ИЖЕВСКО-ВОТКИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1918

Ижевско-Воткинское восстание 1918 — вооруженное выступление против большевизма в Прикамье.

Причиной восстания стало ухудшение положения рабочих Ижевска и Воткинска в 1918 в связи с введением продовольственной диктатуры и началом политики «военного коммунизма» , а также произвол представителей Советской власти . На Ижевском заводе в мае 1918 работало 26,7 тыс. рабочих, на Воткинском — 6,3 тыс.

В конце мая и в конце июня на выборах в Ижевский Совет победили эсеры (см. Социалисты-революционеры ) и меньшевики , после чего он был разогнан большевиками и максималистами . Город управлялся Ижевским военно-революционным штабом во главе с большевиком С. Холмогоровым. В Ижевске действовал «Союз фронтовиков», большинство членов которого было настроено против коммунистов. В условиях наступления Чехословацкого корпуса и Народной армии Комуча (см. Комитет членов учредительного собрания ) в Ижевске была объявлена мобилизация. «Союз фронтовиков» предъявил большевикам требование отправить рабочих на фронт вместе уже вооруженными. Когда большевики отказались вооружить мобилизованных, уже в Ижевске, «Союз фронтовиков» и рабочие устроили митинг и демонстрацию. Утром 8 августа 1918 стало известно об арестах лидеров «Союза фронтовиков», и по заводскому гудку рабочие вышли на улицу и вступили в столкновения с милицией и красноармейцами. Рабочие вооружились и к концу 8 августа полностью захватили Ижевск и находившиеся в городе склады оружия. Произошли убийства советских руководителей, включая Холмогорова.

17 августа повстанцы с помощью местных фронтовиков взяли Воткинск, 31 августа вошли в Сарапул. Ижевские повстанцы признали власть Комуча. Была разрешена свобода торговли и официально отменена смертная казнь. Но в реальности расстрелы заключенных происходили и в дальнейшем. Были проведены перевыборы Совета без участия большевиков, максималистов и анархистов. Новый Ижевский Совет, в котором преобладали меньшевики и эсеры, 17 августа 1918 передал власть Прикамскому комитету членов Учредительного собрания (9 сентября в него входили депутаты-эсеры В. Бузанов, А. Карякин, Н. Евсеев и К. Шулаков. Советская власть была ликвидирована, Советы сохранялись как общественные организации (однако с Ижевским советом согласовывались решения военных и гражданских властей). В Сарапуле власть перешла к городской управе. В Воткинск и Сарапул были назначены особоуполномоченные Прикамского комитета. Должны были быть избраны органы местного самоуправления. Командующим Прикамской народной армией стал полковник Д. Федичкин, а Воткинской — социалист капитан Г. Юрьев (с 20 октября — командующий всей Прикамской армией).

После образования 23 сентября 1918 Уфимской директории Прикамский Комуч был упразднен. 14 октября ее чрезвычайным уполномоченным стал Евсеев (другие депутаты стали его заместителями). На места были назначены уполномоченные Евсеева.

Заводы продолжили выпуск оружия. Часть винтовок меняли у крестьян на продовольствие. Декреты Советской власти об условиях работы и социальных гарантиях были сохранены. Офицеры, солдаты и рабочие должны были получать одинаковое денежное довольствие. Но его выплата часто задерживалась. Проводились мобилизации. В сентябре повстанческая армия имела численность около 15 тыс. человек.

В первой половине августа повстанцам удалось отбить атаки красных. 18 августа 1918 к Ижевску подошел отряд численностью около 6000 человек под командованием В. Антонова-Овсеенко , но был разбит. В результате событий в Ижевске развернулись крестьянские восстания в близлежащих уездах. В сентябре повстанцы, двигаясь на север, взяли Игру, но 1 октября красные ее отбили. В конце сентября 1918 2 армия РККА (см. Рабоче-крестьянская Красная армия ) под командованием В. Шорина перешла в наступление на повстанцев. 4 октября была взята укрепленная ст. Агрыз. А 5 октября — Сарапул. 7—8 ноября красные взяли Ижевск, а повстанцы отступили к Воткинску. 11 ноября 1918 они оставили Воткинск и ушли на правый берег Камы и затем соединились с Русской армией А.В. Колчака . В Ижевске и др. населенных пунктах восстания развернулся красный террор .

Лит.: Гражданская война в Удмуртии 1918—1919 гг. Сборник статей; Ижевск, 1988; Дмитриев П. Н., Куликов К. И. Мятеж в Ижевско-Воткинском районе. Ижевск, 1992; Ефимов А. Г. Ижевцы и воткинцы. Борьба с большевиками 1918—1920. М., 2008; Жилин С. А. От Прикамья до Приморья. Ижевск, 2008; Цветков В. Ж. Ижевско-Воткинское восстание. 1918. М., 2000; Куликов К. И. В боях за Советскую Удмуртию. Ижевск, 1982; Чураков Д. О. Бунтующие пролетарии: рабочий протест в Советской России (1917—1930-е гг.). М., 2007.