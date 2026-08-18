ИЗВОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ИЗВОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ - российский государственный деятель и дипломат.

Дво­ря­нин. Брат П. П. Из­воль­ско­го . Окон­чил Алек­сан­д­ров­ский ли­цей (1875 год), за­тем на служ­бе в МИДе (на­став­ни­ком Извольского был князь А. Б. Ло­ба­нов-Рос­тов­ский). Сек­ре­тарь ге­не­раль­но­го кон­суль­ст­ва в Восточной Ру­ме­лии (1879-1880 год), 1-й сек­ре­тарь мис­сии в Ру­мы­нии (1881-1885 годы) и США (1885-1888 годы). В 1888 году на­прав­лен в Рим в ка­че­ст­ве лич­но­го пред­ста­ви­те­ля императора Алек­сан­д­ра III для вос­ста­нов­ле­ния официальных от­но­ше­ний с Рим­ской ку­ри­ей, ми­нистр-ре­зи­дент при Свя­том Пре­сто­ле (1894-1897 годы). Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный ми­нистр в Сер­бии (1897 год), Ба­ва­рии (1897-1899 годы), Япо­нии (1899-1902 годы) и Да­нии (1902-1906 годы). Вы­сту­пал за мир­ное уре­гу­ли­ро­ва­ние спор­ных во­про­сов с Япо­ни­ей, вплоть до за­клю­че­ния сою­за с ней. В октябре 1905 года на­прав­лен императрицей Ма­ри­ей Фё­до­ров­ной, на­хо­див­шей­ся в Да­нии, в Санкт-Пе­тер­бург с пись­мом к императору Ни­ко­лаю II, со­дер­жав­шим прось­бу пре­дос­та­вить Рос­сии кон­сти­ту­цию.

Ми­нистр иностранных дел [28.04(11.05).1906 года - 14(27).09.1910 года]. Стре­мил­ся со­хра­нить за МИДом ве­ду­щую роль в вы­ра­бот­ке внеш­не­по­ли­тич. кур­са, от­стаи­вал при­ори­тет ве­дом­ст­ва пе­ред Советом министров, Со­ве­том государственной обо­ро­ны и др. ми­ни­стер­ст­ва­ми. Член Государственного со­ве­та (1909-1917 годы). При­над­ле­жал к уме­рен­но-ли­бе­раль­но­му кры­лу выс­шей бю­ро­кра­тии, по по­ли­тическим взгля­дам был бли­зок к ок­тяб­ри­стам. Ле­том 1906 года уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с ли­де­ра­ми ли­бе­раль­ных пар­тий (П. Н. Ми­лю­ко­вым и др.) об их вхо­ж­де­нии в пра­ви­тель­ст­во. Вы­сту­пал про­тив рос­пус­ка 1-й Государственной ду­мы.

Стре­мясь за­ру­чить­ся об­щественной под­держ­кой про­во­ди­мо­го им кур­са внеш­ней по­ли­ти­ки, со­труд­ни­чал с ок­тяб­ри­ст­ско-ка­дет­ским боль­шин­ст­вом 3-й Государственной ду­мы, од­на­ко вы­сту­пал про­тив пря­мо­го вме­ша­тель­ст­ва Ду­мы во внеш­не­по­ли­тические во­про­сы. При­да­вал боль­шое зна­че­ние ос­ве­ще­нию и про­па­ган­де в СМИ по­зи­ций и ме­ро­прия­тий МИДа, для это­го ак­тив­но ис­поль­зо­вал Бю­ро пе­ча­ти МИДа и Санкт-Пе­тербургское те­ле­граф­ное агент­ст­во. По ини­циа­ти­ве Извольского МИД был ре­фор­ми­ро­ван: ус­та­нов­ле­на ре­гио­наль­но-от­рас­ле­вая сис­те­ма по­ли­тических от­де­лов, уси­ле­на цен­тра­ли­за­ция ве­дом­ст­ва, за­кре­п­ле­ны прин­ци­пы ро­та­ции кад­ров и ра­вен­ст­ва ус­ло­вий ра­бо­ты за­гра­нич­ной и ми­ни­стер­ской служб и др. Под руководством Извольского рас­ши­ре­на кон­суль­ская сеть, ли­к­ви­ди­ро­ван ряд ди­пло­ма­тических пред­ста­ви­тельств при мо­нар­хических дво­рах Гер­ма­нии, улуч­ше­ны ин­фор­мационный об­мен и взаи­мо­дей­ст­вие ме­ж­ду МИДом и российскими мис­сия­ми за ру­бе­жом.

Пер­во­на­чаль­но главной за­да­чей российской внеш­ней по­ли­ти­ки счи­тал ста­би­ли­за­цию меж­ду­народного по­ло­же­ния стра­ны и вос­ста­нов­ле­ние её во­енно-по­ли­тического по­тен­циа­ла, по­дор­ван­но­го русско-японской вой­ной 1904-1905 года и Ре­во­лю­ци­ей 1905-1907 годов. Под­чёр­ки­вал не­об­хо­ди­мость про­ве­де­ния праг­ма­тич­ной по­ли­ти­ки. Сто­рон­ник пе­ре­ори­ен­та­ции российского внеш­не­по­ли­тического кур­са с Азии на Ев­ро­пу. Ви­дел в ча­ст­ных со­гла­ше­ни­ях с ве­ли­ки­ми дер­жа­ва­ми спо­соб ре­ше­ния мас­штаб­ных за­дач, по­ла­гал, что та­кие со­гла­ше­ния обес­пе­чат Рос­сии сво­бо­ду ма­нёв­ра.

Пре­одо­лев со­про­тив­ле­ние в ди­пло­ма­тическом, во­енном и при­двор­ных кру­гах, до­бил­ся за­клю­че­ния русско-английского и русско-японского со­гла­ше­ний 1907 года, ко­то­рые раз­гра­ни­чи­ли сфе­ры влия­ния Рос­сии с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Япо­ни­ей в Средней Азии и на Даль­нем Вос­то­ке и за­ло­жи­ли ос­но­ву для фор­ми­ро­ва­ния Ан­тан­ты . В 1910 году за­клю­чил со­гла­ше­ние с Япо­ни­ей, фак­ти­че­ски офор­мив­шее об­ще­по­ли­тический со­юз двух стран и сыг­рав­шее важ­ную роль в даль­ней­шей ста­би­ли­за­ции по­ло­же­ния Рос­сии на Даль­нем Вос­то­ке. Од­но­вре­мен­но, при­дер­жи­ва­ясь по­ли­ти­ки ба­лан­си­ро­ва­ния ме­ж­ду скла­ды­вав­шей­ся Ан­тан­той и Трой­ст­вен­ным сою­зом 1882 года, раз­ви­вал парт­нёр­ские от­но­ше­ния с Гер­ма­ни­ей: под­пи­сал Балтийский про­то­кол 1907 года о со­хра­не­нии тер­ри­то­ри­аль­но­го ста­ту­са-кво в ре­гио­не Бал­тий­ско­го мо­ря.

В начале 1908 года вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой пе­ре­хо­да к ак­тив­ным дей­ст­ви­ям на Бал­ка­нах и Ближ­нем Вос­то­ке, с тем что­бы обес­пе­чить по­ли­тическое до­ми­ни­ро­ва­ние там Рос­сии и ус­та­но­вить кон­троль над про­ли­ва­ми Бос­фор и Дар­да­нел­лы, од­на­ко не по­лу­чил под­держ­ки у председателя Совета министров П. А. Сто­лы­пи­на и др. ми­ни­ст­ров. С ве­до­ма императора Ни­ко­лая II всту­пил в сек­рет­ные пе­ре­го­во­ры с министром иностранных дел Ав­ст­ро-Венг­рии графом А. Л. фон Эрен­та­лем: Рос­сия обя­зы­ва­лась при­знать ан­нек­сию Авст­ро-Венг­ри­ей бывшей турецкой про­вин­ций - Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны, вза­мен Извольский ожи­дал под­держ­ки тре­бо­ва­ний Рос­сии по из­ме­не­нию в её поль­зу ре­жи­ма про­ли­вов Бос­фор и Дар­да­нел­лы.

За­клю­чив со­гла­ше­ние по это­му во­про­су в Бух­лау (сентябрь 1908 года), Извольский спро­во­ци­ро­вал Бос­ний­ский кри­зис 1908-1909 годов, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го Рос­сия при­зна­ла ан­нек­сию Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны, но её тре­бо­ва­ния не бы­ли вы­пол­не­ны (в свя­зи с этой не­уда­чей дея­тель­ность Извольского бы­ла по­став­ле­на под кон­троль Совета министров). В даль­ней­шем под­го­то­вил русско-итальянское Рак­ко­нидж­ское со­гла­ше­ние 1909 года и обес­пе­чил по­ли­тическую ба­зу для соз­да­ния Бал­кан­ско­го сою­за 1912 года. По­сле ухо­да с по­ста министра иностранных дел Извольский про­дол­жил ди­пло­ма­тическую служ­бу. С 1910 года чрез­вы­чай­ный и пол­но­моч­ный по­сол во Фран­ции, спо­соб­ст­во­вал по­ли­тической и во­енной кон­со­ли­да­ции Ан­тан­ты на­ка­ну­не и в хо­де Первой ми­ро­вой вой­ны. В мае 1917 года от­стра­нён от долж­но­сти Временным пра­ви­тель­ст­вом, ос­тал­ся в Па­ри­же. С на­ча­лом Гражданской вой­ны 1917-1922 годов в Рос­сии вы­сту­пал за под­держ­ку (в т. ч. и пу­тём во­енной ин­тер­вен­ции) Бе­ло­го дви­же­ния стра­на­ми Ан­тан­ты.

Дей­ст­вительный член Русского ис­то­рического общества (1896 год). Ав­тор «Вос­по­ми­на­ний» (до­ве­де­ны до 1906 года; опубликованы в 1921 году в То­рон­то, в 1923 году в Па­ри­же; в 1924 году на русском языке в Пет­ро­гра­де и Мо­ск­ве, не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись).

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Архив БРЭ.