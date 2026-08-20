ИЗРАИЛЬСКОЕ ЦАРСТВО
ИЗРАИЛЬСКОЕ ЦАРСТВО -древнее государство в Северной Палестине.
Географическим ядром Израильского царства был горный регион, протянувшийся от северных подступов к Иерусалиму до Изреельской долины; главными городами этого региона были Сихем (еврейский Шехем; современный Наблус; по-видимому, первая столица Израильского царства), Фирца (еврейский Тирца; столица Израильского царства в начале IX века), Самария (еврейский Шомрон; столица Израильского царства со 2-й четверти IX века и до конца его существования) и Вефиль (евр. Бет-Эль). В периоды усиления Израильского царства под его контролем находилась вся Северная Палестина (вплоть до города Дан включительно, т. е. практически до современной израильско-ливанской границы), а также Заиорданье (территории, непосредственно примыкающие с востока к реке Иордан и Мёртвому морю).
Согласно Библии, к X веку на территории Палестины сложилось могущественное еврейское царство со столицей в Иерусалиме, однако после смерти царя Соломона (которая может быть отнесена к 920-м или 930-м годам) это царство раскололось на Северное (Израильское царство) и Южное (Иудейское царство со столицей в Иерусалиме). Невзирая на почти постоянные войны друг с другом, два еврейских государства находились в тесной связи. Земли Израильского царства были более плодородными, чем земли Иудейского царства; ремёсла и городская жизнь также были более развиты, чем на юге. В периоды военного усиления Израильское царство стремилось превратить Иудейское царство в своего вассала. История Израильского царства до начала IX века включительно известна нам только из библейских преданий. На 2-ю треть - середину IX века приходится расцвет Израильского царства. Это время правления царя Омри (который, согласно Библии, был основателем Самарии) и его сына Ахава. Ко времени Ахава относится первое упоминание Израильского царства в др. источниках (кроме Библии) - в рассказе ассирийского царя Салманасара III о битве при Каркаре в 853 году. За периодом политической слабости (2-я половина IX - начало VIII веков) последовал новый расцвет Израильского царства при Иеровоаме II (786-746 годы).
В ходе военных кампаний 734-732 годов ассирийский царь Тиглатпаласар III превратил Израильское царство в своего данника и значительно уменьшил его территорию. События последних лет существования Израильского царства неясны. Согласно одной из надписей ассирийского царя Саргона II, в первый год своего правления (722 год) он разрушил Самарию и положил конец независимости Израильского царства, но многие учёные считают, что это произошло ещё при его предшественнике Салманасаре V. Так или иначе, значительная часть жителей Израильского царства была депортирована Саргоном II в отдалённые провинции Ассирии, а на территории бывшего Израильского царства переселены люди из др. стран. Однако в целом местное население сохранило многие традиции древнееврейского языка, культуры и религии; сформировавшийся на территории бывшего Израильского царства своеобразный этнос (самаритяне) хорошо известен по античным и средневековым источникам, небольшие общины самаритян сохранились до наших дней.
Согласно Библии, построенный Соломоном в Иерусалиме Храм являлся единственным местом, где можно было совершать богослужение. Цари же, естественно, покровительствовали святилищам, находящимся на территории Израильского царства (Вефиль, Дан, Самария). Поэтому они (и прежде всего основатель Израильского царства Иеровоам I) трактуются в Библии как отступники, вся история Израильского царства предстаёт как греховная, а конец его - как заслуженная кара. На территории Израильского царства проповедовали пророки библейские (Илия, Елисей, Амос и Осия).