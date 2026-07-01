ИЗВОЛЬСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

ИЗВОЛЬСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский государственный, об­щественный и цер­ков­ный дея­тель.

Дво­ря­нин. Брат А. П. Из­воль­ско­го (спо­соб­ст­во­вал его на­зна­че­нию министром иностранных дел). Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Санкт-Пе­тербургского универ­си­те­та (1886 год). За­тем на государственной служ­бе, с 1891 года по ве­дом­ст­ву Министерства народного про­све­ще­ния. В 1892-1893 годах уча­ст­во­вал в ока­за­нии по­мо­щи по­стра­дав­шим от го­ло­да 1891-1892 года, воз­глав­лял от­де­ле­ние Российского общества Крас­но­го Кре­ста в Туль­ской губернии. В 1893 году был ко­ман­ди­ро­ван в Па­ле­сти­ну и Си­рию, по ре­зуль­та­там по­езд­ки в том же го­ду из­дал кни­гу об учеб­ных за­ве­де­ни­ях Пра­во­слав­но­го па­ле­стин­ско­го общества (1894 год).

Ок­руж­ной ин­спек­тор (1896-1899 годы), по­мощ­ник по­пе­чи­те­ля (1899-1902 годы) Ки­ев­ско­го учеб­но­го ок­ру­га, по­пе­чи­тель Риж­ско­го (1902-1904 годы) и Санкт-Пе­тербургского (1904-1905 годы) учеб­ных ок­ру­гов. То­ва­рищ министра народного про­све­ще­ния И. И. Тол­сто­го (1905-1906 годы), ку­ри­ро­вал на­учные уч­ре­ж­де­ния и выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния, по­се­щал со­би­рав­ший­ся у Тол­сто­го «Кру­жок брат­ст­ва и рав­но­пра­вия», чле­ны ко­то­ро­го вы­сту­па­ли за ус­та­нов­ле­ние в Рос­сии национального и ве­ро­ис­по­вед­но­го рав­но­пра­вия. Извольский был так­же сто­рон­ни­ком уни­вер­си­тет­ской ав­то­но­мии.

Обер-про­ку­рор Си­но­да [27.07(09.08).1906 года - 05(18).02.1909 года]. Основное вни­ма­ние уде­лял улуч­ше­нию ма­те­ри­аль­но­го по­ло­же­ния пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва и раз­ви­тию ду­хов­но­го об­ра­зо­ва­ния. Сто­рон­ник ут­вер­жде­ния пра­ва сво­бо­ды ис­по­ве­да­ния (но не пра­ва сво­бод­ной про­по­ве­ди) лю­бой ре­ли­гии при со­хра­не­нии при­ви­ле­ги­рованного по­ло­же­ния РПЦ. Уси­лить её влия­ние долж­на бы­ла, по мне­нию Извольского, пра­во­вая рег­ла­мен­та­ция дея­тель­но­сти при­хо­да. В 1908 году в док­ла­де императору Ни­ко­лаю II ут­вер­ждал, что ожи­да­ние ду­хо­вен­ст­вом со­зы­ва По­ме­ст­но­го со­бо­ра РПЦ и вос­ста­нов­ле­ния ка­но­нических на­чал в Церк­ви по­дор­ва­ло ав­то­ри­тет Си­но­да и при­ве­ло к упад­ку цер­ков­ной дис­ци­п­ли­ны, вме­ша­тель­ст­ву цер­ков­ных ие­рар­хов в государственные де­ла; в свя­зи с этим на­стаи­вал на пре­кра­ще­нии «цер­ков­но-по­ли­ти­че­ской аги­та­ции», ук­ре­п­ле­нии цер­ков­ной вла­сти и пе­ре­но­се сро­ка со­зы­ва По­ме­ст­но­го со­бо­ра на не­оп­ре­де­лён­ное вре­мя. По­дал в от­став­ку в знак про­тес­та про­тив ре­ше­ния Си­но­да об от­ме­не ав­то­но­мии ду­хов­ных ака­де­мий, по­ла­гая, что ре­ше­ние это­го во­про­са сле­до­ва­ло от­ло­жить до ут­верж­де­ния но­во­го ус­та­ва ака­де­мий.

Поль­зо­вал­ся боль­шим влия­ни­ем в при­двор­ных кру­гах. Член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию (с 1909 года), при­над­ле­жал к груп­пе «цен­тра», один из основных док­лад­чи­ков по во­про­сам народного об­ра­зо­ва­ния, вы­сту­пал за ши­ро­кое уча­стие го­су­дар­ст­ва в фи­нан­си­ро­ва­нии зем­ских школ, в за­щи­ту цер­ков­но-при­ход­ских школ и за уве­ли­че­ние ас­сиг­но­ва­ний на них, за урав­не­ние в пра­вах при по­сту­п­ле­нии в уни­вер­си­те­ты вы­пу­ск­ни­ков гим­на­зий и др. сред­них учеб­ных за­ве­де­ний.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года жил в Ял­те, в 1920 году, во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, эмиг­ри­ро­вал с семь­ёй в Кон­стан­ти­но­поль, жил в Мюн­хе­не и Па­ри­же. В 1922 году ру­ко­по­ло­жен в диа­ко­ны (един­ст­вен­ный из бывших обер-про­ку­ро­ров Си­но­да, при­няв­ший свя­щен­ст­во), за­тем - в про­тои­е­реи, на­стоя­тель пра­во­слав­но­го Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ско­го хра­ма в Брюс­се­ле (в 1924 году от­крыл при нём при­ход­скую шко­лу). С 1923 года бла­го­чин­ный Бель­гий­ско-Гол­ланд­ско­го бла­го­чин­ни­че­ско­го ок­ру­га, при уча­стии Извольского в Бель­гии от­кры­то несколько хра­мов. Поль­зо­вал­ся боль­шим ав­то­ри­те­том сре­ди при­хо­жан, ока­зы­вал по­мощь русским эмиг­ран­там. Ор­га­ни­зо­вы­вал сбор по­жерт­во­ва­ний в поль­зу го­ло­даю­ще­го на­се­ле­ния Советской Рос­сии, на ле­че­ние боль­ных ту­бер­ку­лё­зом русских эмиг­ран­тов, строи­тель­ст­во хра­мов в различных стра­нах Ев­ро­пы и др. При­зы­вал к объ­е­ди­не­нию хри­сти­ан­ских церк­вей на поч­ве борь­бы с ре­во­лю­ци­ей и ате­из­мом («К во­про­су о со­еди­не­нии Церк­вей», 1922 год). Стре­мил­ся на­ла­дить кон­так­ты с ка­то­ли­ка­ми, близ­кий друг при­ма­са Бель­гии кар­ди­на­ла Д. Ж. Мер­сье.

Иллюстрация:

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