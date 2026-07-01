ИЖЕВСК

ИЖЕВСК - город в России, столица Удмуртии.

Население 615,7 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в южной час­ти рес­пуб­ли­ки, на реке Иж. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Аэ­ро­порт.

Воз­ник в 1760 году как поселок Ижев­ский За­вод при же­ле­зо­де­ла­тель­ном за­во­де, ос­но­ван­ном графом П. И. Шу­ва­ло­вым в со­от­вет­ст­вии с ука­зом императрицы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны от 15(26).09.1757 года. В 1763 году за­вод стал ка­зён­ным, на­хо­дил­ся в ве­де­нии Берг-кол­ле­гии. Вы­пус­кал же­ле­зо и сталь различных сор­тов для Туль­ско­го и Се­ст­ро­рец­ко­го ору­жей­ных за­во­дов, во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов раз­ру­шен вос­став­ши­ми, в 1775 году вос­ста­нов­лен. В 1807 году на пред­при­ятии об­ра­зо­ван от­дел для про­изводства ору­жия, в 1808 году за­вод пе­ре­шёл в ве­де­ние Во­енного министерства (до 1815 года Министерство во­ен­но-су­хо­пут­ных сил). В 1860-1880-х годах Ижев­ский ору­жей­ный и ста­ле­де­ла­тель­ный за­вод не­од­но­крат­но сда­вал­ся в арен­ду, в 1918-1935 годах на­зы­вал­ся Ижев­ские ору­жей­ный и же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­во­ды, в 1935-1937 годах за­вод № 10, в 1937-1939 годах за­вод № 180. В 1939 году пред­при­ятие бы­ло раз­де­ле­но на два са­мо­сто­ятельных за­во­да: Со­юз­ный государственный ме­тал­лур­гический за­вод № 71 (с октября 1944 года Ижев­ский ме­тал­лур­гический за­вод, с 1972 года Ижев­ский ме­тал­лур­гический за­вод имени 50-ле­тия СССР, с 1979 года ПО «Иж­сталь» имени 50-ле­тия СССР, в 1991 году ак­цио­ни­ро­ва­но, с 1998 года ОАО «Иж­сталь») и Со­юз­ный государственный ма­ши­но­строи­тель­ный за­вод № 74 (с 1952 года Ижев­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод, с 1975 года ПО «Иж­маш», с 1987 года ПО «Иж­маш» имени Д. Ф. Ус­ти­но­ва, в 1991 году ак­цио­ни­ро­ва­но, с 01.06.2007 года ОАО «Ижев­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод»).

За­вод из­го­тов­лял различные ви­ды ору­жия: крем­нё­вые ру­жья, пис­то­ле­ты, шты­ки, с 1845 года - ру­жья с удар­ным зам­ком (впер­вые в Рос­сии), с 1857 года - шес­ти­ли­ней­ные вин­тов­ки, с 1860-х годов - на­рез­ное ору­жие, с 1870 года - вин­тов­ки Бер­да­на № 2. В 1809-1866 годах из­го­тов­ле­но около 1 млн. ру­жей и вин­то­вок - треть всей ору­жей­ной про­дук­ции Российской им­пе­рии. С 1885 года на­чат мас­со­вый вы­пуск охот­ничь­их ру­жей (около 30 различных сис­тем), с 1891 года - трёх­ли­ней­ной вин­тов­ки С. И. Мо­си­на и всех её раз­но­вид­но­стей (пе­хот­ных, дра­гун­ских, ка­зачь­их, учеб­ных вин­то­вок). В Первую ми­ро­вую вой­ну вы­пус­ка­лось до 2 тысяяч ство­лов в су­тки (в основном вин­тов­ки сис­те­мы Мо­си­на). В 1916 году че­рез Ижевск про­шла жедезнодорожная ли­ния Аг­рыз - Ижевск - Вот­кинск, свя­зав­шая его с Мо­с­ков­ско-Ка­зан­ской железной дорогой.

27.10(09.11).1917 года власть в поселке Ижев­ский За­вод пе­ре­шла в ру­ки Со­ве­та ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов. 21.02.1918 года по­сё­лок по­лу­чил ста­тус го­ро­да (ут­верж­дён ВЦИК 06.07.1925 года). Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов Ижевск стал од­ним из цен­тров Ижев­ско-Вот­кин­ско­го вос­ста­ния 1918 года. В апреле 1919 года он был за­нят вой­ска­ми адмирала А. В. Кол­ча­ка, 7 ию­ня то­го же го­да взят си­ла­ми РККА. До 1921 года центр двух во­ло­стей (На­гор­ной и За­реч­ной) Са­ра­пуль­ско­го уезда Вят­ской губернии. С 1921 года уезд­ный центр Вот­ской (с 1932 года - Уд­мурт­ской) АО, в 1934-1991 годах сто­ли­ца Удмуртской АССР, с 1991 года сто­ли­ца Удмуртской Рес­пуб­ли­ки.

В хо­де ин­ду­ст­риа­ли­за­ции в 1932 году в Ижевске по­строе­ны опыт­ные мо­то­цик­лет­ные мас­тер­ские (в 1933 году на их ос­но­ве соз­дан Ижев­ский государственный мо­то­цик­лет­ный за­вод имени Все­со­юз­но­го общества «Ав­то­дор», с 1997 года ОАО «Ижев­ский мо­то­за­вод "Ак­си­он-хол­динг"»). Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в Ижевск был эва­куи­ро­ван ряд промышленных пред­при­ятий из Под­мос­ко­вья и УССР. На ба­зе двух эва­куи­ро­ван­ных за­во­дов (Туль­ско­го ору­жей­но­го № 314 и По­доль­ско­го ма­ши­но­строи­тель­но­го № 460) 20.07.1942 года ос­но­ван Ижев­ский ме­ха­нический за­вод (современное название с 1958 года), на ко­то­ром на­ла­жен вы­пуск про­ти­во­тан­ко­вых ру­жей В. А. Дег­тя­рё­ва и С. Г. Си­мо­но­ва, ав­то­ма­тических пис­то­ле­тов Ф. В. То­ка­ре­ва, с 1947 года - ав­то­ма­тов М. Т. Ка­лаш­ни­ко­ва, с 1949 года - пис­то­ле­та Н. Ф. Ма­ка­ро­ва и спор­тив­но-охот­ничь­е­го ору­жия, с 1950 года на­ча­лось круп­но­се­рий­ное про­изводство точ­но­го сталь­но­го ли­тья по вы­плав­ляе­мым мо­де­лям, с 1954 года - вы­пуск из­де­лий для гор­но-шахт­но­го де­ла, с 1958 года - про­изводство ра­кет­ной тех­ни­ки и элек­трон­ных сис­тем управ­ле­ния, с 1960-х годов - дви­га­те­лей для мо­то­цик­лов и ав­то­мо­би­лей. В 1967-1997 годах Ижев­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод вы­пус­кал лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли мо­де­ли ИЖ-412 «Мо­ск­вич» и её раз­но­вид­но­сти, с 1990 года - лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли мо­де­ли ИЖ-2126 «Ор­би­та» (за­тем пе­ре­име­но­ва­на в «Оду»). В 1984-1987 годах Ижевск назы­вал­ся Ус­ти­нов в честь Мар­ша­ла Советского Сою­за Д. Ф. Ус­ти­но­ва.

Ре­ка Иж с бывшим за­во­дским пру­дом де­лит го­род на За­реч­ную (в основном про­мыш­лен­ную) и На­гор­ную (воз­вы­шен­ную, с жи­лой за­строй­кой) час­ти. С 1809 года Ижевск за­страи­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну (архитектор С. Е. Ду­дин и др.). Со­хра­ни­лись де­ревянные до­ма с рез­ны­ми на­лич­ни­ка­ми и ка­мен­ные по­строй­ки в сти­ле клас­си­циз­ма : главный кор­пус же­ле­зо­де­ла­тель­но­го за­во­да (1809-1844 годы, архитектор Ду­дин), его Ар­се­нал (1823-1825 годы, ар­хи­тек­то­ры Ду­дин, А. П. Бе­ля­ни­нов и др.), Алек­сан­д­ро-Нев­ский со­бор (1820-1823 годы, архитектора Л. Рус­ка, по про­ек­ту архитектора А. Д. За­ха­ро­ва, уточ­нён­но­му Ду­ди­ным). По ген­пла­ну 1961 года (архитектор Г. Е. Алек­сан­д­ров) соз­дан ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-куль­тур­ный центр с До­мом пра­ви­тель­ст­ва (1965 год) в На­гор­ной час­ти. Зда­ния Дра­ма­тического те­ат­ра (1945 год), Рес­пуб­ли­кан­ской библиотеки (1958 год) и др. в сти­ле советского нео­клас­си­циз­ма, Дво­рец мо­ло­дё­жи (1979 год). Вос­соз­дан Свя­то-Ми­хай­лов­ский со­бор (2007 год; был по­стро­ен в 1897-1907 годах, архитектор И. А. Ча­ру­шин, сне­сён в 1930-х годах). Па­мят­ни­ки: гор­но­му инженеру А. Ф. Де­ря­би­ну (1907 год, скульп­тор И. Н. Сит­ни­ков), два­ж­ды Ге­рою Советского Сою­за лёт­чи­ку Е. М. Кун­гур­це­ву (1949 год, скульп­тор П. П. Коз­лов­ский), «На­ве­ки с Рос­си­ей» (1972 год, скульп­тор А. Н. Бур­га­нов, архитектор Р. К. То­пу­рид­зе), про­све­ти­те­лю и пи­са­те­лю К. Гер­ду (К. П. Чай­ни­ко­ву) (2005 год, скульп­тор А. Е. Ани­кин) и др.

Удмуртский на­учный центр УрО РАН (1991 год), вклю­ча­ет ин­сти­ту­ты: ис­то­рии, язы­ка и ли­те­ра­ту­ры (1931 год; современное название с 1988 года), фи­зи­ко-тех­ни­че­ский (1983 год), при­клад­ной ме­ха­ни­ки (1991 год); фи­ли­ал Института эко­но­ми­ки УрО РАН.

Государственные ву­зы: Удмуртский университет (1931 год; с 1972 года современное название), Медицинская ака­де­мия (1933 год; современный ста­тус с 1995 года), Сельскохозяйственная ака­де­мия (1943 год; современное название и ста­тус с 1995 года), Тех­нический университет (1952 год; с 1995 года современное название). Национальная библиотека (1918 год), Рес­пуб­ли­кан­ская библиотека для де­тей и юно­ше­ст­ва (1919 год), Центральная му­ни­ци­паль­ная библиотека имени Н. А. Не­кра­со­ва (1960 годгод; име­ет свыше 20 фи­лиа­лов).

Му­зеи: Национальный му­зей Удмуртской Рес­пуб­ли­ки имени К. Гер­да (1920 год), изо­бра­зительных ис­кусств (1980 год), Ар­хи­тек­тур­но-эт­но­гра­фический му­зей-за­по­вед­ник «Лу­дор­вай» (1980 год; от­крыт в 1997 году; современное название и ста­тус с 2004 года), Му­зей­но-вы­ста­воч­ный ком­плекс стрел­ко­во­го ору­жия имени М. Т. Ка­лаш­ни­ко­ва (2004 год).

Те­ат­ры: Уд­мурт­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та, На­цио­наль­ный уд­мурт­ский (1931 год), Рус­ский дра­ма­ти­че­ский имени В. Г. Ко­ро­лен­ко и ку­коль­ный (оба 1935 год), фольк­лор­ной пес­ни «Ай­кай» (1990 год), мо­ло­дёж­ный «Мо­ло­дой че­ло­век» (1992 год). Удмуртская государственная фи­лар­мо­ния (1931 год). Государственный ан­самбль пес­ни и тан­ца «Итал­мас» (1936 год). Государственный сим­фо­нический ор­кестр Уд­мур­тии (1992 год). Государственная хо­ро­вая ка­пел­ла Уд­мур­тии. Государственный ан­самбль народной пес­ни, му­зы­ки и тан­ца «Та­нок» (1990 год). Государственный ор­кестр ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов Уд­мур­тии. Ижев­ский му­ни­ци­паль­ный ка­мер­ный хор имени П. И. Чай­ков­ско­го. Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: имени П. И. Чай­ков­ско­го (еже­год­ный, с 1957 года), тра­ди­ци­он­ных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов (с 2005 года). Цирк (1926 год; с 2003 года в но­вом зда­нии). Ре­гу­ляр­но про­хо­дят круп­ные со­рев­но­ва­ния по меж­ду­народным шаш­кам, в т. ч. мат­чи за зва­ние чем­пио­на ми­ра (1993, 1998, 2003, 2004 годы). В 1998 году со­сто­ял­ся чем­пи­о­нат Ев­ро­пы по би­ат­ло­ну.

Иллюстрация:

Ижевск. Па­мят­ник А. Ф. Де­ря­би­ну. 1907 год. Скульп­тор И. Н. Сит­ни­ков (вид до ре­став­ра­ции). Архив БРЭ.

Па­но­ра­ма го­ро­да. Архив БРЭ

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