ИЗМИТ
ИЗМИТ - город на северо-западе Турции, административный центр иля Коджаэли.
Населени 193,4 тысяч человек (2008 год). Расположен на побережье Измитского залива Мраморного моря. Узел автодорог. Железнодорожная станция. Морской порт.
История Измита
Близ современного Измита с VIII века до н. э. существовала мегарская колония Астак (’Ασταός ; др. название Ольбия, Ольвия; ’Ολβία ). Около 300 года до н. э. она была разрушена диадохом Лисимахом. В 264 году до н. э. царь Вифинии Никомед I (умер около 255 года до н. э.) основал у руин Астака новую столицу своего государства - Никомедию, географическое положение которой способствовало её процветанию в античное время. Никомедия (Никомидия) была любимым местопребыванием римских полководцев и императоров во время их восточных походов. Возвышению города способствовал Диоклетиан, избравший его своей резиденцией. Одна из столиц Римской империи в 286-330 годах н. э. В XI веке город был захвачен сельджуками, в 1326 году (по др. данным, в 1331, 1337 или 1338 году) - турками, вошёл в состав Османской империи и был переименован в Измит (др. название Коджаэли, Kocaeli). 17.08.1999 года Измит пострадал от сильного землетрясения (разрушено свыше 76 тысяч зданий, погибли около 18 тысяч жителей города, получили ранения около 44 тысяч).
Архитектурные памятники Измита
Сохранились многочисленные памятники античности и средних веков: руины греческого акрополя, агоры, амфитеатра, здания герусии, храмов Деметры, Кибелы, Августа; некрополи, древнеримские стены (с добавлениями византийского и турецкого времени), колоннады улиц, нимфей, акведуки и цистерны; руины дворца и арсенала Диоклетиана, византийская крепость. Среди архитектурных памятников турецкого времени: мечеть Орхан-Гази (1333 год), бани Сулейман-паши (XIV век), мечети Имарет и Пертев-паши (1580 год, обе - архитектор К. М. Синан), фонтаны XVI-XIX веков, мечеть Февзие (начало XIX века), дворец Каср-и-Хумаюн, часовая башня (1901 год). Университет Коджаэли (1992 год). Музей (1967 год; археологическая коллекция).
Экономика
Измит - важный промышленный центр Турции. Один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов (10,5 млн. т сырой нефти; 2006 год). Автосборочные заводы компаний «Ford», «Hyunday», «Honda», «Isuzu». Предприятия нефтехимич. (в т. ч. производство шин), химической, металлургической, целлюлозно-бумажной (около 1/2 производства бумаги в стране), текстильной, пищевой, табачной, цементной промышленности.
Близ Измита - гробницы царей Вифинии в форме тумулусов; военно-морская база.