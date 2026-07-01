ИЗМИТ

ИЗМИТ - город на северо-западе Турции, административный центр иля Коджаэли.

Населени 193,4 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Из­мит­ско­го залива Мра­мор­но­го мо­ря. Узел ав­то­до­рог. Железнодорожная стан­ция. Морской порт.

История Измита

Близ современного Измита с VIII века до н. э. су­ще­ст­во­ва­ла ме­гар­ская ко­ло­ния Ас­так (’Ασταός ; др. название Оль­бия, Оль­вия; ’Ολβία ). Около 300 года до н. э. она бы­ла раз­ру­ше­на диа­до­хом Ли­си­ма­хом. В 264 году до н. э. царь Ви­фи­нии Ни­ко­мед I (умер около 255 года до н. э.) ос­но­вал у ру­ин Ас­та­ка но­вую сто­ли­цу сво­его го­су­дар­ст­ва - Ни­ко­ме­дию, гео­гра­фическое по­ло­же­ние ко­то­рой спо­соб­ст­во­ва­ло её про­цве­та­нию в ан­тич­ное вре­мя. Ни­ко­ме­дия (Ни­ко­ми­дия) бы­ла лю­би­мым ме­сто­пре­бы­ва­ни­ем римских пол­ко­вод­цев и им­пе­ра­то­ров во вре­мя их восточных по­хо­дов. Воз­вы­ше­нию го­ро­да спо­соб­ст­во­вал Ди­ок­ле­ти­ан , из­брав­ший его сво­ей ре­зи­ден­ци­ей. Од­на из сто­лиц Римской им­пе­рии в 286-330 годах н. э. В XI веке го­род был за­хва­чен сель­джу­ка­ми, в 1326 году (по др. дан­ным, в 1331, 1337 или 1338 году) - тур­ка­ми, во­шёл в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии и был пе­ре­име­но­ван в Измит (др. название Код­жа­эли, Kocaeli). 17.08.1999 года Измит по­стра­дал от силь­но­го зем­ле­тря­се­ния (раз­ру­ше­но свыше 76 тысяч зда­ний, по­гиб­ли около 18 тысяч жителей го­ро­да, по­лу­чи­ли ра­не­ния около 44 тысяч).

Архитектурные памятники Измита

Со­хра­ни­лись мно­го­численные па­мят­ни­ки ан­тич­но­сти и сред­них ве­ков: руи­ны греческого ак­ро­по­ля, аго­ры, ам­фи­те­ат­ра, зда­ния ге­ру­сии, хра­мов Де­мет­ры, Ки­бе­лы, Ав­гу­ста; нек­ро­по­ли, древнеримские сте­ны (с до­бав­ле­ния­ми ви­зантийского и турецкого вре­ме­ни), ко­лон­на­ды улиц, ним­фей, ак­ве­ду­ки и цис­тер­ны; руи­ны двор­ца и ар­се­на­ла Ди­ок­ле­тиа­на, ви­зантийская кре­пость. Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков турецкого вре­ме­ни: ме­четь Ор­хан-Га­зи (1333 год), ба­ни Су­лей­ман-па­ши (XIV век), ме­че­ти Има­рет и Пер­тев-па­ши (1580 год, обе - архитектор К. М. Си­нан), фон­та­ны XVI-XIX веков, ме­четь Фев­зие (начало XIX века), дво­рец Каср-и-Ху­ма­юн, ча­со­вая баш­ня (1901 год). Университет Код­жа­эли (1992 год). Му­зей (1967 год; ар­хео­ло­гическая кол­лек­ция).

Экономика

Измит - важ­ный промышленный центр Тур­ции. Один из круп­ней­ших в стра­не неф­те­пере­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дов (10,5 млн. т сы­рой неф­ти; 2006 год). Ав­то­сбо­роч­ные за­во­ды ком­па­ний «Ford», «Hyunday», «Ho­n­da», «Isuzu». Пред­при­ятия неф­техи­мич. (в т. ч. про­изводство шин), хи­мической, ме­тал­лур­гической, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной (около 1/2 про­изводства бу­ма­ги в стра­не), тек­стиль­ной, пи­ще­вой, та­бач­ной, це­мент­ной про­мыш­лен­но­сти.

Близ Измита - гроб­ни­цы ца­рей Ви­фи­нии в фор­ме ту­му­лу­сов; во­енно-морская ба­за.

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