла­ву Изя­сла­ви­чу уда­лось убе­дить чёр­ных кло­бу­ков, со­став­ляв­ших важ­ную часть ки­ев­ско­го вой­ска, по­ки­нуть Изяслава Давидовича. По­сле это­го Изяслав бе­жал в Вы­шго­род, а от­ту­да в Го­мель.

В 1159 году со­брал вой­ска у города Вырь в Кур­ском По­се­мье и вме­сте с по­лов­ца­ми пред­при­нял две не­удач­ные по­пыт­ки на­па­де­ния на Чер­ни­гов. В 1160 году ра­зо­рил ок­ре­ст­но­сти го­ро­дов Во­ро­бей­на и Ро­су­са и при­был к пле­мян­ни­ку Свя­то­сла­ву Вла­ди­ми­ро­ви­чу во Вщиж. За­клю­чил с вла­ди­мир­ским князем Ан­д­ре­ем Юрь­е­ви­чем Бо­го­люб­ским со­юз, ко­то­рый был скре­п­лён же­нить­бой Свя­то­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча на до­че­ри вла­ди­мир­ско­го кня­зя. В том же го­ду Изяслав пред­при­нял не­удач­ный по­ход на Ки­ев вме­сте со Свя­то­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем, Свя­то­сла­вом Все­во­ло­до­ви­чем и стар­шим сы­ном Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча Оле­гом, а так­же по­лов­ца­ми. В кон­це января 1161 года та же коа­ли­ция вновь вы­сту­пи­ла к Кие­ву. Вос­поль­зо­вав­шись пе­ре­ве­сом в си­лах, Изяслав 08.02.1161 года на­нёс по­ра­же­ние вой­скам Рос­ти­сла­ва Мсти­сла­ви­ча, ко­то­рый был вы­ну­ж­ден от­сту­пить в Бел­го­род.

12.02.1161 года Изяслав Давидович в тре­тий раз за­нял ки­ев­ский стол. За­тем сра­зу пред­при­нял оса­ду Бел­го­ро­да, но не су­мел взять го­род. От­сту­пил от не­го, уз­нав о под­хо­де на по­мощь оса­ж­дён­ным войск вла­дими­ро-во­лын­ско­го князя Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча, князя Рю­ри­ка Рос­ти­сла­ви­ча, до­ро­го­буж­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча и по­рос­ско­го князя Ва­силь­ка Юрь­е­ви­ча с чёр­ны­ми кло­бу­ка­ми. В по­сле­до­вав­шем сра­же­нии у села Бу­ли­чи под Кие­вом вой­ско Изяслава Давидовича бы­ло раз­би­то, а сам Изяслав Давидович по­гиб.

Иллюстрации:

«При­ём Изя­сла­вом Да­ви­до­ви­чем пос­лов Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го и Свя­то­сла­ва Все­во­ло­до­ви­ча в Кие­ве в 1155». Ми­ниа­тю­ра Рад­зи­вил­лов­ской ле­то­пи­си. 15 в. Биб­лио­те­ка РАН (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

«При­ход войск Изя­сла­ва Да­ви­до­ви­ча и по­лов­цев в Га­лиц­кое кня­же­ст­вов 1146». Ми­ниа­тю­ра Рад­зи­вил­лов­ской ле­то­пи­си. 15 в. Биб­лио­те­ка РАН (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.