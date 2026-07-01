ИЗВОЛЬСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ
ИЗВОЛЬСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский государственный, общественный и церковный деятель.
Дворянин. Брат А. П. Извольского (способствовал его назначению министром иностранных дел). Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета (1886 год). Затем на государственной службе, с 1891 года по ведомству Министерства народного просвещения. В 1892-1893 годах участвовал в оказании помощи пострадавшим от голода 1891-1892 года, возглавлял отделение Российского общества Красного Креста в Тульской губернии. В 1893 году был командирован в Палестину и Сирию, по результатам поездки в том же году издал книгу об учебных заведениях Православного палестинского общества (1894 год).
Окружной инспектор (1896-1899 годы), помощник попечителя (1899-1902 годы) Киевского учебного округа, попечитель Рижского (1902-1904 годы) и Санкт-Петербургского (1904-1905 годы) учебных округов. Товарищ министра народного просвещения И. И. Толстого (1905-1906 годы), курировал научные учреждения и высшие учебные заведения, посещал собиравшийся у Толстого «Кружок братства и равноправия», члены которого выступали за установление в России национального и вероисповедного равноправия. Извольский был также сторонником университетской автономии.
Обер-прокурор Синода [27.07(09.08).1906 года - 05(18).02.1909 года]. Основное внимание уделял улучшению материального положения православного духовенства и развитию духовного образования. Сторонник утверждения права свободы исповедания (но не права свободной проповеди) любой религии при сохранении привилегированного положения РПЦ. Усилить её влияние должна была, по мнению Извольского, правовая регламентация деятельности прихода. В 1908 году в докладе императору Николаю II утверждал, что ожидание духовенством созыва Поместного собора РПЦ и восстановления канонических начал в Церкви подорвало авторитет Синода и привело к упадку церковной дисциплины, вмешательству церковных иерархов в государственные дела; в связи с этим настаивал на прекращении «церковно-политической агитации», укреплении церковной власти и переносе срока созыва Поместного собора на неопределённое время. Подал в отставку в знак протеста против решения Синода об отмене автономии духовных академий, полагая, что решение этого вопроса следовало отложить до утверждения нового устава академий.
Пользовался большим влиянием в придворных кругах. Член Государственного совета по назначению (с 1909 года), принадлежал к группе «центра», один из основных докладчиков по вопросам народного образования, выступал за широкое участие государства в финансировании земских школ, в защиту церковно-приходских школ и за увеличение ассигнований на них, за уравнение в правах при поступлении в университеты выпускников гимназий и др. средних учебных заведений.
После Февральской революции 1917 года жил в Ялте, в 1920 году, во время Гражданской войны 1917-1922 годов, эмигрировал с семьёй в Константинополь, жил в Мюнхене и Париже. В 1922 году рукоположен в диаконы (единственный из бывших обер-прокуроров Синода, принявший священство), затем - в протоиереи, настоятель православного Свято-Николаевского храма в Брюсселе (в 1924 году открыл при нём приходскую школу). С 1923 года благочинный Бельгийско-Голландского благочиннического округа, при участии Извольского в Бельгии открыто несколько храмов. Пользовался большим авторитетом среди прихожан, оказывал помощь русским эмигрантам. Организовывал сбор пожертвований в пользу голодающего населения Советской России, на лечение больных туберкулёзом русских эмигрантов, строительство храмов в различных странах Европы и др. Призывал к объединению христианских церквей на почве борьбы с революцией и атеизмом («К вопросу о соединении Церквей», 1922 год). Стремился наладить контакты с католиками, близкий друг примаса Бельгии кардинала Д. Ж. Мерсье.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.