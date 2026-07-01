ИЖЕВСК
ИЖЕВСК - город в России, столица Удмуртии.
Население 615,7 тысяч человек (2007 год). Расположен в южной части республики, на реке Иж. Узел железных и автомобильных дорог. Аэропорт.
Возник в 1760 году как поселок Ижевский Завод при железоделательном заводе, основанном графом П. И. Шуваловым в соответствии с указом императрицы Елизаветы Петровны от 15(26).09.1757 года. В 1763 году завод стал казённым, находился в ведении Берг-коллегии. Выпускал железо и сталь различных сортов для Тульского и Сестрорецкого оружейных заводов, во время Пугачёва восстания 1773-1775 годов разрушен восставшими, в 1775 году восстановлен. В 1807 году на предприятии образован отдел для производства оружия, в 1808 году завод перешёл в ведение Военного министерства (до 1815 года Министерство военно-сухопутных сил). В 1860-1880-х годах Ижевский оружейный и сталеделательный завод неоднократно сдавался в аренду, в 1918-1935 годах назывался Ижевские оружейный и железоделательный заводы, в 1935-1937 годах завод № 10, в 1937-1939 годах завод № 180. В 1939 году предприятие было разделено на два самостоятельных завода: Союзный государственный металлургический завод № 71 (с октября 1944 года Ижевский металлургический завод, с 1972 года Ижевский металлургический завод имени 50-летия СССР, с 1979 года ПО «Ижсталь» имени 50-летия СССР, в 1991 году акционировано, с 1998 года ОАО «Ижсталь») и Союзный государственный машиностроительный завод № 74 (с 1952 года Ижевский машиностроительный завод, с 1975 года ПО «Ижмаш», с 1987 года ПО «Ижмаш» имени Д. Ф. Устинова, в 1991 году акционировано, с 01.06.2007 года ОАО «Ижевский машиностроительный завод»).
Завод изготовлял различные виды оружия: кремнёвые ружья, пистолеты, штыки, с 1845 года - ружья с ударным замком (впервые в России), с 1857 года - шестилинейные винтовки, с 1860-х годов - нарезное оружие, с 1870 года - винтовки Бердана № 2. В 1809-1866 годах изготовлено около 1 млн. ружей и винтовок - треть всей оружейной продукции Российской империи. С 1885 года начат массовый выпуск охотничьих ружей (около 30 различных систем), с 1891 года - трёхлинейной винтовки С. И. Мосина и всех её разновидностей (пехотных, драгунских, казачьих, учебных винтовок). В Первую мировую войну выпускалось до 2 тысяяч стволов в сутки (в основном винтовки системы Мосина). В 1916 году через Ижевск прошла жедезнодорожная линия Агрыз - Ижевск - Воткинск, связавшая его с Московско-Казанской железной дорогой.
27.10(09.11).1917 года власть в поселке Ижевский Завод перешла в руки Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 21.02.1918 года посёлок получил статус города (утверждён ВЦИК 06.07.1925 года). Во время Гражданской войны 1917-1922 годов Ижевск стал одним из центров Ижевско-Воткинского восстания 1918 года. В апреле 1919 года он был занят войсками адмирала А. В. Колчака, 7 июня того же года взят силами РККА. До 1921 года центр двух волостей (Нагорной и Заречной) Сарапульского уезда Вятской губернии. С 1921 года уездный центр Вотской (с 1932 года - Удмуртской) АО, в 1934-1991 годах столица Удмуртской АССР, с 1991 года столица Удмуртской Республики.
В ходе индустриализации в 1932 году в Ижевске построены опытные мотоциклетные мастерские (в 1933 году на их основе создан Ижевский государственный мотоциклетный завод имени Всесоюзного общества «Автодор», с 1997 года ОАО «Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг"»). Во время Великой Отечественной войны в Ижевск был эвакуирован ряд промышленных предприятий из Подмосковья и УССР. На базе двух эвакуированных заводов (Тульского оружейного № 314 и Подольского машиностроительного № 460) 20.07.1942 года основан Ижевский механический завод (современное название с 1958 года), на котором налажен выпуск противотанковых ружей В. А. Дегтярёва и С. Г. Симонова, автоматических пистолетов Ф. В. Токарева, с 1947 года - автоматов М. Т. Калашникова, с 1949 года - пистолета Н. Ф. Макарова и спортивно-охотничьего оружия, с 1950 года началось крупносерийное производство точного стального литья по выплавляемым моделям, с 1954 года - выпуск изделий для горно-шахтного дела, с 1958 года - производство ракетной техники и электронных систем управления, с 1960-х годов - двигателей для мотоциклов и автомобилей. В 1967-1997 годах Ижевский машиностроительный завод выпускал легковые автомобили модели ИЖ-412 «Москвич» и её разновидности, с 1990 года - легковые автомобили модели ИЖ-2126 «Орбита» (затем переименована в «Оду»). В 1984-1987 годах Ижевск назывался Устинов в честь Маршала Советского Союза Д. Ф. Устинова.
Река Иж с бывшим заводским прудом делит город на Заречную (в основном промышленную) и Нагорную (возвышенную, с жилой застройкой) части. С 1809 года Ижевск застраивался по регулярному плану (архитектор С. Е. Дудин и др.). Сохранились деревянные дома с резными наличниками и каменные постройки в стиле классицизма: главный корпус железоделательного завода (1809-1844 годы, архитектор Дудин), его Арсенал (1823-1825 годы, архитекторы Дудин, А. П. Белянинов и др.), Александро-Невский собор (1820-1823 годы, архитектора Л. Руска, по проекту архитектора А. Д. Захарова, уточнённому Дудиным). По генплану 1961 года (архитектор Г. Е. Александров) создан административно-культурный центр с Домом правительства (1965 год) в Нагорной части. Здания Драматического театра (1945 год), Республиканской библиотеки (1958 год) и др. в стиле советского неоклассицизма, Дворец молодёжи (1979 год). Воссоздан Свято-Михайловский собор (2007 год; был построен в 1897-1907 годах, архитектор И. А. Чарушин, снесён в 1930-х годах). Памятники: горному инженеру А. Ф. Дерябину (1907 год, скульптор И. Н. Ситников), дважды Герою Советского Союза лётчику Е. М. Кунгурцеву (1949 год, скульптор П. П. Козловский), «Навеки с Россией» (1972 год, скульптор А. Н. Бурганов, архитектор Р. К. Топуридзе), просветителю и писателю К. Герду (К. П. Чайникову) (2005 год, скульптор А. Е. Аникин) и др.
Удмуртский научный центр УрО РАН (1991 год), включает институты: истории, языка и литературы (1931 год; современное название с 1988 года), физико-технический (1983 год), прикладной механики (1991 год); филиал Института экономики УрО РАН.
Государственные вузы: Удмуртский университет (1931 год; с 1972 года современное название), Медицинская академия (1933 год; современный статус с 1995 года), Сельскохозяйственная академия (1943 год; современное название и статус с 1995 года), Технический университет (1952 год; с 1995 года современное название). Национальная библиотека (1918 год), Республиканская библиотека для детей и юношества (1919 год), Центральная муниципальная библиотека имени Н. А. Некрасова (1960 годгод; имеет свыше 20 филиалов).
Музеи: Национальный музей Удмуртской Республики имени К. Герда (1920 год), изобразительных искусств (1980 год), Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» (1980 год; открыт в 1997 году; современное название и статус с 2004 года), Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова (2004 год).
Театры: Удмуртский театр оперы и балета, Национальный удмуртский (1931 год), Русский драматический имени В. Г. Короленко и кукольный (оба 1935 год), фольклорной песни «Айкай» (1990 год), молодёжный «Молодой человек» (1992 год). Удмуртская государственная филармония (1931 год). Государственный ансамбль песни и танца «Италмас» (1936 год). Государственный симфонический оркестр Удмуртии (1992 год). Государственная хоровая капелла Удмуртии. Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца «Танок» (1990 год). Государственный оркестр духовых инструментов Удмуртии. Ижевский муниципальный камерный хор имени П. И. Чайковского. Международные фестивали: имени П. И. Чайковского (ежегодный, с 1957 года), традиционных музыкальных инструментов (с 2005 года). Цирк (1926 год; с 2003 года в новом здании). Регулярно проходят крупные соревнования по международным шашкам, в т. ч. матчи за звание чемпиона мира (1993, 1998, 2003, 2004 годы). В 1998 году состоялся чемпионат Европы по биатлону.
Иллюстрация:
Ижевск. Памятник А. Ф. Дерябину. 1907 год. Скульптор И. Н. Ситников (вид до реставрации). Архив БРЭ.
Панорама города. Архив БРЭ