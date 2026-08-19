«ИЗВЕСТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ АКАДЕМИИ НАУК»

«ИЗВЕСТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ АКАДЕМИИ НАУК» - журнал, издававшийся в 1896-1927 годах в Санкт-Петербурге (Петрограде, Ленинграде).

Изначально назывался «Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук», с 1917 года - «Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии наук», с 1926 года - «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук СССР », выходил до закрытия Отделения русского языка и словесности в 1927 году.

Первым изданием II Отделения Санкт-Петербургской Академии Наук, образованного в 1841 году на базе бывшей Российской академии, стал журнал «Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности». Он был основан по инициативе И. И. Срезневского и выходил под его редакцией в 1852-1863 годах. Всего было издано 10 томов по 5-8 выпусков в каждом, а также отдельные прибавления: 6 выпусков «Материалов для изъяснительного и сравнительного словаря», выпуск «Памятников и образцов народного языка и словесности», 7 книг «Ученых записок II Отделения Императорской Академии наук».

В журнале печатались записки о занятиях отделения, извлечения из протоколов его заседаний и главным образом исследования Срезневского о древних славянских рукописях и памятниках литературы в постоянной рубрике «Древние памятники русского письма и языка (X-XIV века)». Публиковались работы др. отечественных ученых и литераторов: А. Х. Востокова, П. А. Вяземского, Я. К. Грота, П. А. Лавровского, В. И. Григоровича, С. П. Шевырёва, А. Ф. Гильфердинга, П. А. Плетнёва, М. П. Погодина, П. С. Билярского, архимандрита Амфилохия (Сергиевского-Казанцева; впоследствии епископ Угличский), Д. В. Поленова и др., а также подготовленные ими к печати тексты целого ряда славянских памятников письменности и фольклора, критические и библиографические заметки.

Издание было возобновлено в 1896 году по предложению А. А. Шахматова и А. Ф. Бычкова под названием ИОРЯС. Всего было издано 32 тома в 96 книгах. Тома 1-20 за 1896-1915 годы состояли из 4 книг (в томах 1-5 существовала общая пагинация, далее раздельная по книгам), тома 21-24 за 1916-1919 годы - из 2 книг, тома 25-32 за 1920-1927 годы не имели деления на книги. Отдельные книги и тома, особенно после 1917 года, выходили с опозданием на 1-4 года. Редакторами в разное время были Шахматов, Е. Ф. Карский. Всего вышло около 1,4 тыс. статей и рецензий, посвященных взаимовлиянию славянских и балтийских языков, фольклора и литератур, их сравнению с языками и литературами др. народов, славяноведению, памятникам письменности и литературы.

Непосредственно к церковной истории, историографии и источниковедению относятся статьи Н. К. Никольского «Материалы для истории древнерусской духовной письменности» (1897. Т. 2. Кн. 1. С. 65-89; 1902. Т. 7. Кн. 1. С. 212-232; Кн. 2. С. 52-75), С. Л. Пташицкого «Письмо первого Самозванца к папе Клименту VIII» (1899. Т. 4. Кн. 2. С. 375-422), В. И. Срезневского «Три письма Посошкова митр. Стефану Яворскому» (1900. Т. 4. Кн. 4. С. 1411-1457), В. Н. Перетца «Слухи и толки о патриархе Никоне в литературной обработке писателей XVII и XVIII веков» (1900. Т. 5. Кн. 1. С. 123-190), С. Н. Браиловского «Темные места в биографии Сильвестра Медведева» (1901. Т. 6. Кн. 2. С. 203-209) и «К литературной деятельности Гавриила Домецкого» (1904. Т. 9. Кн. 4. С. 17-96), Е. Е. Голубинского «Вопрос о заимствовании домонгольскими русскими от греков так называемой схедографии» (Там же. Кн. 2. С. 49-59), Н. И. Петрова «Воспитанники Киевской академии из сербов с начала Синодального периода и до царствования Екатерины II (1721-1762 годы)» (Там же. Кн. 4. С. 1-16), П. Н. Жуковича «Брестский собор 1591 г.: (По новооткрытой грамоте, содержащей деяния его)» (1907. Т. 12. Кн. 2. С. 45-71) и «О неизданных сочинениях Иосафата Кунцевича» (1910. Т. 14. Кн. 3. С. 199-231), А. И. Никольского «Катехизис Арсения Мацеевича» (1907. Т. 12. Кн. 3. С. 297-312) и «Несколько слов о житии и сочинениях св. Димитрия Ростовского» (1909. Т. 14. Кн. 1. С. 160-171), Г. З. Кунцевича «Заметка о грамотах митрополита Макария» (1909. Т. 13. Кн. 4. С. 212-215) и «Сказание о последних днях жизни митрополита Макария» (1910. Т. 14. Кн. 4. С. 155-165), М. Д. Присёлкова «Афон в начальной истории Киево-Печерского монастыря» (1912. Т. 17. Кн. 3. С. 186-197), В. А. Пархоменко «Три момента начальной истории русского христианства» (1914. Т. 18. Кн. 4. С. 371-380), Е. Ю. Перфецкого «Религиозное движение в XVI и начале XVII века в Угорской Руси» (1915. Т. 20. Кн. 1. С. 24-77), Д. И. Абрамовича «О трудах митрополита Макария (Булгакова) в области древней русской литературы» (1918. Т. 22. Кн. 2. С. 276-290), а также рецензия Б. А. Будиловича на князя Г. А. Воскресенского «Православные славяне в Австро-Венгрии» (1915. Т. 20. Кн. 2. С. 289-325).

Среди статей о памятниках древнеславянской письменности были напечатаны энциклопедические своды заметок и наблюдений: «Мелкие тексты и заметки по старинной славянской и русской литературе» А. И. Яцимирского (90 заметок в томах 2-5, 7, 11, 13, 16, 21 и 22) и «Материалы и заметки по древнерусской литературе» А. И. Соболевского (1912. Т. 17. Кн. 3. С. 77-96; 1915. Т. 20. Кн. 1. С. 261-290; 1916. Т. 21. Кн. 2. С. 206-214). Выходили обзоры русских и зарубежных собраний рукописей и старопечатных книг: «Заметки о славянских и русских рукописях в Bodleian library в Оксфорде» П. А. Сырку (1902. Т. 7. Кн. 4. С. 325-345; 1908. Т. 12. Кн. 4. С. 87-140), «Заметка о рукописях Седмиозерной пустыни» (1902. Т. 7. Кн. 4. С. 358-365) и «Опись рукописей Тихвинского Успенского монастыря» (1908. Т. 12. Кн. 4. С. 346-357) Кунцевича, «Церковно- и русско-славянские рукописи Публичной библиотеки Народного дома во Львове» И. С. Свенцицкого (1904. Т. 9. Кн. 3. С. 350-414), «Печорская старина: Рукописи и архивы церквей низовой Печоры» Н. Е. Ончукова (1905. Т. 10. Кн. 2. С. 339-363; Кн. 3. С. 210-238), «Описание рукописей и старопечатных книг в Слуцком (Минской губ.) Тройчанском монастыре» А. К. Снитко (1911. Т. 16. Кн. 1. С. 210-231), «Славяно-русские старопечатные книги древнехранилищ города Житомира» А. А. Требина (1912. Т. 17. Кн. 4. С. 305-332), «Описание рукописей Киевского художественно-промышленного и научного музея» С. А. Щегловой (1916. Т. 21. Кн. 1. С. 143-191; Кн. 2. С. 13-64), «Славянская письменность XI-XIV веков на Синае и в Палестине» М. Н. Сперанского (1927. Т. 32. С. 43-118).

Ряд статей был посвящен славянским переводам Библии : «В. Н. Тяпинский, переводчик Евангелия на белорусское наречие» М. В. Довнар-Запольского (1899. Т. 4. Кн. 3. С. 1031-1064), «Заметки по древнеславянскому переводу Священного Писания» И. Е. Евсеева (1900. Т. 5. Кн. 3. С. 788-823), «К вопросу о редакциях Толковой Палеи» К. К. Истомина (1905. Т. 10. Кн. 1. С. 147-184; 1906. Т. 11. Кн. 1. С. 337-374; 1909. Т. 13. Кн. 4. С. 290-343), «К вопросу о древнейших переводах на старославянский язык библейских текстов: Супрасльская рукопись» Н. Н. Дурново (1926. Т. 30. С. 353-429). Еще больше было публикаций, посвященных библейским апокрифам и «отреченной» литературе: «Критические заметки к славянскому переводу двух апокрифических сказаний» И. В. Ягича (1898. Т. 3. Кн. 2. С. 315-338; Кн. 3. С. 793-822), «К истории южнославянской и древнерусской апокрифической литературы» А. С. Архангельского (1899. Т. 4. Кн. 1. С. 101-147), «Охридский список первоевангелия Иакова» П. А. Лаврова (1901. Т. 6. Кн. 1. С. 9-36), «Евангелие Фомы в старинной украинской литературе» В. П. Адриановой-Перетц (1909. Т. 14. Кн. 2. С. 1-47), «К истории апокрифов и легенд в южнославянской письменности» (Там же. С. 267-322; 1910. Кн. 3. С. 103-159; Т. 15. Кн. 1. С. 1-62) и «К истории ложных молитв в южнославянской письменности» (1913. Т. 18. Кн. 3. С. 1-102; 1914. Кн. 4. С. 16-126) Яцимирского.

Среди множества вышедших в ИОРЯС статей и публикаций агиологического содержания выделяются «Киевопечерский патерик и Печерская летопись» Шахматова (1897. Т. 2. Кн. 3. С. 795-844), «Исследование о Киево-Печерском патерике, как историко-литературном памятнике» Абрамовича (1901. Т. 6. Кн. 3. С. 207-235; Кн. 4. С. 37-102; 1902. Т. 7. Кн. 1. С. 233-279; Кн. 2. С. 204-231; Кн. 3. С. 34-76; Кн. 4. С. 43-65), «Херсонские священномученики, память которых 7 марта» Голубинского (1907. Т. 12. Кн. 1. С. 263-272), «Заметки к агиологическим текстам» В. В. Латышева (1908. Т. 13. Кн. 2. С. 133-140; Кн. 3. С. 1-17), «Армянский Пролог о святых Борисе и Глебе» В. Н. Бенешевича (1909. Т. 14. Кн. 1. С. 201-236), «К вопросу о первоначальном тексте жития великого князя Александра Невского: [Рецензия на книгу В. П. Мансикки «Житие Александра Невского» (СПб., 1913)]» С. А. Бугославского (1914. Т. 19. Кн. 1. С. 261-290), «Житие святого Алексия, митрополита Московского, в Пахомиевской редакции» Н. В. Шлякова (Там же. Кн. 3. С. 85-152). Публиковались материалы по гомилетике: «Из области древней церковнославянской проповеди» Соболевского (1903. Т. 8. Кн. 4. С. 59-71; 1904. Т. 9. Кн. 2. С. 1-13; 1905. Т. 10. Кн. 2. С. 130-139; 1906. Т. 11. Кн. 1. С. 44-52; Кн. 2. С. 144-154; Кн. 4. 129-143), «Поучения епископа Луки Жидяты по рукописям XV-XVII веков» Бугославского (1913. Т. 18. Кн. 2. С. 196-237) и др.; по церковному искусству: «Очерки и заметки по истории древнерусского искусства» Д. В. Айналова (1908. Т. 13. Кн. 1. С. 352-365; Кн. 2. С. 290-323; 1910. Т. 15. Кн. 3. С. 1-128; 1913. Т. 18. Кн. 3. С. 103-119); по литературному наследию раннего старообрядчества: «Подлинная рукопись Поморских ответов и ее издание» В. Г. Дружинина (1912. Т. 17. Кн. 1. С. 53-77) и ««Великая наука» Раймунда Люллия в сокращении Андрея Денисова» архимандрита Никанора (Кудрявцева; впоследствии епископ Богородский) (1913. Т. 18. Кн. 2. С. 10-36). Статьи, заметки и рецензии по славянской археографии в журнале также печатали Г. А. Ильинский, В. М. Истрин, Карский, С. М. Кульбакин, Н. П. Лихачёв, А. В. Михайлов, Н. М. Петровский, Ф. И. Покровский, К. Ф. Радченко, С. П. Розанов, Н. Л. Туницкий, К. В. Харлампович, В. Н. Щепкин и др.

Среди статей, посвященных русской литературе XVIII и XIX веков, наибольший интерес представляют материалы биографического и текстологического характера, персональные библиографические указатели и публикации неизданных материалов: «Отражение языка и образов Священного Писания и книг богослужебных в стихотворениях Ломоносова» И. И. Солосина (Там же. С. 238-293) и др. Также заслуживают упоминания некрологи «Памяти В. С. Соловьева» А. Ф. Кони (1903. Т. 8. Кн. 1. С. 223-277), «Памяти Е. Е. Голубинского» Присёлкова (1912. Т. 17. Кн. 2. С. 145-155) и «Кирилло-Мефодиевские вопросы в трудах Ягича» Лаврова (1924. Т. 28. С. 375-393).

Неофициальным продолжением ИОРЯС стали «Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР» (Л., 1928-1930) Отделения гуманитарных наук, вошедшего после 1930 года. в Отделение общественных наук. Всего было выпущено 3 тома (по 2 книги в каждом), в них продолжали публиковаться некоторые исследования, начатые печататься в ИОРЯС, например «Славяно-скифские этюды» Соболевского (1928-1929). Из новых работ следует упомянуть «Поп Сильвестр и Домострой» Соболевского (1929. Т. 2. Кн. 1. С. 187-202), «Понятие о тиране в древнерусской литературе в сравнении с западной» В. Е. Вальденберга (Там же. С. 214-236).

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