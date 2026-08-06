ИЗМАЙЛОВО

Царская усадьба в Москве, выстроенная во второй половине XVII века на реке Серебрянке. Первое упоминание села – 1389 год. Первое упоминание усадьбы – в XVI веке. Измайлово, наряду с Коломенским, было одной из крупнейших усадеб царя Алексея Михайловича.

Село Измайлово

Говоря о усадьбе Романовых в Измайлово, невозможно не упомянуть о самом московском районе, где располагаются по сей день постройки XVII – XIX веков.

По мнению П. В. Сытина, село Измайлово возникло в конце 80 – х годов XIV века. В энциклопедии «История московских районов» под редакцией К. А. Аверьянова выдвигается гипотеза о том, что село возникает в XV веке. В писцовых книгах село Измайлово упоминается в 1571 году. Тогда оно относилось к Васильцеву стану Московского уезда. В правление Ивана IV Измайлово было пожаловано Никите Романовичу Захарьину-Юрьеву, брату первой жены царя – Анастасии Романовны. От Никиты Романовича усадьбу унаследовал его младший сын – Иван Никитич по прозвищу «Каша».

С 1640 года усадьбой владел сын Ивана Никитича, Никита Иванович. После смерти в 1654 году Никиты Ивановича село отошло в ведение Приказа Большого Дворца.

Царская усадьба Алексея Михайловича

Активное строительство началось в царской усадьбе в 60 – х годах XVII века при царе Алексее Михайловиче. Речка Серебрянка, тогда называвшаяся Робкой, была перегорожена плотинами, образовав пруд, окруживший усадьбу водой, и создав Измайловский остров.

В Измайлово царь проявлял себя как настоящий помещик, он лично присутствовал при полевых работах, следил за постройками, входил в малейшие подробности. Царица лично заведовала женскими работами и, главным образом, льняным делом, осматривая при случае птичий и запасные дворы и погреба. Царь Алексей Михайлович прилагал всевозможные заботы к улучшению своего хозяйства в Измайлове, для поддержания которого были выписаны русские и иностранные мастера.

Центром хозяйственной территории была царская дворцовая усадьба, выстроенная в 1670-1680-е годы на искусственно созданном острове. Внутреннее убранство было проще, чем в других загородных дворцах. Двери были обтянуты красным сукном с лужеными петлями, в окнах окончины слюдяные, кроме столов и стульев никакой другой мебели, печи изразцовые, круглые, расписные красками, полы мощеные дубовым кирпичем. Нигде не было видно и следа дворцовой роскоши, все внимание было обращено на многочисленные хозяйственные заведения, которые отличались наилучшим порядком.

Для въезда на территорию дворцовой усадьбы через Серебряный пруд был сооружён уникальный каменный мост на 14 арках длиной 106 метров и шириной более десятка метров. Он заканчивался трёхъярусной проездной Мостовой башней, сооружённой в 1674 году и сохранившейся до наших дней. Здесь были обширные сады с фруктовыми и декоративными деревьями, оранжереи, в которых выращивались арбузы, дыни и виноград. В Измайлово были устроены сады-огороды и регулярные сады, видимо, первые в России.

В 1671—1679 годах костромскими мастерами на месте существовавшей с начала XVII века деревянной церкви был возведён каменный Покровский собор. Невдалеке была выстроена церковь царевича Иоасафа.

В 1670-е годы в Измайловской царской усадьбе существовал домашний театр, один из первых в России; известно имя одного из его актёров — певчего и живописца Василия Репского.

Для плавания по прудам и рекам в усадьбе имелся выписанный из Англии ботик, который потом обнаружил юный Петр I, и который он позднее перевез в Санкт-Петербург и назвал «дедушкой русского флота».

Измайлово в XVIII-XXI веках

В отличие от Коломенского Измайлово не пришло в запустение столь быстро после смерти основного своего устроителя – Алексея Михайловича. Усадьба продолжала неспешное бытование до середины XVIII века. Возможно, этому поспособствовал тот факт, что в усадьбе находилось множество каменных построек.

В 1850 году на Измайловском острове открылась Измайловская Николаевская военная богадельня. Богадельня разместилась в зданиях, специально для этого выстроенных по проекту известных архитекторов К. Тона и М. Быковского. При этом два корпуса были пристроены непосредственно к собору, а хозяйственные постройки повторяли форму разобранных зданий Государева двора.

После революции Покровский собор был разграблен, в 1936 – 1937 годах была разрушена церковь царевича Иоасафа. Богадельня была закрыта, в ее зданиях разместился рабочий посёлок — Городок имени Баумана.

На данный момент в Измайлово в помещении Мостовой башни XVII века действует музей. После реставрации можно посетить Покровский собор. Восстановлены передние и задние ворота Государева двора, здание богадельни.

С 2011 года усадьба является кандидатом на включение в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.